В моде новый вид френча: 5 идей выкладного французского маникюра для ваших прекрасных ногтей

С таким маникюром не придется сидеть в кресле мастера по три часа Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ни одна наша подборка о маникюре не обходится без святая всех святых — френча. Его рекомендуют зимой и летом, на праздники и работу — не каждый может похвастаться такой любовью. Однако, когда мы носим что-то одно слишком долго, оно успевает заметно поднадоесть, такая участь периодически постигает и французский маникюр. Но нейл-мастера не отчаиваются и предлагают новое прочтение классики, одно из них — выкладной френч.

Что такое выкладной френч

Главное отличие выкладного френча от обычного — способ его создания. Вместо того чтобы кисточкой прорисовывать белую полоску на кончике ногтя, мастер моделирует ее из специального геля или полигеля, то есть выкладывает материал — от этого и пошло название.

— Белый или цветной свободный край выкладывается через форму, а граница между ногтевым ложем и «улыбкой» получается идеально четкой и архитектурной, — объясняет мастер Анастасия Шейгарчук.

Анастасия Шейгарчук — международный мастер маникюра и инструктор по моделированию на верхние формы и дизайну ногтей. Работает в Казахстане, России и странах СНГ. Опыт работы более 12 лет.

Источник: sheigarachuk_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если у вас есть какие-то дефекты на пластине, вам не нравится форма и длина ложа или ногти слишком тонкие и ломкие — всё это также можно поправить во время создания выкладного френча.

Это вариант для тех, кто хочет эстетику премиум-класса и длительную носку, без сколов по линии «улыбки». Анастасия Шейгарчук мастер и инструктор по маникюру

Как делать выкладной френч

Выкладной френч делают двумя способами — с помощью нижней и верхней формы. В первом случае мастер под кончик ногтя подкладывает картонный или пластиковый шаблон и сверху наносит гель. Подобную технику используют чаще всего при наращивании ногтей.

В случае с верхней формой мастер заранее подготавливает кончик и во время маникюра подгоняет его к ногтю. За счет этого на процесс уходит меньше времени, толщина получается равномерной, а «улыбка» — более четкой и выстроенной.

Источник: sheigarachuk_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Техника остается премиальной, но процесс значительно комфортнее для клиента и мастера. Форма легко устанавливается — клиенты особенно любят, что пальцы не устают, нет долгих зажимов и опилов, — рассказала Анастасия.

После того как форма установлена и зафиксирована, начинается этап отсекания всего ненужного. Так как шаблон был подготовлен заранее, то на ногте нет толстого слоя геля, который нужно выпиливать, и остается доработать только верхнюю поверхность и боковые параллели ногтя. В итоге готовый маникюр вы получите уже через 1,5–2 часа вместо 2,5–3 часов.

Источник: sheigarachuk_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на то что выкладной френч — это всё же наращивание, по словам Анастасии, его можно делать на любую форму и толщину, и не только для длинных ногтей, но и в формате микрофренча.

5 вариантов выкладного френча, которые в моде в 2026 году

С выкладным френчем можно экспериментировать как угодно. Добавлять блесток, смешивать цвета, делать необычные рисунки. Однако некоторые дизайны сейчас особенно на пике популярности.

Молочный Soft French. С мягкой «улыбкой» и нежной дымкой. Такой френч пришел в моду из-за тренда на натуральную красоту и нюдовые оттенки.

Глиттер-френч с акцентом на зону «улыбки». Полноценный праздник на ногтях. Край каждого ногтя выглядит словно мерцающая слюда. Такой френч будет особенно красиво смотреться именно зимой и при этом не будет перегружать образ.

Источник: sheigarachuk_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кристальный выкладной френч. Маникюр снежной королевы с эффектом снега и льда. «Улыбка» у него прозрачная и напоминает маленький кристаллик. Некоторые замуровывают в него маленькие имитации сухоцветов и другие украшения.

Цветной френч с двойной «улыбкой». Для него Анастасия рекомендует использовать контрастные оттенки: темные вина, шоколад, графит, чтобы добавить ногтям драматичности.

Источник: sheigarachuk_nails / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Комбинация выкладки и барельефов. Дизайн для тех, кто любит эксперименты. Вместо привычной ровной поверхности из геля мастер делает полуобъемные элементы: цветочные мотивы, вензеля, волны, геометрические фигуры.