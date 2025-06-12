Готовьтесь к стихии: ярославцев предупредили об опасном погодном явлении

В длинные выходные в Ярославской области будет бушевать гроза. Об опасном погодном явлении предупредили в областном МЧС и Министерстве региональной безопасности.
«Днем 13 июня по Ярославской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — предупредили спасатели.
Во время грозы повышается риск повреждения линий электропередач, обрушения аварийных крыш и других конструкций, также могут возникнуть подтопления.
«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Избегайте нахождения на открытой местности и около водоёмов. Телефоны экстренной службы 112», — добавили в Министерстве региональной безопасности.
Согласно данным Росгидрометцентра, на погоду в регионах Центральной России влияет активный циклон, он-то и принес похолодание и дожди
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