Принцесса-бунтарка. Изучаем тонкости стиля Кэролин Бессетт: почему он идет не всем (дорогое винтажное пальто вас не спасет)

Выход сериала «Американская история любви» (18+) вновь заставил модную публику рыться в архивах. Образы, в которых блистала на экране Сара Пиджон, исполнившая роль великолепной Кэролин Бессетт-Кеннеди, с легкой руки художника по костюмам Руди Манса получились настолько безупречными, что все модницы мира бросились скупать черные водолазки, белые рубашки и бежевые пальто. Возлюбленная «сына Америки» Джона Ф. Кеннеди-младшего по сей день остается эталонным воплощением стиля effortless chic — небрежной элегантности. На первый взгляд может показаться, что воплотить его легче легкого, но стиль требует железобетонной базы. NGS.RU рассказывает основные (и непреклонные) правила.
Кто такая Кэролин Бессетт
Кэролин Бессетт-Кеннеди — супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, сына 35-го президента США. Она родилась и выросла в обычной семье, всего в жизни добивалась сама. Кэролин работала в PR-отделе компании Calvin Klein, когда на нее обратил внимание Кеннеди-младший. По одной из версий, он зашел в бутик купить костюм, по другой — Кэролин и Джон познакомились на светском мероприятии.
Их роман развивался быстро, на глазах у всей Америки: личная жизнь сына убитого президента находилась под пристальным вниманием публики, папарацци буквально преследовали и его, и его возлюбленную. Они называли ее «пастиш» (живая картина) за умение всегда выглядеть безупречно в самых простых вещах.
Ее стиль не имеет громкого имени вроде «богемного шика» — это смесь минимализма 90-х и нью-йоркского ответа эстетике old money. Никаких логотипов, принтов или твида: только тишина, монохром и безупречная посадка. Кэролин Бессетт — это экстремальный минимализм, отсутствие цвета, текучие, но прямые линии.
Анатомия гардероба
Чтобы повторить ее аутфиты, придется выбросить всё цветное. Ее палитра: черный, белый, бежевый, хаки, серый, глубокий синий. Сердце гардероба — черные брюки длиной 7/8 или прямые слаксы из легкой ткани с высокой посадкой. К ним полагается тонкая облегающая водолазка из кашемира или хлопка, обязательно без узора.
Белая рубашка мужского кроя, навыпуск или с узлом на талии — второй столп системы гардероба. Третий — строгое платье-футляр или сарафан длиной чуть выше колена и без выреза. Поверх всего этого набрасывается либо кожаная куртка-косуха для бунтарского контраста, либо кардиган крупной вязки для уюта.
Обувь чаще на плоском ходу: легендарные черные слипоны Keds или Vans, балетки, мокасины. Аксессуары ограничены крупными часами вроде Cartier Tank и черными очками-авиаторами. Шпильки Кэролин носила в основном на мероприятия, когда обязывал дресс-код.
Правила сочетаний
Кэролин Бессетт не просто одевалась, она наслаивала. На голое тело — водолазка, поверх нее — сарафан, и всё это в одной цветовой гамме, но с разными фактурами: кашемир, хлопок, кожа. Любимый трюк Кэролин — контраст низа и верха: белая рубашка с черными капри или черный свитер с белыми брюками.
И главный урок, который разрывает шаблоны: коктейльное платье в комплекте с грязными кедами, а брючный костюм — с простой белой футболкой. Этот микс спортивного с классическим и создает ту самую магию effortless chic, которую невозможно подделать, надев вечернее платье с туфлями на каблуке.
Почему этот стиль не для всех
Здесь модные журналы обычно замолкают, но мы скажем правду. Кэролин была женщиной с ростом 178 сантиметров, широкими плечами, узкими бедрами, длинной шеей и практически отсутствующей грудью. В типологии стилей таких девушек называют амазонками — и именно им минимализм 90-х дает «крылья». Высокий рост нивелирует «убийственную» длину капри, а плоская фигура позволяет водолазке и мешковатой рубашке сидеть как влитым, а не создавать ненужные складки в районе груди и талии.
Если у вас пышные формы, ярко выраженная грудь и округлые бедра, черная водолазка в сочетании с прямым жакетом превратит вас в тяжеловесную конструкцию. Отсутствие подчеркнутой талии и мешковатый крой брюк добавят визуального объема там, где его хочется скрыть.
Самый жесткий приговор выносится представительницам роста ниже 160 сантиметров: укороченные брюки в сочетании со слипонами визуально «съедят» длину ног. Кэролин же, наоборот, спасал модельный рост: на миниатюрной фигуре тот же самый образ выглядел бы как одежда с чужого плеча.
Обладательницам роскошной фигуры «песочные часы» нужны вещи с выраженной талией и зоной декольте. Стиль Кэролин сделает их бесформенными. Стоит добавить, что образ «американской принцессы» — это спортзал, генетика и осанка, а не только удачная покупка в секонд-хенде.
Мужество быть скучной
Одеваться как Кэролин Бессетт — значит иметь мужество быть скучной на фотографиях. Никаких принтов, никакой бижутерии, никакой яркой губной помады. Только идеальная посадка, дорогая ткань и полное отсутствие макияжа — или его совершенная иллюзия.
Но истинная причина ее величия не в одежде. Кэролин стала иконой из-за контраста: она выглядела как принцесса, но вела себя как бунтарка: жевала жвачку на официальных мероприятиях, носила кеды под венец и курила на ступенях Белого дома.
Если в вас нет этой внутренней свободы и легкого нахальства, даже купленный за баснословные деньги костюм от Calvin Klein будет выглядеть как униформа официанта. Стиль Кэролин — это не гардероб, а состояние души.