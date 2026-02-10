Не верили, что ей всего 16. Как школьница из Крыма победила в международном конкурсе красоты и изменила все правила

Победительнице международного конкурса «Мисс Интерконтиненталь» вручают драгоценную корону из платины, усыпанную 720 бриллиантами, самый крупный из них достигает 51,2 карата. Стоимость короны оценивается в 400 тысяч долларов. Правда, через год Варваре Яковенко придется передать ее новой победительнице Источник: предоставлено дирекцией конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия»

О том, как ялтинская школьница стала победительницей одного из самых престижных международных конкурсов красоты, MSK1.RU поговорил с самой десятиклассницей и национальным директором конкурса Юлией Кондратьевой.

«Ради Вари изменили все правила»

Впервые авторитетный международный конкурс красоты допустил в финал 16-летнюю участницу. Руководство конкурса просто не смогло отказаться от такой красавицы. Оказалось, не важно, что Варя Яковенко россиянка, к тому же из курортной столицы Крыма Ялты. С десятиклассницей и ее родителями подписали специальный договор. Мама и папа девушки поехали с ней в Египет, где за корону боролись прекрасные представительницы из 70 стран. И наша Варвара обошла их всех! Впервые в истории международных конкурсов корону королевы красоты водрузили на голову школьницы.

Директор национального конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия» Юлия Кондратьева уверена, что победительницу российского и международного финала Варвару Яковенко ждет большое модельное будущее Источник: предоставлено дирекцией конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия»

— Юлия, вы, как национальный директор «Мисс Интерконтиненталь», наверное, читали эмоциональные комментарии в Сети. После победы Варвары Яковенко в интернете полыхают споры по двум поводам. Первый вопрос, который бурно обсуждают: как можно было допустить такую юную девушку на конкурс красоты?

— Об этом рассуждают люди, скорее всего, не знакомые с модельным бизнесом, где карьеры начинают в очень раннем возрасте, например на показах девочки начинают ходить и в 14, и в 15 лет, причем во всём мире. Что же касается конкурсов красоты, которые, как правило, дают рывок в модельной карьере, то в России на них допускаются участницы с 16 лет. Поэтому у нас не было никакой проблемы с тем, что Варвара еще десятиклассница. Она приняла участие в национальном конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Россия» и победила. А значит, должна была представлять Россию на международном финале. И вот тут возникла проблема.

Ялтинская школьница Варвара Яковенко сама училась ходить и позировать, прежде чем послать заявку на свой первый конкурс красоты «Мисс Ялта» Источник: предоставлено дирекцией конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия»

— Она оказалась слишком юной?

— На мировых конкурсах красоты есть возрастные ограничения: участвовать в них могут девушки от 18 до 30 лет. И если конечные границы по возрасту постепенно отодвигаются, например «Мисс Вселенная» в этом году решила допускать участниц до 45 лет, то возраст «входа» стандартный — 18 лет. И президент конкурса «Мисс Интерконтиненталь» Детлеф Турсис, который впервые приехал в нашу страну на национальный этап, долго принимал решение, можно ли допустить Варвару к участию в международном финале. Конкурс принадлежит европейцам, входит в топ-5 самых авторитетных, поэтому они очень заботятся о репутации. Но и отказываться от такой красавицы руководству очень не хотелось, поэтому впервые для нее сделали исключение из правил. С родителями Варвары подписали специальное соглашение, где оговорили все риски. Мама и папа были ее сопровождающими в Шарм-эль-Шейх, где проходил финал. И это решение оказалось правильным — нашу Варю жюри конкурса признало самой красивой из 70 участниц!

«Я согласна, что не выгляжу на 16 лет»

В конкурсе национального костюма 16-летняя Варвара Яковенко предстала Снежной королевой, олицетворяя российские снега и морозы. Правда, в родной Ялте они бывают не каждый год Источник: Соцсети Варвары Яковенко

Наша титулованная красавица Варвара Яковенко уже вернулась в родную Ялту. Сняла роскошные платья, надела школьную форму и из королевы красоты превратилась в десятиклассницу.

— Варвара, одноклассники и учителя вас поздравили? Как отнеслись к вашей победе? Наверное, сложно заниматься модельном и учиться?

— Поздравили. К моей победе в конкурсе нормально отнеслись. А что касается школы, то я, конечно, занята, но стараюсь всё успевать. Помимо учебы, я играю на арфе, как уже говорила, серьезно занимаюсь пилатесом, английским языком, закончила с красным дипломом воскресную школу, играю на колоколах. Сейчас еще добавится много обязанностей из-за титула: участие в благотворительных мероприятиях, рекламе, съемках. Надеюсь всё успеть. Хорошо, что ЕГЭ только в следующем году.

— Вам было сложно соревноваться с девушками, которые старше и опытнее? Вы участвовали в «Мисс Ялта» и «Мисс Крым», победили в российском этапе «Мисс Интерконтиненталь», но международный финал — это другой уровень сложности.

— У меня уже был опыт участия в конкурсах, была поддержка и родителей, и руководства национального этапа. Я, конечно, нервничала и переживала, всё было непросто, даже плакала, но справилась.

Прекрасная фигура — результат больших трудов и дисциплины, которые понадобились Варваре, чтобы похудеть на 40 килограммов Источник: предоставлено дирекцией конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия»

— Что помогло?

— Думаю, дисциплина. Подростком, из-за гормональной перестройки организма, я была полной. Но в какой-то момент решила стать «лучшей версией себя» и смогла похудеть на 40 килограммов с помощью системы питания и спорта. И вот тогда еще я поняла, что мотивация — это прекрасно, но она пропадает со временем, и остается дисциплина. Хочешь чего-то достичь — работай. Я работала. Занималась пилатесом, силовой йогой — на мой взгляд, эти нагрузки помогают подтянуть тело, улучшают осанку. Когда решила попробовать себя в модельном бизнесе, то нашла уроки в Сети и училась правильно ходить по подиуму, позировать.

— Вы читали в Сети споры, которые вызвала ваша победа на конкурсе? Многие не верят, что вам всего 16 лет…

— Если бы я обращала внимание на диванных комментаторов, то титул точно бы не получила. Я согласна, что не выгляжу на 16 лет. Но что я могу поделать? А за все обидные высказывания Бог их простит.

Варвара Яковенко не только красавица, но и умница — она отлично учится в ялтинской школе, занимается английским, играет на арфе, не забывает про спорт и плавание Источник: соцсети Варвары Яковенко

— И за то, что сомневаются в вашей естественной красоте? Мол, губы точно «подкачанные» и нос переделанный…

— Я всё это читала и слышала, на конкурсе ко мне девочки подходили и такие же вопросы задавали про нос, про губы. Но я в десятом классе, какие родители позволят своему ребенку переделывать черты лица в таком возрасте, какой хирург станет делать школьнице операции?! Что я могу сделать, если Бог дал мне такую внешность? Только оставаться собой, не принимать близко к сердцу. Держать марку.

— Варвара, скажите, а где хранится ваша корона?

— Сейчас лежит дома в Ялте в специальном боксе.

— Надеваете перед зеркалом?

— Нет, не надеваю. Но часто на нее смотрю.

«Появился запрос на славянскую внешность»

После победы представительницы России в международном конкурсе международный финал «Мисс Интерконтиненталь» в 2026 году может пройти в нашей стране. Вот что думает о реальности такого сценария национальный директор «Мисс Интерконтиненталь Россия» Юлия Кондратьева.

— Юлия, возможно ли сейчас проводить международные конкурсы красоты в нашей стране?

— В отличие, например, от спортивных соревнований, в конкурсах красоты нет политической подоплеки. Наша Варвара представляла не только Россию, но и Крым. И это не помешало ей победить. Поэтому принять красавиц из 70 стран в Москве вполне реально, надеюсь, так и будет.

— В последнее время наши девушки редко побеждали в конкурсах красоты, хотя в интернете уже несколько лет мода на slavic girl — славянскую внешность, яркий макияж, стиль одежды, даже меховые шапки, как у Нади в «Иронии судьбы».

— Чаще всего в международных конкурсах красоты побеждают участницы из Южной Америки, стран Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии. Почему-то красоту наших девушек жюри конкурсов считает не такой яркой. И в модельных агентствах Европы и Америки славянский типаж не был востребован в последние годы. Сейчас, к счастью, возвращается мода на славянских моделей, и у больших агентств есть запрос на наших девушек.

Корону победительницы национального российского финала «Мисс Интерконтиненталь» Варвара Яковенко может надевать в течение года, пока ее не придется передать новой победительнице Источник: предоставлено дирекцией конкурса «Мисс Интерконтиненталь Россия»

— Варваре, как победительнице конкурса, предлагают хорошие контракты?