НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

зап.

 764мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Ярославская долгожительница
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Стиль и красота Обзор Российская школьница стала лучшей моделью во Вселенной — вы только посмотрите на нее

Российская школьница стала лучшей моделью во Вселенной — вы только посмотрите на нее

За год она покорила Сибирь, Россию, Европу, а теперь весь мир

340
Теперь она сможет попасть на показы коллекций, в создании которых принимал участие Вячеслав Зайцев | Источник: Александра Поршенникова / Vk.comТеперь она сможет попасть на показы коллекций, в создании которых принимал участие Вячеслав Зайцев | Источник: Александра Поршенникова / Vk.com

Теперь она сможет попасть на показы коллекций, в создании которых принимал участие Вячеслав Зайцев

Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

Считается, что в России живут самые красивые женщины, но это утверждение также и относится к девочкам. На своем примере это доказала школьница из Новосибирска Александра Поршенникова. Девочка победила на фестивале UNIVERSE BEAUTY 2026 и забрала титул «Лучшей модели во Вселенной» впридачу с золотым орденом Пьера Кардена и призом миллион рублей.

Финал конкурса состоялся в Македонии. По условиям проекта участницы прошли три раунда дефиле. В каждом из них они демонстрировали не только свои модельные способности, но и уникальные наряды, которые им нужно было подготовить самим.

— Эмоционально сложно, постоянные мысли: «Победишь — не победишь, как выйдешь — не выйдешь». На конкурсе у них было три выхода: в национальном костюме, спортивный выход и есть выход в вечернем платье. Все костюмы нужно приготовить самостоятельно, — рассказала нашим коллегам из издания NGS.ru мама Александры, Екатерина.

Источник: Александра Поршенникова / Vk.comИсточник: Александра Поршенникова / Vk.com
Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

Специально для дочки Екатерина сшила костюм лебедя и форму теннисистки для первых двух выходов. Однако настоящий фурор произвел последний наряд — красное голливудское платье в пол с большим бантом. В нем Александра получила главную награду.

Источник: Александра Поршенникова / Vk.comИсточник: Александра Поршенникова / Vk.com
Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

Поршенникова занимается моделингом с семи лет, но это ее первая крупная победа на мировом уровне. В конце 2024 года она забрала главную награду на конкурсе красоты в Новосибирске, после этого стала самой красивой девочкой Сибири, России, а дальше и всей Европы.

Источник: Александра Поршенникова / Vk.comИсточник: Александра Поршенникова / Vk.com
Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

Маленькими шажками под руководством своей мамы 12-летняя Александра добралась до UNIVERSE BEAUTY и не планирует останавливаться на этом. Поршенникова получила не только статуэтку и денежный приз, но и приглашение на показ коллекций, в создании которых участвовал Вячеслав Зайцев.

Источник: Александра Поршенникова / Vk.comИсточник: Александра Поршенникова / Vk.com
Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

Несмотря на карьеру модели, по словам мамы, у Александры на первом месте образование. Она хорошо учится, успевает ходить в несколько кружков и планирует, когда вырастет, стать журналистом.

Источник: Александра Поршенникова / Vk.comИсточник: Александра Поршенникова / Vk.com
Источник:

Александра Поршенникова / Vk.com

— Она профессионально занимается танцами, изучает английский язык, берет уроки вокала и посещает курсы по журналистике для поступления в медиакласс. Этим летом она также прошла полный курс подготовки телеведущих, — хвасталась Екатерина Поршенникова.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Красота Мода Модель Ребенок
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Всегда смешили заявки на вселенную. Даже на Земле не факт, что это самая красивая самочка, а уж во вселенских масштабах, с учётом неопределённости самого существования другой жизни, прямо оптимисты. По моему у неё щупалец маловато и бородавки слабо свистят. :)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем