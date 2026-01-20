«У меня начали гнить брови»: россиянка чуть не потеряла лицо из-за опасной бьюти-процедуры

Женщины вживляют в лицо искусственные волосы и даже не подозревают, чем это всё может закончиться Источник: кадр из шоу «Что я наделала» (16+), телеканал «Пятница», 2026 год

В России набирает популярность опасная бьюти-процедура — BrowFlash. Мастера обещают женщинам густые брови, нарощенные с помощью уникальной китайской методики. Но умалчивают о том, что сама процедура не только довольно болезненная, но и, как оказалось, очень опасная для здоровья и даже жизни. В народе ее прозвали «бровями мертвеца», и одной из ее жертв стала жительница Железноводска: после бьюти-процедуры у нее натурально гниют брови.

Впервые о чудо-технологии BrowFlash стали говорить пару лет назад. Тогда же по разным городам прокатилась волна дорогостоящих мастер-классов для мастеров. Бровистам обещали, что их обучат инновационному методу красоты.

Техника предполагает вживление искусственных волосков под кожу, а значит, хоть и представляет собой болезненный процесс, но на клиенток производит вау-эффект: настолько естественный вид приобретают их брови.

Только вот о побочках, которые возникают чуть позже у клиентов, никто не говорит. Но даже врачи в шоке от того, какому риску подвергают себя женщины, сами того не подозревая.

Первых жертв новомодной техники показали в шоу «Что я наделала». Женщины откровенно рассказали, как повелись на разрекламированную процедуру и каким кошмаром она для них обернулась.

Любовь из Железноводска сама бьюти-мастер. Она услышала о новинке от подруги, которая так была воодушевлена инновацией, что уговорила ее пройти курсы. Им казалось, что BrowFlash нужно срочно внедрять в их городе, пока другие салоны красоты не подхватили идею. Любовь согласилась, взяла свои накопления, кредит и отправилась на мастер-класс. Там же технику протестировала и на себе.

Любовь из Железноводска рассказала, как стала жертвой модной процедуры

— Процедура проводится с ассистентом. Его задача — вставлять волоски в иголочку, а мастер вводит иглу в кожу. Терпела я эту процедуру три часа. Это была пытка, — вспоминает Любовь.

Клиентам делают обезболивание, но его недостаточно, поскольку игла вводится очень глубоко, из-за чего женщины всё равно испытывают сильнейшую боль. Любовь рассказывает, что мастер, который проводил ей процедуру, обрабатывал иглу только хлоргексидином, объясняя, что все волоски изготавливаются на их заводе в Корее и являются стерильными.

Процедура оставила страшные шрамы на лице

Специалисты говорят, что вживление волосков происходит по принципу рыболовных крючков. Именно поэтому материал не выпадает сразу.

— Результат после процедуры потрясающий. Смотрелось очень красиво, соболиные брови. Искусственный волосок не отличить от настоящего, это прямо вау-эффект, — говорит женщина.

Любовь вернулась к себе в город и начала искать клиенток на новую процедуру. Ведь поначалу ее нарощенные брови не создавали никаких проблем. Мастер успела оказать услугу трем девушкам.

У всех почти сразу начались осложнения: у кого-то область бровей покрылась прыщами, у кого-то не приживались. И всем она оперативно удаляла искусственные волоски. А потом проблемы начались и у самой Любови.

— Месяца не прошло, как у меня самой начали гнить брови. Кожа воспалилась. У меня было ощущение, что у меня тараканы бегают под кожей. Терпеть это было невозможно, — делится пострадавшая. — Я вернулась в учебный центр, мне там сказали, как что обрабатывать. А когда я заметила у волосков уже образовавшиеся кратеры, меня стали обвинять, что я сама нанесла себе увечья.

Врачи объясняют, что всё происходящее с клиентками после процедуры вживления волосков — ожидаемая реакция организма на инородное тело. Образно говоря, горе-мастера вгоняли женщинам сотни заноз в лицо. Синтетические волоски спустя время провоцируют гнойные воспаления. Потом на коже образуются рубцы, избавиться от которых очень сложно. Но это не самое страшное. Запущенное воспаление может грозить более серьезными последствиями, вплоть до менингита.

Игла вводится глубоко

Сейчас пострадавшие от процедуры пытаются объединиться, чтобы остановить ее распространение. Как минимум один юрист сейчас работает над этим. Он же выяснил, что технику BrowFlash называют техникой для мертвецов, потому что к живому организму она неприменима.