Готовьтесь к стихии: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Ярославцев предупредили о грозе Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В длинные выходные в Ярославской области будет бушевать гроза. Об опасном погодном явлении предупредили в областном МЧС и Министерстве региональной безопасности.

«Днем 13 июня по Ярославской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — предупредили спасатели.

Во время грозы повышается риск повреждения линий электропередач, обрушения аварийных крыш и других конструкций, также могут возникнуть подтопления.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефоны экстренной службы 112», — добавили в Министерстве региональной безопасности.

Согласно данным Росгидрометцентра, на погоду в регионах Центральной России влияет активный циклон, он-то и принес похолодание и дожди