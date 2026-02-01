«Я люблю, когда я красивая». Как пятилетняя девочка из России стала востребованной моделью в Азии

Соня обожает фотографироваться Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

В ее возрасте обычно спорят, какое мороженое вкуснее и какую косичку заплести завтра в садик. А пятилетняя Соня из Ставрополя со знанием дела выбирает между кедами и балетками к следующей съемке.

Сначала — показы и съемки в России, потом Китай, затем — два сезона в Корее. И для маленькой Сони это пока не про успех, для нее это игра, приключение и волшебство, начавшееся с обычного пробного урока в модельной школе.

Кадр со съемок в Китае, куда Соню пригласили, после того как ее заметили в соцсетях Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Мы зашли на пробное — и вышли с новым планом на жизнь»

Идея пойти в модельную школу принадлежала Сониной маме Марине. В ленте соцсетей ей попался пост ставропольской школы моделей — «первый урок бесплатно». «Почему бы не сходить?» — подумала она.

На пробном занятии детям предложили показать эмоции: радость, удивление, «серьезное лицо». Соня справилась легко — как будто всю жизнь играла перед камерой. Эти снимки — простые, почти случайные — оказались решающими.

«Те фотографии мы разместили в одной из соцсетей, и на них случайно наткнулась наш русский букер, которая работает с Китаем. Она как раз искала детей для проектов и заметила Соню. Нам написали: „Ищем эту девочку“», — вспоминает отец юной модели Сергей.

Именно с этих фото на пробном занятии и начались путешествия Сони Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Марина работает в банке, Сергей — менеджер по продажам. Им по 35 лет, они вместе почти десять лет, и Соня — их единственный ребенок.

«Мы не строили карьеру. Просто однажды сказали „да“ бесплатному занятию, — улыбается Сергей. — Хотелось, чтобы ребенок занимался тем, что ему по душе. А ей нравилось фотографироваться».

Первые большие съемки глазами самой Сони Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

До первой зарубежной поездки Соня уже успела пройти несколько показов в Ставрополе — участвовала в дефиле, снималась для маркетплейсов и детских брендов. Тогда всё это казалось просто игрой — но именно эти кадры заметили за рубежом.

Когда Соне предложили поехать в Китай, ей было три с половиной года. Для родителей это стало шоком — но приятным. Марину переполняли радость и гордость, Сергея — забота и тревога.

«Мы даже секунды не сомневались, что поедем, — говорит он. — Было чувство, что это шанс, который нельзя упустить».

Для взрослых — тревога: перелеты, пересадки, другой язык, чужая страна. Для Сони — приключение.

«Она вообще любит летать, — улыбается отец. — Сидит у иллюминатора, смотрит на облака, и кажется, что всё вокруг — просто новая игра».

Живые эмоции Сони на съемках — именно то, что искала команда Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

На месте их встретил человек из агентства: отвез в квартиру, объяснил, где что находится, показал город. Через два дня — первая съемка. Всё было иначе, чем в России: строгий тайминг, педантичный гардероб, по три пары обуви под каждый образ. Каждая заколка — на своем месте.

Соня на увлекательной парной съемке в Китае Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Китайцам нужны были живые фото. Они сказали: „Гуляй, двигайся, смейся“ — и команда просто бегала за ней с камерой. Когда она это поняла, всё пошло легко», — говорит мама Марина.

Веселое закулисье съемочного процесса в Китае Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Славянские дети очень востребованы в Азии, — объясняет Марина. — Их внешность кажется необычной, но больше всего ценят эмоции. У Сони живое лицо — она не позирует, она просто играет».

После каждой съемки Соня заказывала себе что-то на Taobao. «Она у нас фанат обуви, — смеется мама. — После каждой работы — новая пара кед».

Искренний восторг Сони в кадре — просто посмотрите, какой она умеет быть естественной и очаровательной Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Для девочки Китай стал сказкой: шумные студии, вспышки, внимание, разноцветные платья. Для родителей — смесь волнения и гордости.

«Марина уставала от перевода, от языка, от того, что всё новое. А Соня кайфовала», — восхищается Сергей.

Момент полной концентрации, когда прозвучало: «Соня, собери взгляд». Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Больше всего нервов было у нас, — признается отец. — Она-то не понимает, что там перелет, расписание, съемочный день. Для нее это просто — мир большой, красивый и интересный».

Корея: съемки три раза в неделю и жизнь как в длинных каникулах

Семья вернулась домой из Китая. Прошло всего полгода, и им снова позвонили: на этот раз приглашали в Корею. Соню позвали сниматься для детских брендов одежды, обуви, платьев, очков и игрушек, для рекламы уютных пижам и одеял.

Кадры с крутой съемки пижамной коллекции Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Мы даже долго не думали, — говорит Марина. — Уже знали, как всё устроено, знали, что Соня справится. К тому же про Корею нам говорили — там к детям относятся мягче».

Соня в кадре с более опытными моделями Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Вкусный кадр со съемки, где можно было укусить печеньку всего один раз Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Так и оказалось. В Корее другой ритм — съемки три-четыре раза в неделю по несколько часов. Всё остальное время — прогулки, кафе, парки, общение с новыми друзьями.

В свободное время Соня с удовольствием гуляет по интересной стране Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив Кажется, будто она совсем не устает Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Это больше похоже на каникулы, — улыбается мама. — Утром завтрак, потом прогулка, вечером занятия, прописи, иногда фотосессия. Она даже не устает».

Атмосфера легкая и дружелюбная. В перерывах — смех, игры, съемки превращаются в игру «в кино».

От улыбки Сони становится еще теплее Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Соня быстро привыкла к новому месту. Любит сладкий бабл-чай и печенье-рыбки, знает, где продаются ее любимые кеды, и каждый день находит «маршрут приключений» — то парк, то набережная, то просто улица с мороженым.

Соня с новыми друзьями Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

«Корейцы очень тепло относятся к детям, — рассказывает Сергей. — Подходят, улыбаются, дают конфетки, говорят комплименты. Иногда даже просят сфотографироваться».

Обаяние Сони просто притягивает друзей Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Соня смеется, делает сердечко пальцами и говорит «hello» или «kamsahamnida» — «спасибо» по-корейски.

«Она уже знает „hello“, „thank you“, „cute“ и „ice-cream“ — хвастается отец. — Иногда повторяет за местными, и у нее получается даже с акцентом».

«Она всё делает с интересом, — говорит мама. — Если где-то скучно, сразу говорит. Мы не заставляем. Главное — чтобы ей было в радость».

В перерывах между съемками Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

Сейчас Соня снова улетела в Корею, всего через четыре месяца после возвращения домой ее снова позвали на съемки. Садик «Солнышко» в Ставрополе ждет ее дома, а у девочки тем временем растет коллекция впечатлений.

Друзья со всего мира

На съемках Соня часто работает в паре с другими детьми — мальчиками и девочками из разных стран: Китая, Кореи, Японии, США, Бразилии, Беларуси. Во время перерывов они играют, смеются, показывают друг другу свои игрушки и учат слова на своих языках.

«Дети быстро находят общий язык без переводчиков, — говорит мама. — Кто-то показывает эмоции, кто-то жестами пытается что-то объяснить, кто-то просто улыбается — и дружба уже завязалась».

Соня со своей подругой на съемке Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

В выходные, когда нет съемок, семьи иногда гуляют вместе — идут в парк, на аттракционы или просто на набережную за мороженым.

«Она ждет этих встреч», — говорит Марина.

После таких съемок они часто остаются на связи — родители переписываются, а дети созваниваются по видео, присылают друг другу стикеры и рисунки.

«Она уже не боится новых людей. Находит общий язык с кем угодно — без слов. Это, наверное, главный результат», — мама искренне гордится дочкой.

От Сони без ума и взрослые, и дети Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив

В их семье всё просто: никаких «карьер любой ценой». Если завтра Соня скажет «не хочу» — значит, не хотят все.

«Мы вкладываемся не в индустрию, а в ребенка, — говорит Марина. — Ей это интересно — мы рядом. Захочет другое — поедем в другой кружок».

За эти два года Соня успела многое. Она стала увереннее, научилась держаться перед камерой, но главное — перестала бояться нового. Теперь она легко общается с людьми, независимо от языка, быстро схватывает, что от нее хотят, и остается собой.

Задумчивый образ для съемки пижамной коллекции Источник: Сергей Дуленко / Семейный архив