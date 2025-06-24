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Лето Обустраиваем дачу Инструкция Травы против вредителей: агроном рассказала о неочевидном свойстве зелени на даче

Травы против вредителей: агроном рассказала о неочевидном свойстве зелени на даче

И поделилась простыми советами по уходу за ароматными грядками

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Агроном Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за зеленью на грядках | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАгроном Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за зеленью на грядках | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Агроном Людмила Шубина рассказала, как ухаживать за зеленью на грядках

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Травы и зелень — неотъемлемая часть огорода. Их легко выращивать, и при этом можно использовать весь сезон в самых разных блюдах, а на зиму засушить или заморозить. Многие дачники не раз за сезон подсеивают на грядки зелень. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как получить ароматные грядки и с их помощью отпугнуть вредителей.

Как посадить укроп и петрушку в открытый грунт

Зелень под палящим солнцем может легко сгореть, поэтому под грядки с ней можно отдавать места в полутени. Укроп — туговсхожая культура, поэтому после посева не стоит переживать, если ростки не появились через неделю. Всходы петрушки появятся быстрее.

— Глубина посева укропа и петрушки должна быть около сантиметра. Между рядами должно быть достаточно места, чтобы зелень хорошо развивалась, нужно отступать 20–25 сантиметров, — объяснила агроном Людмила Шубина.

Укроп с петрушкой будут хорошо расти в полутени | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUУкроп с петрушкой будут хорошо расти в полутени | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Укроп с петрушкой будут хорошо расти в полутени

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Уход за зеленью не сложный. Поливать нужно один раз в неделю, в жару — два раза. Иногда стоит рыхлить междурядье, чтобы закрыть влагу, так как зелень может пожелтеть и даже засохнуть, если будет недостаточно воды. И укроп, и петрушка хорошо восстанавливаются после срезки, а на зиму их можно сушить и морозить.

Как вырастить шпинат на огороде

Шпинат может расти даже в тени. Это травянистое растение быстро всходит, дает хорошую листовую массу и не требует особого ухода.

— Может расти и в прохладном месте даже при температуре в +10 градусов — такая съедобная трава с множеством витаминов. Глубина посадки около сантиметра, между бороздками нужно оставить 10–15 сантиметров, — рассказала специалист.

Шпинат плохо переносит прямые солнечные лучи, при этом любит влагу. Но и ему достаточно одного–двух поливов в неделю.

Как посадить сельдерей и зеленый салат

Зелень отлично дополняет любое блюдо! | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЗелень отлично дополняет любое блюдо! | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Зелень отлично дополняет любое блюдо!

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Все больше дачников выращивают сельдерей — и не зря. В нем очень много калия и витамина К, которые так необходимы сердцу. Лучше всего выращивать сельдерей через рассаду.

— Глубина лунки должна быть около 8–10 сантиметров. В грунт надо добавить не только минеральные удобрения, но и немного песка, чтобы корням было легче разрастаться, — советует агроном. — Посев семенами более поверхностный: около сантиметра в глубину.

Зеленый салат сеять тоже просто: глубина посева около сантиметра, расстояние между рядами — 10–15 сантиметров. Зеленому салату требуется температура выше +15 градусов и достаточно влаги. Нужно поливать грядки минимум два раза в неделю, а если полив однократный, то закрывать влагу с помощью неглубокого рыхления.

Как посадить базилик

Базилик лучше выращивать через рассаду | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUБазилик лучше выращивать через рассаду | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Базилик лучше выращивать через рассаду

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Базилик из зелени — чуть ли не единственный, кому нужно много солнца, поэтому желательно выбрать хорошо освещенное место на огороде. Лучше всего выращивать его через рассаду, так как это достаточно туговсхожая культура.

— На рассаду его сеют в мае, если сразу в грунт, то после 25 мая. Высадка рассады — в начале июня. Глубина посева — около сантиметра, между рядами 5–7 сантиметров, чтобы была возможность нарастить хорошую листовую массу, — отметила Людмила Шубина.

Базилик прекрасно переносит обрыв листвы и стрижку в течение всего сезона. На зиму его можно заморозить или засушить. Растение бывает фиолетовым или зеленым — здесь уже дело вкуса, какой выбрать.

— Поливать нужно хотя бы раз в неделю. В жару можно увеличить до двух раз в неделю. Нельзя допускать, чтобы почва пересыхала, — подчеркнула агроном.

Какую зелень еще можно посадить на огороде

Зелень может помочь облегчить многие болезни | Источник: Валерия Дульская / 93.RUЗелень может помочь облегчить многие болезни | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Зелень может помочь облегчить многие болезни

Источник:
Валерия Дульская / 93.RU

Среди популярных культур — кориандр, розмарин, тимьян. Они не только пригодятся в блюдах, но и хорошо смотрятся в травяных «цветниках».

Все чаще дачники выращивают рукколу, которую используют в приготовлении салатов. Она прекрасно укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Мята и мелисса укрепляют иммунитет, а щавель улучшает пищеварение, оказывает благоприятное влияние на печень и желчный пузырь.

Применение любых трав и зелени должен одобрить врач.

Каких вредителей могут отпугнуть травы

Многие травы, зелень и даже цветы могут помочь дачнику в борьбе с вредителями. Резкие запахи отпугивают насекомых: колорадский жук и тля не переносят запах кориандра, пижмы, бархатцев, настурции, а муравьи опасаются мяты и полыни.

Сохраните себе эту полезную картинку | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСохраните себе эту полезную картинку | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сохраните себе эту полезную картинку

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ранее мы публиковали пять вариантов простой в уходе зелени для дачи.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Сад Огород Зелень Укроп Базилик Шпинат Петрушка Тимьян Розмарин Мята Полив огорода Советы агронома
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