НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

2 м/c,

с-з.

 745мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Как изменился размер пособий и маткапитал
Погода в первую неделю февраля
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Потратят 110 млн из городского бюджета
Стиль и красота Обзор Юная красавица из России выиграла конкурс «Мисс Интерконтиненталь». Но у зрителей появились вопросы

Юная красавица из России выиграла конкурс «Мисс Интерконтиненталь». Но у зрителей появились вопросы

Варвара Яковенко сразила своей красотой жюри международного первенства

129
16-летняя школьница из Ялты Варвара Яковенко выиграла «Мисс Интерконтиненталь&nbsp;— 2025» в Египте | Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)16-летняя школьница из Ялты Варвара Яковенко выиграла «Мисс Интерконтиненталь&nbsp;— 2025» в Египте | Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

16-летняя школьница из Ялты Варвара Яковенко выиграла «Мисс Интерконтиненталь — 2025» в Египте

Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Между главными конкурсами красоты в течение года проходит еще пара сотен подобных мероприятий, но с более скромным размахом. Иногда участницы этих конкурсов пропадают навсегда, иногда их имена накрепко вписываются в мир моды и красоты, и мы уверены, что о Варваре Яковенко, победительнице международного конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2025», мы еще услышим.

Финал очередного первенства красоты прошел 29 января в Египте. За корону победительницы боролись участницы из Кубы, Таиланда, Танзании, Филиппин и других стран. Затесалась между ними и вице-мисс Крым — 2024 Варвара Яковенко. Да так удачно затесалась, что не оставила соперницам и шанса на победу.

Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

16-летняя школьница из Ялты стала третьей представительницей России за всю историю конкурса, получившей этот титул.

В финале она вышла на сцену в короне, серебристом платье и с российским флагом.

Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Варвара отлично учится, играет на арфе, занимается танцами, вокалом, моделингом, йогой и пилатесом.

Близкие девушки также отмечают, что она всегда отзывчива и жизнерадостна.

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь» завершен. Я победила! Эти слова до сих пор звучат для меня нереально, — рассказала Варвара у себя в блоге. — За ними месяцы напряжения, бессонных ночей, слёз, сомнений и огромной внутренней борьбы. Я буду скучать. По людям, по моментам, по тем эмоциям, которые больше никогда не повторятся. Я благодарю тех, кто был рядом по-настоящему! Я забираю с собой свои силы, свой опыт и воспоминания. Я выиграла. Но самое главное, я стала сильнее!

Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не успела девушка прийти в себя после победы, а комментаторы уже настрочили ей десятки сообщений. Одни горячо поддерживают победительницу.

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ну вот и красавица стала победительницей! А то сейчас в таких конкурсах это скорее редкость, чем закономерность, — пишет один из комментаторов.

— Очень красивая! Россия должна идти только вперед, — добавляет второй.

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Очень красивая и обаятельная девушка, она большая молодец, — восхищается третий.

— Девушки из России самые красивые во всём мире, — гордится еще один комментатор.

Другие считают, что Варвара скрывает свой настоящий возраст, и говорят, что она никакая не десятиклассница.

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В свои 16 Варенька выглядит на 30+, — подсчитал один из комментаторов.

— Школьница? Да ей на вид лет 30 точно, — согласен второй.

— Что вы докопались до возраста, просто макияж такой, — защищает девушку третий.

— Очень красивая девочка, но как же детство? — сокрушается еще один. — В свои 16 лет выглядит так, словно ей уже идет третий десяток, а ей бы еще своими подростковыми делами заниматься, не нужно спешить взрослеть.

Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
+5
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: varix16 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Граждане отдыхающие, давайте разбираться: как вам кажется, Варвара — школьница или нет?

Школьница, конечно
Нет, она скрывает свой настоящий возраст
Это просто косметика
Девушки из России самые красивые во всём мире, и неважно, школьница Варвара или нет
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мисс Интерконтиненталь Конкурс красоты Фото Девушка Красавица
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
21 минута
вообще похожа на младшеклассницу, просто лет пять на второй год оставалась?
Гость
22 минуты
ну конечно, в Ялте исторически жили русские люди
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Рекомендуем