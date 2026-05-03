«Я развелась». Как пышка, весившая 100 килограммов, за год превратилась в худышку с размером S

Анастасия избавилась от 40 лишних килограммов Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

Фотограф из Екатеринбурга Анастасия Иванова за год изменилась до неузнаваемости. Много лет она пыталась сбросить лишний вес, но каждая новая диета приносила лишь дополнительные килограммы. Сейчас Анастасии 38 лет, она стала мамой и весит меньше, чем во время выпускного из школы. Как ей удалось добиться для себя идеального тела и удерживать этот результат уже год — читайте ее рассказ в материале E1.RU.

Екатеринбурженка решила похудеть после развода Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

Еще летом 2024 года Анастасия весила 100 килограммов, но однажды решила взять себя в руки. Вот как она объясняет внезапные изменения:

«Я развелась, — огорошивает она. — Вообще, проблемы с весом у меня начались в 2009 году. Несколько раз я худела, но не удерживала вес, с каждым разом набирала всё больше и больше. Думаю, у меня так проявлялась защитная реакция. В 2009-м решила попить какие-то таблетки для похудения, а в итоге за неделю набрала десять килограммов и в течение года — еще десять. С того времени так и плавала с весом.

В 2015-м я уже весила 100 килограммов, удалось скинуть до 68, и как раз в конце 2016 года я забеременела. Беременность не повлияла на ожирение, так как оно уже было. Отчетной точкой для похудения стало 25 июля 2024 года. Чуть больше чем за год я скинула 40 килограммов».

Похудеть Анастасии помогли занятия спортом и правильное питание Источник: vasha.belochka / Instagram.com* Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

Чтобы избавиться почти от половины своего веса, Анастасия не прибегала к волшебным таблеткам или уколам. Главный секрет ее похудения — в правильном питании.

«Большую часть времени я питаюсь яйцами, творогом, тунцом, мясом. Мясо я ем в любом виде — жареное, тушеное, а не только вареное. Я ем много свежих овощей: шпинат, рукола, капуста. Сложные углеводы ем редко — немного и с утра. Если хочется сладкое, беру протеиновые батончики», — объяснила Анастасия.

При этом она не вводит жестких ограничений в рационе.

«Интервальное питание и диеты — нет. Захотела есть — поела, просто вышеперечисленные продукты. Я не срываюсь, потому что питаюсь по желанию, когда захочу. Размер порции, количество приемов пищи не контролирую, калории тоже не высчитываю. Просто ем много белка и свежих овощей», — раскрывает главный секрет своего похудения наша собеседница.

Теперь Анастасия может выбирать образы, которые отражают ее характер Источник: vasha.belochka / Instagram.com* Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

Впрочем, без спорта все равно не обойтись.

«Я занималась в зале два-три раза в неделю, но в последние три месяца не хожу из-за загруженности. Дома периодически занимаюсь с гантелями, также качаю пресс. Иногда бегаю с другими бегунами по пять километров, обычно получается примерно раз в неделю. Сама бегаю на небольшие расстояния. Я просто поняла, что вес нужно контролировать всю жизнь», — объяснила она.

Вместо размеров 3-4XL Анастасия теперь носит S-M. Ее вес без малого год держится на уровне 61–63 килограммов. Худеть еще больше она не планирует, а вместо этого ставит себе задачу удержать текущий комфортный результат.

В старую одежду Анастасия теперь может завернуться Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

«После похудения элементарно стало легче ходить. Раньше у меня вся одежда была мужская — это спортивные штаны и футболки, а еще спину ломило постоянно. Сейчас я чувствую себя уверенно, ношу одежду, которая отображает меня и как мне нравится, а не хожу в том, что налезло. Я получаю много комплиментов, причем как от девушек, так и от мужчин. Семья и друзья всегда меня поддерживают и восхищаются, от них я слышу только добрые слова», — добавила Анастасия.

Фотограф выкладывает результаты своих изменений в блоге. Она не стесняется показывать и обратную сторону похудения — например, лишнюю кожу. В процессе снижения веса Анастасия ходила на массаж, но прибегать к пластике пока не планирует.

«Растяжки и лишняя кожа меня вообще не смущают, тем более после родов», — заключила наша героиня.

Анастасия без стеснения говорит о том, что происходит с телом после резкого похудения Источник: vasha.belochka / Instagram.com*

В соцсетях блогер встречает теплую реакцию и поддержку.

«Знаю, что очень многих людей я мотивировала заняться с собой. Очень часто пишут, чтобы я выкладывала „до и после“, потому что это вдохновляет. Те, кто видит, что похудеть возможно, тоже начинают правильно питаться и заниматься спортом. Даже стройные девчонки часто пишут», — объяснила Анастасия.