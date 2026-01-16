Самые привлекательные мужчины России: за этими красавчиками охотится весь модный мир

Кирилл Морозов — один из многообещающих российских мужчин-моделей. Но он такой не один Источник: select.agency/ru

Интерес к мужскому моделингу в России заметно вырос, и дело не только в локальных показах и съемках. Всё чаще российские модели оказываются в портфолио крупных брендов, работают за границей и возвращаются домой уже с серьезным профессиональным багажом.

Шесть парней, которые встретятся вам в этом материале, — как раз из тех, за которых скауты готовы глотки друг другу перегрызть. Пройти мимо такой красоты было бы преступлением.

Георгий Киреев, 26 лет

В модельный бизнес Георгий попал в 2017 году почти случайно — подруга-фотограф пригласила его на кастинг. Контракт подписали быстро, а уже через год он оказался в Китае, где провел около пяти лет. Три из них пришлись на период жестких ковидных ограничений, когда страну приходилось узнавать только через работу и редкие перемещения.

Источник: Георгий Киреев / Vk.com

Китайский рынок стал для Киреева проверкой на выносливость. Съемки зимней одежды в жару и летних коллекций в холод — обычная практика. За это время он снимался для Xiaomi в пустыне Гоби, работал в горах Тибета и Юньнаня, участвовал в ночной съемке Peugeot в Шанхае и выходил на крышу небоскреба для проекта Huawei.

Источник: select.agency/ru

Позже Георгий перешел на фриланс, выучил язык и задумался о возвращении. В 2023 году он подписал контракт с международным агентством Select и почти сразу получил работу для 12storeez. Этот проект изменил планы: вместо переезда в Таиланд Киреев решил остаться в России, где карьера начала развиваться заметно быстрее.

Шах Абдуллаев, 18 лет

Шах родился в Волгограде и пришел в индустрию в 16 лет — по совету близких. Высокий рост и выразительная внешность сыграли свою роль. Первые шаги он сделал через скаут-агентство, а затем — через локальное агентство в родном городе.

Источник: _shah_mod / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня в его портфолио уже есть съемки для «Яндекс Маркета», Lamoda и MFW, а также международный проект в Гонконге для журнала Ming’s. Несмотря на возраст, Шах постепенно выстраивает карьеру с прицелом на зарубежные рынки.

Артур Кураленко, 21 год

Для Артура моделинг долгое время был скорее чужой территорией. Первая попытка в 16 лет не принесла результата, и идея ушла на второй план. Всё изменилось после переезда в Санкт-Петербург, когда на него снова обратили внимание представители индустрии.

Источник: select.agency/ru

Сотрудничество с первым агентством оказалось недолгим, но помогло избавиться от страха перед камерой. Некоторое время Артур работал самостоятельно, пока не понял, что без сильной поддержки расти сложно. После подписания контракта с известным агентством в его портфолио появились кампейны ЦУМа, показы и коммерческие съемки для российских брендов.

Кирилл Морозов, 22 года

Кирилл не планировал становиться моделью и долго воспринимал эту профессию как что-то недоступное. Ситуация изменилась после случайной коммерческой съемки, где он получил неожиданно много положительных отзывов.

Источник: select.agency/ru

Поиск агентства начался практически с нуля — через социальные сети. Первый контракт принес съемку для ДЛТ и почти год работы, но без ощутимого роста. После перехода в Select Кирилл быстро получил первые коммерческие проекты: показ IRNBY, съемки для ЦУМа, сотрудничество с Karl Lagerfeld и рекламную кампанию Lamoda. Сейчас он продолжает укреплять позиции и расширять портфолио.

Жан Гюнтер, 24 года

Жан рассматривал моделинг как возможность путешествовать и зарабатывать. В 2018 году он попал на модельный форум в Красноярске, где заинтересовал скаутов, но из-за возраста контракты тогда не сложились.

Источник: select.agency/ru

Далее была модельная школа и длительное ожидание из-за пандемии. После ковида он уехал в Индию, но опыт оказался непростым, и Жан сменил агентство. Затем последовали контракты в Китае и Гонконге — Чэнду, Гуанчжоу, Шанхай.

Источник: select.agency/ru

За это время он работал с HAZZYS, Lee Cooper, New Era, снимался для HypeBeast, TEMU и SHEIN. В России Жан участвовал в съемках для ЗЯ и ЦУМа.

Самет Джантюрк, 20 лет

Самет начал сниматься еще в детстве — по инициативе мамы. Ранний опыт включал рекламные проекты, в том числе съемки на море, которые он вспоминает как самые веселые.

Источник: select.agency/ru

В подростковом возрасте он столкнулся с мошенниками, после чего начал работать только через проверенные агентства. За несколько лет Самет научился спокойно относиться к отказам и стал увереннее в себе.

Источник: select.agency/ru