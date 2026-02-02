Юная красавица из России выиграла конкурс «Мисс Интерконтиненталь». Но у зрителей появились вопросы

16-летняя школьница из Ялты Варвара Яковенко выиграла «Мисс Интерконтиненталь — 2025» в Египте Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Между главными конкурсами красоты в течение года проходит еще пара сотен подобных мероприятий, но с более скромным размахом. Иногда участницы этих конкурсов пропадают навсегда, иногда их имена накрепко вписываются в мир моды и красоты, и мы уверены, что о Варваре Яковенко, победительнице международного конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2025», мы еще услышим.

Финал очередного первенства красоты прошел 29 января в Египте. За корону победительницы боролись участницы из Кубы, Таиланда, Танзании, Филиппин и других стран. Затесалась между ними и вице-мисс Крым — 2024 Варвара Яковенко. Да так удачно затесалась, что не оставила соперницам и шанса на победу.

16-летняя школьница из Ялты стала третьей представительницей России за всю историю конкурса, получившей этот титул.

В финале она вышла на сцену в короне, серебристом платье и с российским флагом.

Варвара отлично учится, играет на арфе, занимается танцами, вокалом, моделингом, йогой и пилатесом.

Близкие девушки также отмечают, что она всегда отзывчива и жизнерадостна.

— Конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь» завершен. Я победила! Эти слова до сих пор звучат для меня нереально, — рассказала Варвара у себя в блоге. — За ними месяцы напряжения, бессонных ночей, слёз, сомнений и огромной внутренней борьбы. Я буду скучать. По людям, по моментам, по тем эмоциям, которые больше никогда не повторятся. Я благодарю тех, кто был рядом по-настоящему! Я забираю с собой свои силы, свой опыт и воспоминания. Я выиграла. Но самое главное, я стала сильнее!

Не успела девушка прийти в себя после победы, а комментаторы уже настрочили ей десятки сообщений. Одни горячо поддерживают победительницу.

— Ну вот и красавица стала победительницей! А то сейчас в таких конкурсах это скорее редкость, чем закономерность, — пишет один из комментаторов.

— Очень красивая! Россия должна идти только вперед, — добавляет второй.

— Очень красивая и обаятельная девушка, она большая молодец, — восхищается третий.

— Девушки из России самые красивые во всём мире, — гордится еще один комментатор.

Другие считают, что Варвара скрывает свой настоящий возраст, и говорят, что она никакая не десятиклассница.

— В свои 16 Варенька выглядит на 30+, — подсчитал один из комментаторов.

— Школьница? Да ей на вид лет 30 точно, — согласен второй.

— Что вы докопались до возраста, просто макияж такой, — защищает девушку третий.

— Очень красивая девочка, но как же детство? — сокрушается еще один. — В свои 16 лет выглядит так, словно ей уже идет третий десяток, а ей бы еще своими подростковыми делами заниматься, не нужно спешить взрослеть.

