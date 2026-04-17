Принцесса-бунтарка. Изучаем тонкости стиля Кэролин Бессетт: почему он идет не всем (дорогое винтажное пальто вас не спасет)

Кэролин Бессетт и Джон Ф. Кеннеди-младший тайно поженились в 1996 году Источник: Arnaldo Magnani, Ron Galella / Getty Images

Выход сериала «Американская история любви» (18+) вновь заставил модную публику рыться в архивах. Образы, в которых блистала на экране Сара Пиджон, исполнившая роль великолепной Кэролин Бессетт-Кеннеди, с легкой руки художника по костюмам Руди Манса получились настолько безупречными, что все модницы мира бросились скупать черные водолазки, белые рубашки и бежевые пальто. Возлюбленная «сына Америки» Джона Ф. Кеннеди-младшего по сей день остается эталонным воплощением стиля effortless chic — небрежной элегантности. На первый взгляд может показаться, что воплотить его легче легкого, но стиль требует железобетонной базы. NGS.RU рассказывает основные (и непреклонные) правила.

Кто такая Кэролин Бессетт

Кэролин Бессетт-Кеннеди — супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США. Она родилась и выросла в обычной семье, всего в жизни добивалась сама. Кэролин работала в PR-отделе компании Calvin Klein, когда на нее обратил внимание Кеннеди-младший. По одной из версий, он зашел в бутик купить костюм, по другой — Кэролин и Джон познакомились на светском мероприятии.

Их роман развивался быстро, на глазах у всей Америки: личная жизнь сына убитого президента находилась под пристальным вниманием публики, папарацци буквально преследовали и его, и его возлюбленную. Они называли ее «пастиш» (живая картина) за умение всегда выглядеть безупречно в самых простых вещах.

Кэролин выбирала базовые цвета и составляла образы на контрасте Источник: Lawrence Schwartzwald / Getty Images Чем проще, тем лучше — основное правило Кэролин Источник: Lawrence Schwartzwald / Getty Images

Ее стиль не имеет громкого имени вроде «богемного шика» — это смесь минимализма 90-х и нью-йоркского ответа эстетике old money. Никаких логотипов, принтов или твида: только тишина, монохром и безупречная посадка. Кэролин Бессетт — это экстремальный минимализм, отсутствие цвета, текучие, но прямые линии.

Анатомия гардероба

Чтобы повторить ее аутфиты, придется выбросить всё цветное. Ее палитра: черный, белый, бежевый, хаки, серый, глубокий синий. Сердце гардероба — черные брюки длиной 7/8 или прямые слаксы из легкой ткани с высокой посадкой. К ним полагается тонкая облегающая водолазка из кашемира или хлопка, обязательно без узора.

Сара Пиджон в роли Кэролин в сериале «Американская история любви» Источник: ru.pinterest.com Обратите внимание на типаж актрисы — рост, черты лица, цвет кожи: режиссер Райан Мерфи сделал отличный выбор Источник: ru.pinterest.com

Белая рубашка мужского кроя, навыпуск или с узлом на талии — второй столп системы гардероба. Третий — строгое платье-футляр или сарафан длиной чуть выше колена и без выреза. Поверх всего этого набрасывается либо кожаная куртка-косуха для бунтарского контраста, либо кардиган крупной вязки для уюта.

Обувь чаще на плоском ходу: легендарные черные слипоны Keds или Vans, балетки, мокасины. Аксессуары ограничены крупными часами вроде Cartier Tank и черными очками-авиаторами. Шпильки Кэролин носила в основном на мероприятия, когда обязывал дресс-код.

Правила сочетаний

Кэролин Бессетт не просто одевалась, она наслаивала. На голое тело — водолазка, поверх нее — сарафан, и всё это в одной цветовой гамме, но с разными фактурами: кашемир, хлопок, кожа. Любимый трюк Кэролин — контраст низа и верха: белая рубашка с черными капри или черный свитер с белыми брюками.

Повседневный образ Кэролин Источник: Robert Spencer / Getty Images Заметьте, что сейчас мы тоже носим меховые шарфы поверх куртки или пальто Источник: Lawrence Schwartzwald / Getty Images

И главный урок, который разрывает шаблоны: коктейльное платье в комплекте с грязными кедами, а брючный костюм — с простой белой футболкой. Этот микс спортивного с классическим и создает ту самую магию effortless chic, которую невозможно подделать, надев вечернее платье с туфлями на каблуке.

Почему этот стиль не для всех

Здесь модные журналы обычно замолкают, но мы скажем правду. Кэролин была женщиной с ростом 178 сантиметров, широкими плечами, узкими бедрами, длинной шеей и практически отсутствующей грудью. В типологии стилей таких девушек называют амазонками — и именно им минимализм 90-х дает «крылья». Высокий рост нивелирует «убийственную» длину капри, а плоская фигура позволяет водолазке и мешковатой рубашке сидеть как влитым, а не создавать ненужные складки в районе груди и талии.

Если у вас пышные формы, ярко выраженная грудь и округлые бедра, черная водолазка в сочетании с прямым жакетом превратит вас в тяжеловесную конструкцию. Отсутствие подчеркнутой талии и мешковатый крой брюк добавят визуального объема там, где его хочется скрыть.

Папарацци преследовали пару на каждом шагу, что неблагоприятно сказалось на состоянии Кэролин Источник: Getty Images Кэролин — редкий случай, когда черный цвет у лица уместен и не придает болезненный вид Источник: Getty Images

Самый жесткий приговор выносится представительницам роста ниже 160 сантиметров: укороченные брюки в сочетании со слипонами визуально «съедят» длину ног. Кэролин же, наоборот, спасал модельный рост: на миниатюрной фигуре тот же самый образ выглядел бы как одежда с чужого плеча.

Обладательницам роскошной фигуры «песочные часы» нужны вещи с выраженной талией и зоной декольте. Стиль Кэролин сделает их бесформенными. Стоит добавить, что образ «американской принцессы» — это спортзал, генетика и осанка, а не только удачная покупка в секонд-хенде.

Мужество быть скучной

Одеваться как Кэролин Бессетт — значит иметь мужество быть скучной на фотографиях. Никаких принтов, никакой бижутерии, никакой яркой губной помады. Только идеальная посадка, дорогая ткань и полное отсутствие макияжа — или его совершенная иллюзия.

Культовое пальто, за которым теперь охотятся модницы Источник: Lawrence Schwartzwald / Getty Images Так же как и за черными очками, простыми джинсами и курткой прямого кроя Источник: Getty Images

Но истинная причина ее величия не в одежде. Кэролин стала иконой из-за контраста: она выглядела как принцесса, но вела себя как бунтарка: жевала жвачку на официальных мероприятиях, носила кеды под венец и курила на ступенях Белого дома.