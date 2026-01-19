Российская школьница стала лучшей моделью во Вселенной — вы только посмотрите на нее

Теперь она сможет попасть на показы коллекций, в создании которых принимал участие Вячеслав Зайцев Источник: Александра Поршенникова / Vk.com

Считается, что в России живут самые красивые женщины, но это утверждение также и относится к девочкам. На своем примере это доказала школьница из Новосибирска Александра Поршенникова. Девочка победила на фестивале UNIVERSE BEAUTY 2026 и забрала титул «Лучшей модели во Вселенной» впридачу с золотым орденом Пьера Кардена и призом миллион рублей.

Финал конкурса состоялся в Македонии. По условиям проекта участницы прошли три раунда дефиле. В каждом из них они демонстрировали не только свои модельные способности, но и уникальные наряды, которые им нужно было подготовить самим.

— Эмоционально сложно, постоянные мысли: «Победишь — не победишь, как выйдешь — не выйдешь». На конкурсе у них было три выхода: в национальном костюме, спортивный выход и есть выход в вечернем платье. Все костюмы нужно приготовить самостоятельно, — рассказала нашим коллегам из издания NGS.ru мама Александры, Екатерина.

Специально для дочки Екатерина сшила костюм лебедя и форму теннисистки для первых двух выходов. Однако настоящий фурор произвел последний наряд — красное голливудское платье в пол с большим бантом. В нем Александра получила главную награду.

Поршенникова занимается моделингом с семи лет, но это ее первая крупная победа на мировом уровне. В конце 2024 года она забрала главную награду на конкурсе красоты в Новосибирске, после этого стала самой красивой девочкой Сибири, России, а дальше и всей Европы.

Маленькими шажками под руководством своей мамы 12-летняя Александра добралась до UNIVERSE BEAUTY и не планирует останавливаться на этом. Поршенникова получила не только статуэтку и денежный приз, но и приглашение на показ коллекций, в создании которых участвовал Вячеслав Зайцев.

Несмотря на карьеру модели, по словам мамы, у Александры на первом месте образование. Она хорошо учится, успевает ходить в несколько кружков и планирует, когда вырастет, стать журналистом.

