Неоновый рейв и металлик: 8 главных трендов маникюра в 2026 году

Минимализм в маникюре на пике популярности, но довольствоваться только нюдом не обязательно. В моде не только пастельные тона, но и броские цвета, сложные текстуры. Рассказываем, какие яркие дизайны ногтей актуальны в 2026 году.

Нейл-мастера утверждают: в этом сезоне в топе пять оттенков.

Холодный синий — отлично ложится на короткие ногти и визуально делает руки изящнее;

нефритовый (приглушенный зеленый с сероватым подтоном) — идет практически всем и отлично сочетается с золотыми элементами в дизайне;

теплый коралловый как цвет спелой хурмы — одинаково ярко смотрится и на загорелой коже, и на бледной, а также отлично вписывается в летние образы;

лаймовый или цвет васаби требует идеального покрытия и плотной белой подложки, но делает образ ультрамодным;

темный сливовый — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть дорого и чуточку загадочно. Ни грамма инфантильности, только взрослая элегантность и капелька драмы.

Мода на естественность никуда не уходит, поэтому экстремально длинные ногти уходят в прошлое. Сегодня популярны более «природные» и комфортные в носке формы: мягкий квадрат, аккуратный овал или миндаль.

Главные тренды в дизайне

Неон снова главный герой маникюра. Ядовитые оттенки розового, оранжевого и зеленого — абсолютный хит лета-2026. Это тот случай, когда маникюр заменяет украшения, поэтому такие цвета носят на длинных миндалевидных ногтях с глянцевым топом.

Рядом с неоном уверенно обосновались металлизированные текстуры. Хромированные втирки и переливающийся «кошачий глаз» уместны теперь в любое время года. Правда, хром наносят не на весь ноготь, а только на кончики — как вариант «нового френча».

Еще один смелый тренд — полный отказ от симметрии. Можно красить каждый ноготь в свой оттенок, смешивать на одной руке неон и хром или зеркалить цвета на левой и правой кисти.

Всё чаще в салонах выбирают объемные текстуры: выпуклые капли из геля, лепнину в виде миниатюрных роз или ракушек, мягкие бусины. Это уже не просто маникюр, а маленькая скульптура. Актуальны бархатные и песочные топы. Первый создает эффект дорогой замши и хорошо смотрится на глубоких оттенках: изумрудном, шоколадном, бордовом. Второй добавляет фактуру, которую хочется трогать, и подсвечивает неон и пастель.

В моде и два противоположных направления в дизайне — «кружевное» покрытие белого или черного цвета и «вампирская» эстетика.

Кружевной дизайн — полупрозрачная вязь поверх нюда или молочной базы. Его выполняют с помощью слайдеров или тонкой кистью. Сверху покрывают глянцевым топом, чтобы рисунок казался мокрым шелком.

Вампирская эстетика — про длинные ногти, черное, бордовое покрытие с глянцевым топом, потеки красного, готические кресты и цепи.

Классика нейл-арта никуда не делась, но заметно преобразилась. Френч трансформировался до микролинии, причем цвет кончика может быть как ярким неоновым, так и глубоким винным. Всё чаще девушки выбирают и обратный френч, когда цветом выделяется лунка у основания ногтя.

В моду вернулись наклейки и слайдеры. Особенно популярны мультяшные фрукты вроде лимона и клубники, принты в виде конфет, цветов и пламени. Их наклеивают не только на цветное покрытие, но и на полупрозрачные молочные оттенки.

Как носить яркий дизайн в офис или на учебу

Далеко не все могут позволить себе «пуститься во все тяжкие», и при выборе нейл-дизайна нужно учитывать дресс-код в офисе или на учебе. Но если душа просит яркости, выручат простые приемы. Например, вместо сплошного неона на всех пальцах достаточно сделать один-два акцентных ногтя, а остальные покрыть более спокойным тоном из той же гаммы. Другой вариант — цветной микрофреч, который выглядит более сдержанно.

А сложные оттенки сливы или нефрита смотрятся благородно и дорого и часто не вызывают вопросов даже при строгом дресс-коде.