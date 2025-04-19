В отелях скидки до 60%. Что будет с летним отдыхом в Анапе после запрета купания в море из-за разлива мазута

На пляжах работает техника, которая просеивает песок, убирая мазут Источник: MoreOz / T.me











Четыре месяца назад, 15 декабря 2024-го, два танкера потерпели крушение в Керченском проливе, в Черное море вылилось больше 2000 тонн мазута. Уже через пару дней нефтепродукты покрыли пляжи Анапы и Темрюкского района. Всё это время тысячи волонтеров и спасателей борются с крупнейшей экологической катастрофой, собирая мазут на пляжах и в море.

Изначально власти планировали завершить все работы до 1 марта, но не вышло. На сегодняшний день пляжи стали гораздо чище, но мелкую фракцию всё еще находят в песке, также море периодически вбрасывает новые порции мазута, хотя и не в таком количестве.

Некоторые пляжи выглядят всё еще очень грязными. На видео — прибрежная зона в районе Джемете. Снято в середине апреля Источник: makovozovy / T.me

Последние месяцы все гадали, что будет с курортным сезоном. Окончательного решения ждали от Роспотребнадзора. И вот 18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что после многочисленных исследований стало ясно: пляжи Анапы и Темрюкского района непригодны для отдыха. При этом власти Краснодарского края настаивают: сезону быть.

Что будет с отдыхом в Анапе летом-2025 и какие скидки предлагают отельеры на фоне происходящего — рассказывает 93.RU.

Что сказали в Роспотребнадзоре по поводу курортного сезона в Краснодарском крае

18 апреля прошел брифинг по подготовке к туристическому сезону, на котором глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о принятом решении касаемо отдыха в Анапе и Темрюкском районе: пляжи признаны непригодными для отдыха.

При этом исследования показали, что в этих прибрежных территориях всё в порядке с питьевой водой, продуктами и воздухом. То есть гулять, ходить в кафе и рестораны можно.

«141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной и не могут быть использованы для рекреационных целей», — цитирует слова Поповой оперштаб Кубани.

Волонтеры очищают песок Источник: opershtab23 / T.me











В итоге зоны отдыха готовы принять туристов, но использовать пляжи и купаться в море запрещено.

Как заявили в администрации Краснодарского края, комментируя решение Роспотребнадзора: «Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится. При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено».

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что исследования состояния пляжей в зоне ЧС будут продолжаться.

При этом уже признаны безопасными территории Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска. Риска для курортного сезона здесь нет. Ученые не прогнозируют загрязнения в этой части побережья.

Источник: Мария Романова / Городские медиа











Рекордные скидки в отелях Анапы привлекут туристов?

Туроператоры рассказывают, что еще около месяца назад отели начали снижать цены и предлагать различные акции, например три ночи по цене двух или сниженные цены на раннее бронирование на сентябрь.

«На лето цена в Анапе снижена примерно на 40–50%, максимум — на 60%. Такие серьезные скидки должны поспособствовать притоку туристов. Мы осторожно оптимистично смотрим сейчас в этом направлении. В Анапе достаточное количество объектов размещения, которые могут предложить всё что угодно и помимо пляжа. Ни на одном другом курорте такой развитой инфраструктуры на территории самих отелей нет. Это и питание по различным вариантам, шведский стол — от завтрака до „ультра всё включено“; это анимация детская, взрослая, это и бассейны с аквапарками закрытые, открытые. И какая-то часть туристов все-таки остановится на Анапе», — рассказала 93.RU Евгения Кизей, директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур».

По данным туроператора «Мультитур», сейчас цены на отдых в Анапе динамичные и часто меняются. По данным на 18 апреля, проживание в Анапе в двухзвездочном отеле по системе «всё включено» на первой береговой линии в течение 7 дней в июне с алкоголем, шведским столом и бассейном — от 29 тысяч 580 рублей на двоих. Евгения Кизей отмечает, это минимальная цена.

Местный блогер Юрий Озаровский 18 апреля искупался в море в Анапе и показал, что налипло на ноги Источник: MoreOz / T.me

В трехзвездочном санатории по системе «всё включено» с трехразовым питанием, бассейном и аквапарком — 68 тысяч рублей на 7 дней на двоих. В четырехзвездочном отеле также по системе «всё включено» и с бассейном — 75 600 рублей также на двоих на 7 дней. Туроператор подчеркивает, что в прошлом году размещение в таких отелях стоило бы в районе 100 тысяч рублей.

«Кого-то мазут не останавливает. Пока цены были высокими, не бронировали, как только появились акции, уже бронируют, потому что, действительно, другой возможности отдохнуть в таких отелях летом в другое время не получится. Ведь для кого-то пляж не был в приоритете изначально», — заключила в беседе с 93.RU Евгения Кизей. По данным эксперта, люди продолжают бронировать туры в Анапу, пусть и не так охотно, как раньше.

По данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, регион продолжает готовиться к курортному сезону. В Анапе и Темрюкском районе подготовили альтернативные варианты «безопасного» отдыха для туристов. Среди них — экскурсии по винодельням и объектам агротуризма, участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

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