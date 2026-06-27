Как выглядит самая модная стрижка лета-2026 — проверьте, пойдет ли она вам

Главный плюс стрижки: она будет смотреться уместно на женщинах любого возраста Источник: dimitrishair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Быть идеальным этим летом не в моде, особенно когда дело касается стрижки. Никаких вылизанных укладок, где случайно торчащий волос выглядит как преступление против красоты, или сложных конструкций, которые требуют кучу времени. В тренде уже с начала года естественность и простота, и эти принципы в полной мере раскрыли в стрижке «бойфренд-боб».

«Бойфренд-боб» — стрижка, которую изначально носили мужчины с длинными волосами, отсюда и пошло название. От классического боба его отличает длина, не до челюсти, а практически до плеч. В 2026 году в моду ее ввел звездный стилист Димитрис Джаннетос, когда сделал ее для Пенелопы Крус.

Если хочется подчеркнуть загар, лучше отдать предпочтение шоколадным оттенкам Источник: dimitrishair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На самом деле Димитрис не инноватор. Мода на «бойфренд-боб» появилась еще в 2022 году. Однако в тот период времени звезды носили более дерзкий вариант этой стрижки: волосы были идеально гладкие, только с прямым пробором и ровным срезом. Прическа должна была выглядеть графично, теперь же скорее мягко, несмотря на название.

Летом 2026 года «бойфренд-боб» носится в корейской вариации, когда концы закручиваются к лицу, так прическа немного напоминает классическое представление о каре. Чтобы смотрелось это аккуратно, следует уделить внимание срезу.

— В 2026 году будет актуально вернуться к идеальному, ровному срезу. Строгость и характер стрижки подчеркнут вашу принадлежность к моде, — рассказал о трендах стилист Роман Айрей.

Стрижку можно носить с челкой, как это сделала Пенелопа Крус, так и без. Этот вариант продемонстрировала инфлюенсер Хайли Бибер.

В отпуске стрижка тоже не подведет Источник: haileybieber / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главная фишка стрижки «бойфренд-боб» — легкая небрежность. Волосы не должны выглядеть, будто над ними корпели несколько часов, скорее как после хорошего ухода. Стрижка выполнена в несколько слоев и фиксируется без тонны стайлинга, чтобы пряди были подвижными.

Долгое время считалось, что стрижка «боб» противопоказана людям с вьющимися волосами, но это осталось в прошлом. Она подойдет под любой тип волос, главное — сделать правильные акценты.

— Обладательницам кудрявых волос я бы посоветовал избавиться от ровного среза в пользу слоистой стрижки, возможно, с челкой, — рекомендовал стилист.