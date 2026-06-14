«Это один и тот же человек?» Саша Теслонд подался в зожники и похудел на 12 кг — фото до и после

Саша Теслонд вернулся в медиаполе и сразил публику наповал своим преображением Источник: саша теслонд @teslond / T.me

Саша Теслонд снова напомнил о себе — и на этот раз не скандалом, а впечатляющим преображением. Блогер рассказал, что за время паузы в интернете серьезно занялся собой и изменил тело: его вес снизился с 91 до 79 килограммов.

Весной 2026 года Теслонд показал фото до и после, на которых заметно, что он не только похудел, но и стал гораздо спортивнее. По словам блогера, он регулярно ходил в зал, следил за питанием и в итоге почувствовал, что наконец-то «вошел в свой прайм».

«Типа это один и тот же человек? Чё-ё-ё?» — подписал он снимки с результатом.

Позже Саша подробнее объяснил, что стояло за его изменениями. Он подчеркнул, что не прибегал к радикальным способам похудения и сделал ставку на дисциплину.

Блогер честно признался, что было время, когда спорт и ЗОЖ вызывали у него только раздражение Источник: кадр из видео teslond «Как я изменил своё тело за 100 дней» / YouTube.com

«Без мам, пап и „оземпиков“. Я рассказал всё о своем глоуапе: питание, подсчет калорий, зал, тренировки в одиночку, кардио, восстановление, ненависть к себе и принятие своего тела даже несмотря на людей, который испортили ваше восприятие себя», — написал блогер.

На своем канале Теслонд выпустил видео «Как я изменил свое тело за 100 дней». В ролике он показал тренировки в зале, занятия теннисом, который назвал «лучшим кардио», и участие в полумарафоне на 21 километр, после которого даже получил медаль. Блогер признался, что бегать начал только в январе, причем стартовал с дистанции 2,5 километра.

Отдельно Саша выделил падл-теннис. По его словам, это один из самых приятных вариантов тренировок: за час активной игры можно потратить около 700 калорий, а время на корте всегда пролетает незаметно.

Впечатляющие метаморфозы заняли у Саши всего 100 дней — и он не прибегал к модным сейчас препаратам: в его аптечке — только витамины Источник: саша теслонд @teslond / T.me

Не обошлось и без разговора о питании. Теслонд честно заявил, что без ограничений в еде результатов ждать не приходится. Главный принцип он сформулировал коротко: «Потреблять меньше, чем тратишь». Блогер рассказал, что периодически уходит на «сушку» на 6–7 недель и в это время ест примерно на 500 калорий меньше своей нормы с учетом активности.

При этом Саша не призывает полностью отказываться от любимой еды. Например, он признался, что иногда может позволить себе фастфуд, в том числе цезарь-ролл, который, как считает блогер, можно вписать в рацион по белкам, жирам и углеводам.

Парень получил награду за участие в полумарафоне Источник: кадр из видео teslond «Как я изменил своё тело за 100 дней» / YouTube.com

Своим любимым источником сложных углеводов Теслонд неожиданно назвал рис. Он пошутил, что этот продукт, вопреки своей репутации, подходит не только «сумоистам», но и «фитоняшкам», если не наедать его на 10 тысяч калорий за день.

«Это мой суперфуд, который я ем постоянно», — признался он.

Не забывает начинающий атлет и про витамины. Он назвал комплексы, которые принимает сам, но напомнил: для каждого биодобавки должны подбираться индивидуально, с участием специалистов.

Важной частью прогресса блогер назвал восстановление. По его словам, около 30% успеха зависит не только от тренировок и питания, но и от сна, растяжки и заботы о теле. Теслонд посоветовал не пренебрегать йогой, упражнениями на расслабление мышц, роллами и мячиками для миофасциального релиза, а также напомнил о пользе бани для вывода токсинов из организма. Сам Саша, по его словам, ходит париться регулярно.

Блогер напомнил, что в пылу тренировок многие забывают про восстановление, а зря, потому что грамотный отдых — это 30% успеха Источник: кадр из видео teslond «Как я изменил своё тело за 100 дней» / YouTube.com

Саша Теслонд, настоящее имя которого Александр Попов, — российский блогер и контентмейкер с миллионной аудиторией. Он начал развивать блог еще в подростковом возрасте: снимал ролики о моде, бьюти, жизни за границей и личных переживаниях.