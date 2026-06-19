Без «эффекта енота»: почему в 2026 году все снова без ума от смоки-айс и как подобрать их под цвет глаз

Звездный визажист Анастасия Гартман рассказала о новом тренде в макияже Источник: ru.pinterest.com

Еще пару лет назад считалось, что идеальная девушка выглядит так, будто не красится совсем. Она складывает волосы в аккуратный пучок, наносит увлажняющий крем на фарфоровую кожу, покрывает губы легким блеском с розовым отливом и сияя идет покорять этот мир. Но невозможно всё время быть свежей и правильной. Во-первых, зачем? Во-вторых, скучно. Выдыхаем: эпоха clean girl изжила себя, в 2026 году на смену хорошим девочкам выходят бунтарки, которые не боятся быть собой и даже могут накрутить немного драмы. Их главный инструмент — густой смоки-айс, как в нулевые. Звездный визажист Анастасия Гартман рассказала нашим коллегам из НГС, как правильно наносить модный дымчатый макияж так, чтобы он молодил, а не старил.

Какие смоки в тренде

Когда-то «дымчатые» глаза были символом тех, кто возвращался домой под утро, а не просыпался пораньше на пилатес. Такой макияж носили рок-звезды и клубные завсегдатаи, которым было плевать на правильную картинку. Сегодня тренд вернулся, но немного с другой философией.

В 2026-м смоки — не про идеальную растушевку, наоборот: чем больше в макияже духа декаданса, легкой небрежности (будто вы красились в такси или поправили глаза перед зеркалом в ресторане), тем убедительнее он выглядит. Правильная симметрия уходит в прошлое, уступая место характеру.

Эстетика clean girl правила с 2020 года, появившись в пандемийное время Источник: ru.pinterest.com На смену ей пришла эстетика «дымчатых глаз» из нулевых Источник: ru.pinterest.com

Звездный визажист Анастасия Гартман объясняет этот камбэк запросом на выразительность.

«Clean girl и нюд никуда не денутся — это уже современная классика. Но сегодня девушкам хочется чего-то более интересного. Я вижу больше запросов на то, чтобы макияж был заметен, чтобы он подчеркивал глаза, делал их выразительными. Смоки создают характер: где-то добавляют чувственность, где-то уверенность — всё зависит от цели», — комментирует Анастасия Гартман.

Многие до сих пор боятся «дымки», думая, что придется рисовать глаза, как у енота. Визажист успокаивает: смоки-айс не обязаны быть только черными.

«Smokey eyes переводится как „дымчатый макияж“, и он может быть любого цвета: коричневого, синего, зеленого, блестящего. Суть — в технике вертикальной растушевки: от самого темного к самому светлому», — объясняет Анастасия Гартман.

Смоки в коричневом цвете смотрится очень естественно Источник: ru.pinterest.com В моде сегодня цветные «смоки», быть яркой — можно Источник: ru.pinterest.com

Сегодня тренд на смоки-айс предполагает большую легкость, чтобы не перегружать взгляд. В макияже чаще используют шоколадные и бежевые оттенки, добавляют сияние — это вписывается в повседневный образ, особенно в сочетании с мягкой растушевкой матовых текстур. Черный, по словам Анастасии Гартман, может остаться только у межресничной линии и на слизистой как база, а дальше можно играть цветами.

Как подобрать смоки под цвет глаз

Дымчатый макияж идет почти всем, его можно адаптировать практически под любой цвет глаз:

для голубых идеальны шоколадные и бронзовые оттенки;

для зеленых — сливовые и бордово-коричневые;

карим подходит почти всё.

«Единственное исключение — возрастной лифтинг-макияж. Я бы не рекомендовала технику смоки-айс на сильно возрастной коже с глубокими морщинами. Но для остальных это рабочий вариант», — уточняет визажист.

Техника на миллион: как сделать «дорогие» смоки

Самое главное правило — чем меньше черного, тем статуснее выглядит ваш макияж, чем мягче растушевка, тем дороже. Анастасия Гартман напоминает, что в классическом исполнении смоки-айс — это коммерческая история: для съемок или сценических образов.

Идея для смелых: смоки в сочетании с высветленными бровями Источник: ru.pinterest.com Или смоки в духе 90-х и нулевых Источник: ru.pinterest.com

Визажист поделилась техникой нанесения легкого повседневного смоки, с которой вы легко справитесь дома. Можно порепетировать перед зеркалом вечерами — не всегда получается создать идеальный макияж с первого раза, в этом деле нужна практика и твердая рука.

Нанесите самый темный коричневый цвет на межресничную линию и слизистую глаза. Лучше, чтобы это был стойкий карандаш в пластике. Границу карандаша растушуйте плотной маленькой кисточкой-бочонком, для того чтобы не было четкой границы у цвета. На подвижное веко плоской кистью можно нанести светло-коричневый оттенок до складки века — орбитальной линии глаза. Растушуйте границы пушистой кистью. В границу коричневого втушуйте молочный оттенок. Повторите технику по нижнему веку. Добавьте тушь.

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