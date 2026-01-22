«Уколы красоты мне не нужны»: как в 60 лет выглядеть на 30 — секреты молодости

Они разменяли шестой десяток, но все им говорят, что выглядят они моложе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

На что только не идут люди в погоне за молодостью и долгой жизнью. Одни не вылезают из кабинета хирурга, другие пичкают себя чудо-таблетками, насмотревшись «Субстанции» (18+). Но чтобы выглядеть на несколько десятков лет моложе своего возраста, совсем не обязательно идти на радикальные меры, и это попытались на своем примере доказать героини новой программы «Пусть говорят» (16+).

«Уколы красоты мне не нужны»

Маргарите Машаровой 61 год. Она с гордостью рассказывает, что воспитала двоих детей и сейчас у нее растут шесть внуков. При этом в статусе бабушки она не чувствует себя пенсионеркой и ведет насыщенную жизнь.

— Я хочу дожить до 100 лет. Для этого я занимаюсь спортом, поддерживаю питание. Каждое утро делаю зарядку 15–20 минут. Я не употребляю алкоголь 10 лет, — рассказала о своей повседневной жизни Маргарита.

Для поддержания красоты Маргарита также регулярно пьет витамины и делает домашний уход, но на этом всё. От уколов красоты она отказалась 8 лет назад и ни разу не пожалела об этом.

— Первый укол я сделала в 48 лет. Пять лет я делала ботокс и ревитализацию. Когда я начала заниматься спортом, я поняла, что мне эти уколы красоты не нужны. Они очень быстро рассасываются, — объяснила Машарова.

Источник: «Пусть говорят» (16+), Первый канал

Маргарита также призналась, что 10 лет назад ложилась под нож хирурга, чтобы сделать операцию на веки и убрать лишнюю обвисшую кожу. Последние годы Маргарита лишь поддерживает красоту своими силами и рассказывает об этом в собственном блоге.

«Чем старше я становлюсь, тем моложе контингент подкатывает»

Кроме Маргариты, подобный блог о том, как в 60 лет выглядеть на 30, ведет москвичка Татьяна Таранская. Женщине 67 лет, и она хвастается, что ей не привыкать к вниманию 20 летних мужчин, которые принимают ее за ровесницу.

— Когда подходят 40 лет — я привыкла. Но чем старше я становлюсь, тем моложе контингент подкатывает, — с улыбкой делится Татьяна.

По словам Таранской, она совсем не приемлет пластику и с осторожностью относится к косметологии после того, как ей изуродовали лицо.

— Когда только появились филлеры, мне начали их ставить в носослезную борозду. Это привело к тому, что где-то через пару лет грыжа образовалась. Я долго искала доктора, который смог бы с ними справиться, — призналась Татьяна в студии шоу.



По мнению Тарасовой, один из столпов молодости и красоты — спорт. Однако Татьяна категорически против гимнастики для лица, которая якобы должна тренировать мышцы и держать их в тонусе. По ее мнению, после нее только растягивается кожа, которая еще больше выдает возраст.

Последние годы блогер придерживается собственной гимнастики, которую разработала на основе опыта.

«Я хожу на дискотеки со своими внуками»

На роликах Эммы Миляевой миллионы просмотров. Главное, чем она подкупает, — своя жизнерадостность и непосредственность. Блогеру практически 70 лет, но она не ощущает этого возраста.

— Я чувствую себя самой молодой в этой студии, — окрыленная, влетела на программу Эмма.



Миляева родилась на Севере, но всегда мечтала встретить старость на берегу моря в обнимку с любимым мужем. Так и случилось, она познакомилась со своим избранником, который на 10 лет младше ее, и переехала жить в Анапу.

— Надо просто мечтать, — настаивает Эмма.

У Миляевой трое детей и трое внуков. Она не привыкла ограничивать себя и честно признается, что, если ей хочется погулять по берегу моря с подругой и поесть соленой рыбки, она это делает и ни о чем не жалеет. Строгий режим дня и ранний отбой тоже не про нее.

— Я хожу на дискотеки с внуками и очень это люблю. Они меня сами зовут, представляете? Так как я живу в Анапе, там можно среди отдыхающих затеряться и даже без внуков пойти, — рассказала Эмма.

Во сколько бы Миляева ни ложилась спать, встает она рано и делает ряд ритуалов, которые и помогают ей не стареть.

— Последние три года муж в полседьмого приносит мне теплую воду с лимоном. Дальше идет тибетская зарядка и молитва. Я молюсь: «Господи, дай мне прожить до 90 лет на своих ногах и в своей памяти», — раскрыла все карты Миляева.

«Я поняла, что мне надо жить»

У Елены Ивановой мотивация прожить как можно дольше появилась после 40 лет, когда она родила ребенка с особенностью развития.

— Я всегда была полненькая, не дружила со спортом. В 42 года родила ребенка с синдромом Дауна и совсем располнела. Я поняла, что мне надо жить и быть спортивной. Я нужна ребенку, — поделилась Елена.



С этого момента ее вторым домом стал тренажерный зал. Сейчас Елене 63 года, она занимается спортом четыре раза в неделю. Обычной разминкой или зарядкой ее тренировка не ограничивается. Елена тягает веса по 2 часа в день и за счет этого остается в прекрасной форме.

Иванова не придерживается строгих диет и не ограничивает себя в питании. Она следит за калорийностью рациона и соблюдает баланс белков, жиров и углеводов.