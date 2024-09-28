«В здравом уме никогда бы такое не купила»: участница «Модного приговора» рассказала о закулисье шоу

Мама четверых детей из Рыбинска Светлана Хитрова снялась в шоу «Модный приговор» Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











49-летняя мать четырех дочерей и управляющая продуктовым магазином из Рыбинска Светлана Хитрова снялась в программе «Модный приговор» (6+) на Первом канале. Выпуск с ее участием вышел 24 сентября. Из «дачницы» в мини-шортах и бандане ее превратили в шикарную леди.

Светлана рассказала порталу 76.RU, как проходили съемки известного шоу.

Нашли сами

Оказалось, что редакторы программы сами разыскали Светлану и предложили ей стать героиней очередного выпуска.

— Я подписана на программу «Модный приговор», на ее ведущих в соцсетях. Обычно смотрю, что-то комментирую, лайкаю. И вдруг в конце июля совершенно неожиданно мне написала девочка, представилась, что она редактор «Модного приговора» и предложила поучаствовать. Я очень удивилась. Посоветовалась с семьей и вместе мы решили, что надо попробовать, — рассказала Светлана.

На этапе подготовки к шоу от будущей героини требовалось рассказать редакторам о себе, предоставить свои параметры, записать так называемую видеовизитку.

Такой Светлана пришла на «Модный приговор» Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











— Надо было рассказать и показать, в чем я хожу обычно, что у меня есть нарядного, из чего вообще состоит мой гардероб, что с чем из вещей я сочетаю. Также надо было на видео рассказать, кто я, чем занимаюсь. Кстати, когда я пыталась записать эту видеовизитку, ко мне из соседней комнаты пришли дочки и раскритиковали. Говорят: «Мама, ты сидишь такая скромняшка. Но это же не ты! Где твоя энергия?» И они меня как-то по-хорошему разозлили, я на эмоциях записала, отправила, даже не пересматривала. А потом мне редакторы сказали, что я как раз выделилась своей эмоциональностью на фоне остальных претенденток. И поэтому мне окончательно сказали «да», — рассказала Светлана.

Для программы героине нужно было самостоятельно найти «обвинителя» — человека, который обосновывает, почему участнице нужно преображение. На эту роль согласилась подруга Светланы Мария Мохорт.

— Звоню подруге, говорю, вся надежда на тебя. Она говорит: «Уж чего-чего, а я-то уж тебя с головы до ног». И мы поехали, — рассказала Светлана.

Светлана Хитрова (в центре) с подругой Марией (слева) и ведущей «Модного приговора» Лидией Рах Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











Примерки в масках

Сами съемки проходили в пятницу, 13 сентября. Примерно за неделю до этого Светлана на три дня ездила в Москву на примерки. Как выяснилось, новый гардероб героиням «Модного приговора» подбирают заранее и с их участием. Но при этом дамы ничего не видят.

— На шопинг мы ходили в торговые центры, бутики. Но во время примерок мне на глаза опускали маску. В ней было ничего не видно, я надевала вещи буквально на ощупь. В целом можно было понять, что тебе дают — плащ, пальто или вязаную кофту. Но ни цвет, ни форму ты не видишь. Была целая команда стилистов — они обсуждали, что идет, что не идет. Последняя примерка состоялась уже в день съемок — они окончательно добивали все образы. То есть доходило до такого, что кто-то в последний момент бежал в магазин что-то докупать, — поделилась Светлана.

Даже голос дрожал

В один день записывали сразу четыре выпуска программы. Сначала были первые выходы всех четырех героинь, потом с ними работали парикмахеры и визажисты. Светлана была самой последней из всех участниц. Поначалу она очень волновалась.

— У меня даже голос дрожал. А потом я думаю, ну а что? Все же мы люди. На худой конец, если что-то пойдет не так, это вырежут. И успокоилась, — поделилась женщина.

Самым волнительными для героини стали первые минуты съемок Источник: Первый канал, передача «Модный приговор», выпуск от 24.09.2024











По ее словам, команда проекта — очень милые и дружелюбные люди. Ведущая программы Лидия Рах всех поддерживала.

— Она умеет вселять уверенность. От нее шел такой позитив. Говорила: «Не переживайте, всё будет хорошо». В команде там у каждого своя задача. Кто-то приводит героинь, кто-то одевает, кто-то красит. И особенно мне понравилось, что там участниц называют не тетка или девчонка, а героиня. Это слово у них в обиходе. И они, например, вспоминают: «А вот та героиня нереальная была». Это приятно, — отметила Светлана

После первого выхода на сцену участницы уходят делать стрижку и макияж. Эта процедура длится примерно три часа.

— Мы приехали на съемки к 13 часам, а уехали в 12:30 ночи. То есть реально это было очень долго. Но я даже не заметила, как пролетело время, — говорит Светлана.

Светлану стригли и красили около трех часов Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











«Ощущение — просто вау!»

Самым ярким моментом для ярославны стал первый после преображения выход на подиум, когда она сама увидела себя в зеркало и ее увидели дочери и подруга, которые находились в студии.

— Такое ощущение — просто вау! — поделилась эмоциями Светлана.

Так выглядел первый образ героини Источник: Светлана Хитрова / Vk.com А это второй — с белыми брюками и ярко-зеленой курткой Источник: Светлана Хитрова / Vk.com

В целом все предложенные стилистами наряды героине из Рыбинска понравились. Единственное, что ее сначала смутило, — это белые брюки.

— Я бы в здравом уме и твердой памяти никогда себе такое не купила. Во-первых, я женщина не маленькая. Во-вторых, марко. Но после программы я в них уже пару раз выходила. И чувствую себя такой красоткой! Мне реально в них комфортно, — удивляется Светлана.

Участнице шоу подарили все три комплекта одежды, которые ей подобрали стилисты, включая очки и прочие аксессуары. Все наряды Светлана намерена носить в своей обычной жизни.

— Вчера на работу в пиджаке ходила. Позавчера в сапогах в парке гуляла. Мне это всё очень нравится, — заверила Светлана.

Участница «Модного приговора» уже вовсю выгуливает новые наряды в своей повседневной жизни Источник: Светлана Хитрова / Vk.com











А еще она благодарна проекту за то, что он позволил собраться им с дочерьми всем вместе.

— Это такой яркий момент в жизни нашей семьи! У меня три из четырех дочерей уже взрослые, мы все живем в разных городах. А тут встретились. На следующий день после записи пошли гулять по Москве. В общем эмоции только положительные! — поделилась Светлана.