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Стиль и красота Обзор Старая футболка и правило мокрого кальмара: как ухаживать за кудрявыми волосами — 5 советов трихолога для идеальной укладки

Старая футболка и правило мокрого кальмара: как ухаживать за кудрявыми волосами — 5 советов трихолога для идеальной укладки

Чек-лист по уходу от эксперта: от мытья до сна на шелке

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Рассказываем, почему ваши волосы пушатся, и как заставить их сиять | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU Рассказываем, почему ваши волосы пушатся, и как заставить их сиять | Источник: Алёна Золотухина / NGS.RU

Рассказываем, почему ваши волосы пушатся, и как заставить их сиять

Источник:

Алёна Золотухина / NGS.RU

Каждый счастливый обладатель кудрей знаком с утренним хаосом: вместо упругих локонов — пух, сухость и спутанные пряди. Шампуни не помогают, расческа травмирует волосы, а укладка быстро теряет форму. NGS.RU обратился за советами к трихологу Марии Соловьевой — она объяснила, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами и сделать их более управляемыми.

Но сперва давайте разберем физику процесса. Мария Соловьева объясняет: кудрявые волосы — это не просто «непрямые». Из-за изогнутой формы фолликула (волосяной луковицы) чешуйки кутикулы по всей длине стержня смыкаются неплотно.

«Представьте книгу, которую закрыли, но забыли прижать — страницы топорщатся. Через эти зазоры влага уходит мгновенно, а полезные вещества — тем более. Кудрявые волосы — это вечно жаждущая ткань. Ваша задача — не просто увлажнить их, а загерметизировать влагу внутри. Прямые волосы мы моем, чтобы очистить. Кудрявые — чтобы напитать и запечатать», — говорит эксперт.

Это объясняет, почему вам никогда не подойдут шампуни для объема (они сушат) и средства с этиловым спиртом — даже не смотрите в их сторону.

5 советов для кудрявых волос

Мария Соловьева сформулировала правила ухода за кудрявыми волосами: если следовать инструкции, то ваша прическа будет выглядеть просто идеально.

Перестаньте мыть голову «до скрипа»

Чистые кудри — не те, что скрипят. Это гладкие эластичные локоны.

«Если после мытья вы чувствуете, что волосы пальцами не раздвинуть — вы разрушили липидную пленку. Используйте бессульфатные шампуни с пометкой „Co-wash“ (кондиционер-мойка). Основной шампунь с ПАВами — только для корней и не чаще раза в 7-10 дней», — подсказывает трихолог.

Забудьте о махровом полотенце-чалме

Махровая ткань — это микроскопические петли, которые цепляются за чешуйки ваших и без того уязвимых волос и выдирают их.

«После мытья не выкручивайте кудри. Аккуратно прижмите их полотенцем из микрофибры или 100% хлопка (старая футболка подойдет идеально). Скручивать в жгут и закручивать „башню“ на голове нельзя — так вы ломаете локон в его самой широкой части», — продолжает эксперт.

Правило «Мокрого кальмара» для расчесывания

Кудри расчесывают только в душе, на нанесенный кондиционер, пальцами или редким гребнем. Сухие кудри расчесывать — это ломать их в 90% случаев.

«Нанесите кондиционер (не маску). Под струей воды волосы становятся похожи на скользких кальмаров. В этом состоянии расчешите их от концов к корням. Затем смойте кондиционер — и больше не прикасайтесь к ним расческой до следующего мытья», — рекомендует Мария Соловьева.

Техника запечатывания

Золотой стандарт кудрявого ухода — наносить средства в строгом порядке: жидкость, крем, масло. Несмываемый кондиционер открывает чешуйки и дает влагу, крем или молочко отвечает за форму и питание, масло (аргановое, жожоба, но не кокосовое, если волосы пористые) — запирает влагу и крем внутри.

«Нанесите средства именно в таком порядке. Если вы сначала намажете масло, вода не проникнет внутрь — получите жирные, но сухие на разрыв волосы», — поясняет трихолог.

Сон на шелке

Хлопковая наволочка работает как наждачная бумага: за ночь вы стираете защитный слой с кутикулы.

«Купите шелковую наволочку или шапку для сна. Соберите волосы на макушке в высокий хвост, используя мягкую резинку. Это сохранит локоны объемными и предотвратит спутывание», — говорит Мария Соловьева.

Эксперт добавляет, что кудри могут не завиваться не потому, что они «плохие», а из-за избытка протеина (белка) в уходе. Если волосы стали жесткими и ломкими — уберите маски с кератином на месяц. Баланс влаги и белка — вот что отличает здоровые кудри от перегруженных.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Волосы Уход за волосами Трихолог Совет
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Комментарии
1
Гость
2 мая, 21:16
Летом мы спим на сеновале.
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