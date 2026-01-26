Красотка нашла необычное хобби в декрете и превратила его в прибыльный бизнес

Екатеринбурженка уже десять лет занимается брейдингом — созданием причесок из косичек. Сейчас у нее есть собственная студия под названием KosaZhu Источник: Дарья Жукова, Филипп Сапегин / E1.RU

Екатеринбурженка Дарья Жукова завоевала почетный титул на одном из самых необычных чемпионатов — она стала серебряным призером на соревнованиях по плетению косичек. Это направление в парикмахерском деле называется брейдинг, и появилось оно относительно недавно.

Корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева побывала в рабочей студии Дарьи и узнала, сколько часов (и денег) нужно потратить, чтобы сделать из волос на голове скорпиона, какие у этого ремесла есть плюсы и минусы и для чего вообще существуют чемпионаты по плетению кос.

«Я только родила, в декрете как-то грустненько»

Клиентов в рабочем кабинете Дарьи с порога встречают локоны цветных волос. Часть из них заплетена в косички, какие-то завиты в локоны и развешаны на крючках на стене. Всё остальное сырье бережно разложено по полочкам: на верхних расположены любимые цвета маленьких принцесс, а снизу — оттенки для их мам.

«Обычно клиентки приходят и просят подобрать что-то под натуральный цвет волос. Хотя была пара случаев, когда я прямо удивилась. В том году пришла девушка, сказала: „Я только родила, в декрете мне как-то грустненько“ — и попросила заплести яркий неоновый рыжий канекалон, но это больше исключение из правил. Цветные волосы чаще выбирают дети», — рассказывает Дарья.

Плести косички Дарья начала десять лет назад, когда у нее родилась дочка Милана Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU Раньше девочка любила, когда мама делала ей необычные прически, но теперь уже не так охотно сидит в кресле по несколько часов Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Мастера по брейдингу в работе используют искусственные волосы. Называются они канекалон. Это волокно, максимально приближенное по текстуре к натуральным волосам. Его основа — термостойкий синтетический материал, чаще всего модакрил.

Правда, до того как вам начнут вплетать искусственные пряди, должно пройти несколько этапов, и первый — это диагностика, ведь для косичек тоже есть противопоказания.

«Часто приходят с картинкой из интернета и говорят: „Хочу так!“ А я смотрю и понимаю: из-за особенности роста волос или формы черепа так не получится. Какие-то вещи мы не можем делать из соображений безопасности, потому что можно перетянуть. Нарушается кровообращение, волосы могут выпасть, появляются залысины. Поэтому иногда нужно буквально решить задачу, как в математике: как попасть в запрос, чтобы и красиво было, и безопасно, и человек ушел довольным», — объясняет мастер.

Как правило, клиенты просят что-то спокойное, но красивое — как на этом фото Источник: kosazhu / T.me А подобные прически делаются для фотосессий и конкурсов Источник: kosazhu / T.me

В качестве клиентов в студию приходят не только девушки и дети. Дредами и косичками время от времени интересуются и мужчины, и с ними порой бывает нелегко. На днях к Дарье записался молодой человек, предварительно спросив, сколько стоит прическа. Мастерица ответила, что в среднем около 300 рублей за одну дрединку.

«Он приходит и говорит: „Я посчитал: мне нужно 15 дрединок“. Я объясняю, что так нельзя, потому что на всю голову нужно заплести где-то 55–60 штук. Он помолчал, посчитал, ответил, что ему столько не надо: мол, сделайте мне 15. Для мужчин, видимо, бьюти-сфера — отдельная вселенная. Он подумал, что у нас как в магазине: есть какая-то сумма, на которую можно купить две косички, как молоко или хлеб. Но так, конечно, нельзя», — поясняет Дарья.

Ходить с такими прическами можно от одной недели до нескольких месяцев. При этом особого ухода они не требуют: мыть специальной пенкой раз в неделю и перезаплетать при необходимости. Стоят эти услуги от 3 до 8 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Дарья превратила плетение косичек в успешный бизнес Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Из-за того, что это направление относительно новое, в головах у людей живет множество мифов: якобы волосы начнут плохо пахнуть, испортятся и в итоге все выпадут. Клиенты приходят в салон с опаской, а мамы переживают, не навредят ли дочерям модные брейды.

«У человека ежедневно в порядке нормы выпадает от 80 до 100 волос. Когда они распущены, вы этого не замечаете: волосинки теряются в течение дня на одежде, в душе, на расческе. Но если они находятся в косичке, то физически не могут выпасть, они остаются „запертыми“ в плетении. За месяц накапливается около 3000 этих естественно выпавших волос, и в момент расплетания вы видите их все и сразу. Брейдинг — это красиво и безопасно, если всё сделано профессионалом», — объясняет эксперт.

На одном из чемпионатов Дарья сплела на голове скорпиона. На эту работу ушло пять часов Источник: kosazhu / T.me

Если несколько недель ходить с дополнительным объемом от искусственного канекалона, собственные волосы после снятия прически покажутся легкими, тонкими и жидкими. Мозг интерпретирует это так, что они «испортились», хотя вы просто вернулись к своей естественной густоте. Единственное, из-за чего могут возникнуть проблемы, — это несоблюдение правил гигиены.

«В моей практике только дважды обнаруживались вши, но все разы это происходило на диагностике. Ты начинаешь расческой смотреть волосы, а оттуда на тебя чуть ли не прыгают насекомые. Я так и говорила: „Простите, вы пришли ко мне со вшами, я вас плести не буду“», — рассказывает мастерица.

Дочка — лучшая модель

Один из главных плюсов канекалона в том, что структура волоса и укладка не меняются после мытья Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Творить на голове шедевры Дарья начала случайно — когда родила дочку и вышла в декрет. Всю осознанную жизнь до этого она работала бизнес-тренером и преподавателем, заплетать не умела даже обычный «колосок».

«Уже на выписке в роддоме у дочки волосы были длинные, и, сидя в декрете, я пробовала делать красиво из хвостиков. Потом я вышла на работу, и мне коллеги говорят: „Зачем ты мучаешься, можно же заплести косичку“. Я сразу сказала, что это не про меня история, и они предложили подарить мне курсы. У меня как раз был день рождения», — говорит Дарья.

Милана сама плетет косички для аксессуаров, прямо как мама Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Дочка Милана долгое время была самой лучшей моделью для мамы. Недавно ей исполнилось десять лет — примерно столько же Дарья и занимается плетением косичек. Но в последнее время она всё реже соглашается на эксперименты с канекалоном. Девочка занимается спортом, и долго ходить с искусственными волосами становится тяжело. Зато теперь она принимает активное участие в развитии маминого бизнеса и сама плетет косички для аксессуаров.

Десятки тысяч за прическу

Помимо тех причесок, с которыми можно ходить месяцами, Дарья плетет и необычные косички, например для творческих фотосессий или конкурсов для мастеров. За них мастерица, как правило, не получает оплату, но, если пересчитать их в деньгах, выйдет внушительная сумма.

«У меня был клиент, который попросил повторить самую сложную прическу — образ русалки. Я прямо удивилась этому вопросу, но написала, что если буду повторять эту работу, то я возьму 40–50 тысяч рублей. После этого человек в одночасье пропал. А если говорить про самую дорогую прическу, за которую мне реально заплатили, — это 29 тысяч рублей», — вспоминает екатеринбурженка.

Повторение такого творческого образа обошлось бы в десятки тысяч рублей Источник: kosazhu / T.me Но пока не нашлось того, кто готов заплетаться так на повседневной основе Источник: kosazhu / T.me

Плести такую работу можно, без преувеличения, сутками. Бывало, что на одну голову уходило три полноценных дня — по семь рабочих часов. А ирокез, принесший Дарье победу на конкурсе для парикмахеров, она делала почти без перерывов на сон.

Речь идет о чемпионате мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису. Он проходил в конце ноября 2025 года в Сочи. Соревнование включало три номинации: «Де-кудри на манекене», «Декоративные брейды» и «Творческий образ». В итоге Дарья Жукова стала серебряным абсолютным чемпионом в направлении «Брейдинг». Организатором мероприятия выступила международная академия красоты «Георгий Кот». На одной площадке собралось более 1500 участников со всего мира.

«Чемпионат мира — это что-то невероятное. Мы вернулись оттуда в полном восторге. Не могли оторваться от телефона, всё время пересматривали и обсуждали увиденное. Он длился пять дней, и за эту неделю мы суммарно спали, наверное, часов девять. Брейдеров на соревнованиях можно было легко отличить от всех остальных по красным глазам», — вспоминает мастерица.

Вдохновение для образа на чемпионате мира Дарья черпала из русских народных мотивов. Всё, что присутствует на голове модели, сделано из канекалона (и даже цветы!) Источник: kosazhu / T.me

Образ с ирокезом из косичек, украшенный цветами, принес Дарье второе место в номинации «Декоративные брейды». Все элементы прически сделаны с использованием канекалона, и даже цветы создавали из этого материала: смачивали в клейком растворе и нагревали утюжком. Мастерице потребовалось множество часов на подготовку — и крупная сумма денег.

«Я записывала все траты, до рубля. Покупала бусинки, тесемочки, платила деньги модели. Вместе с перелетом и проживанием вышло как восемь самых дорогих причесок. Но я не сожалею ни о чем. Я сама для себя превзошла все свои ожидания. Там я практически не слышала русскоговорящих, опасалась конкуренции от мастеров из Африки: всё это направление исторически от них пошло. Но в итоге все призовые места заняли девушки из России», — добавила Дарья.

За призовые места в трех номинациях Дарье дали титул серебряного абсолютного чемпиона. Золото досталось девушке из Новосибирска Источник: kosazhu / T.me

Сейчас у Дарьи есть своя студия плетения, она регулярно проводит обучение и мечтает ездить на чемпионаты для парикмахеров уже в роли судьи, а не участника.