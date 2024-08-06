Тщательно собираются на пляж и рвут апельсины: как узнать россиян в Турции среди других иностранцев

Существуют признаки, по которым легко можно узнать туриста из России Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как на отдыхе узнать, что перед вами россиянин, не заговаривая с ним? Очень просто, по привычкам. И если вы подумали про отжиг топлес на барной стойке, переполненные тарелки на шведском завтраке или пьяные дебоши у бассейна, то окажетесь неправы. Этим страдают многие туристы, которые приезжают в турецкие отели «всё включено». У россиян же есть свои специфические привычки, которые нехарактерны другим отдыхающим. Составили топ-10.

Серьезные лица

Это первый признак, по которому можно вычислить соотечественников. Серьезность, сосредоточенность и редкие улыбки на лицах — вот что помогает зазывалам всех мастей узнать, что перед ними россиянин, и обратиться к туристам на русском языке. Даже на пляже что мужчины, что женщины выглядят так, словно держат круговую оборону вокруг шезлонга.

Тихие дети, строгие мамы

Турецким детям, особенно дошкольного возраста и в начальных классах, позволено многое — дурачиться, вести себя ну очень естественно, орать. На этом фоне русские дети выглядят просто образцовыми и примерными: родительский контроль не выключается даже на отдыхе. А частая картинка, когда мамочка с серьезным лицом одергивает за руку капризного ребенка и при этом что-то строго выговаривает, сразу выдает туристов из России или постсоветского пространства. Европейцам такое поведение не присуще.

В самую жару на пляже

Проснулся, потянулся, попробовал все деликатесы шведского стола, зашел в номер, привел себя в порядок — и к обеду на пляж. Именно так, по признанию многих работников отелей, и ведут себя туристы из России. Они появляются к обеду на пляже, щедро намазываются солнцезащитным кремом, чтобы не сгореть, и проводят на побережье весь день до вечера.

Всегда при полном параде

Перед походом на пляж россиянки тщательно собираются — приводят в порядок волосы, наносят на них и лицо уходовые средства, подбирают аксессуары к купальнику. Да и сам выбор пляжного наряда у девушек из России порой может занять немало времени. А еще собрать пляжную сумку, куда нужно положить всё самое необходимое — запасной купальник, пляжный халат к нему, бижутерию, средства для ухода, пауэрбанк — да мало ли надо современной девушке, чтобы быть самой неотразимой на морском берегу!

Часто россиянок вычисляют среди прочих туристов по обуви с каблуками. Даже на экскурсиях по древним городам или полетах на воздушном шаре они умудряются быть в такой обуви, признаются туристические гиды. Европейки же предпочитают комфортную обувь и одежду в стиле кэжуал.

Ни шагу без макияжа

Красота россиянок давно стала притчей во языцех. Увидите красивую и ухоженную от макушки до кончиков пальцев девушку — не сомневайтесь, она точно из России или стран СНГ. Легкий макияж и укладка перед выходом на завтрак, полтора часа на красоту — перед походом в магазин или на ужин, а также платье и каблуки. Даже перед походом на пляж нанести блеск для губ и водостойкую тушь — мастхэв.

Любовь к спа-процедурам

Отельеры признаются, что чаще всего посетителями спа-центров становятся именно россиянки. Массаж, хаммам, пилинги и прочие радости тела больше всего пользуются спросом у туристок из России.

Налегают на черешню и клубнику

На отдыхе в отеле соотечественники налегают на фрукты и ягоды. Особенно популярны у россиян сладкие клубника и черешня. Также за ними туристы ходят в маркеты и на базары, часто переплачивая предприимчивым торговцам. Немудрено — на родине клубника и черешня и выглядит не так красиво, и стоит дороже.

Рвут цитрусовые с деревьев

Почти каждый приехавший в Анталью или Аланью турист пытается сорвать с дерева поспевающие апельсины или мандарины — и разочаровывается. Фрукты оказываются кислыми или горькими, даже если выглядят приятно-желтыми, и летят в ближайшую мусорку или на землю. Дело в том, что большинство из этих цитрусовых декоративные и не предназначены для еды. Также встречаются и дикие гибриды.

Пренебрежительны к персоналу

Резкость и порой грубость в отношении персонала — еще одна опознавательная черта, которая выдает русских туристов. Особенно часто о высокомерии гостей из России говорят сотрудники ресепшена и горничные. Они признаются, что россияне часто проходят мимо них с каменными лицами или предпочитают не замечать, тогда как европейцы здороваются. А на ресепшен многие наши привыкли требовать заселить их сразу же после прибытия, даже если еще раннее утро, а не 14 часов.

Гладят уличных котиков

Турецкие уличные котики давно стали звездами соцсетей, а турецкие режиссеры снимают про них фильмы. Однако только русские туристы проявляют столь пристальное внимание к этим милахам. Погладить и сфотографировать — особая примета россиян на отдыхе что в Анталье, что в Стамбуле.