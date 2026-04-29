Японский или пилочный? Как сделать модный натуральный маникюр дома

Обе процедуры можно сделать как в салоне, так и дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В нейл-индустрии всё большую популярность завоевывают минимализм и естественность. Классический маникюр чаще уступает место пилочному и японскому. Это не одно и то же: у техник разные цели, смысл и способы выполнения. Мы попросили дипломированного мастера маникюра Любовь Горбунову рассказать, в чём отличие и можно ли сделать такой маникюр самостоятельно дома.

Японский и пилочный маникюр — это разные техники, которые выполняют разные задачи. Если в первом случае цель — укрепить ногти, то во втором — безопасная и сухая обработка пластины и кутикулы.

— Если коротко, пилочный маникюр выполняется полностью пилочкой и больше ничем. Ноготь и кутикулу также шлифуют пилочкой, без использования аппарата, кусачек и прочих инструментов. А во время японского маникюра ноготь обтачивают пилочкой, а кутикулу обрабатывают специальными средствами для размягчения и увлажнения, и излишки могут убрать апельсиновой палочкой, — поясняет Любовь.

Она отмечает, что обе техники простые и безопасные, но в случае пилочного маникюра есть риск натереть кожу вокруг ногтя, что доставит дискомфорт. Обе техники можно спокойно выполнить дома, даже не имея большого опыта.

Японский маникюр: укрепление и блеск

Этой технике уже много лет, в ее основе — японская эстетика, где ценится натуральность и здоровье. Процедура предполагает, что за счет использования разных составов с каждым разом ногтевая пластина становится крепче и выносливее.

Ключевую роль в таком маникюре играют специальные паста и пудра, в их основе — пчелиный воск, кератин, жемчужная крошка и минералы. Они проникают в структуру ногтя и, заполняя микротрещины, создают защитный слой. Составы доступны не только профессионалам: приобрести их можно на маркетплейсах. Стоимость набора от 500 рублей в зависимости от наполнения и бренда, но можно купить всё по отдельности.

Для японского маникюра нужны баф с зернистостью 400/4000, скраб-паста с шелком или персиком, замшевый блок и минеральная паста для финиша.

Кутикулу не обрезают, а размягчают ремувером и отодвигают аккуратно апельсиновой палочкой. После этого нужно отполировать ногти мягким бафом, движения при этом должны быть в одну сторону — это уберет микронеровности. Далее в ногти вытирают скраб-пасту, которая выравнивает пластину. В завершении на замшевый баф следует нанести минеральную пасту и втирать, пока на ногте не появится зеркальный блеск. После — отполировать самым мягким бафом и наслаждаться результатом.

После процедуры ногти становятся гладкими и глянцевыми, будто их покрыли лаком. Важно в течение часа не мочить руки, чтобы воск успел полностью впитаться. Эффект сохраняется до трех недель. Повторять японский маникюр можно каждые 2–3 недели.

Искусство работать пилочкой

Пилочный маникюр — более молодая техника, основная цель — аккуратная и безопасная обработка кутикулы и кожи вокруг ногтя без использования ногтей и кусачек. Для такого маникюра нужны пилочки разной абразивности, которые можно купить или по отдельности, или набором на тех же маркетплейсах. Цена комплекта начинается от 450 рублей.

Плюс такого маникюра в том, что он не занимает много времени. Как отмечает эксперт, дома для размягчения кутикулы часто используют ремуверы, что также сокращает временные затраты.

Для начала нужно придать пилочкой ногтям желаемую форму. После апельсиновой палочкой аккуратно отодвинуть кутикулу. Затем специальной пилочкой мягкими движениями снять ороговевший слой кутикулы и обработать боковые валики. В завершение для блеска ногтевой пластины ее нужно отполировать бафом.