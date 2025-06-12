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Лето Готовьтесь к стихии: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Готовьтесь к стихии: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

Когда испортится погода

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1 комментарий
Ярославцев предупредили о грозе | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЯрославцев предупредили о грозе | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Ярославцев предупредили о грозе

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В длинные выходные в Ярославской области будет бушевать гроза. Об опасном погодном явлении предупредили в областном МЧС и Министерстве региональной безопасности.

«Днем 13 июня по Ярославской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — предупредили спасатели.

Во время грозы повышается риск повреждения линий электропередач, обрушения аварийных крыш и других конструкций, также могут возникнуть подтопления.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефоны экстренной службы 112», — добавили в Министерстве региональной безопасности.

Согласно данным Росгидрометцентра, на погоду в регионах Центральной России влияет активный циклон, он-то и принес похолодание и дожди

Подробный прогноз можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Прогноз погоды Гроза Похолодание МЧС
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Всегда Готовы Ведь сегодня Змеиный праздник по народному и церковному календарю не случайно выбрали дату или это совпадение с другими праздниками?
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