Зеленый — для денег, белый — на удачу: астролог назвала идеальный маникюр на Новый год

Многие старательно подбирают платье, цвет ногтей и оттенок помады к новогодней ночи, чтобы задобрить Огненную Лошадь. Но есть нюанс: по китайскому календарю ее время наступит только 17 февраля, а значит, 31 декабря нужно играть совсем по другим правилам. Астролог Ольга Кондратьева рекомендует образ для праздника, особенно маникюр, делать под энергетику самой новогодней ночи, и тогда он поможет привлечь удачу, богатство и любовь в следующем году.

— Момент встречи Нового года — точка силы, когда мы можем «запрограммировать» свои намерения. В 2026 году новогодняя ночь подарит нам растущую Луну. Она дает мощный импульс для роста. Ключевые планеты счастья и удачи — Юпитер и Венера, которые можно поддержать правильным маникюром, — объяснила астролог.

Главные цвета для новогоднего маникюра

Ольга отмечает, что новогодний маникюр совсем не обязательно должен быть красным или оранжевым. Наоборот, среди цветов преобладают не огненные, а водные и земляные. Они передают энергию планет и знаков, чье воздействие мы будем ощущать в Новый год.

Оттенки морской волны. Сюда относятся лаки от нежного аквамарина до насыщенного нефрита. Маникюр с ними помогает развивать интуицию и прокачивает эмоциональную безопасность.

Серебро, белый, жемчужный. Магниты для удачи, которые прокачают интуицию. Нежный маникюр, в котором отражается эстетика морских сокровищ, невинности и стремления к истокам, поможет лучше понять себя и собственные мысли.

Теплый бежевый и карамельный. Маникюр передает энергию «родного дома» и всего, что с ним связано. Вы привлечете уют, умиротворение, достаток, а также защиту от недоброжелателей.

Это цвета ракушки и песка, символизирующие то самое место, куда Юпитер привлекает изобилие. Ольга Кондратьева астролог

Глубокий зеленый. Как никогда всё просто и символично: цвет денег поможет в том, чтобы достичь карьерного роста и в 2026 году приумножить свой достаток.

Темно‑синий. Цвет морской бездны открывает канал между мечтой и реальностью. Даже если вам казалось, что ваши заветные мечты — что-то за гранью фантастики, в 2026 году вы найдете пути и сами не заметите, как построите план и воплотите свои идеи в жизнь.

Графит и антрацит. Маникюр в цвете натурального камня создаст крепкий фундамент для будущих достижений. Это оттенки стабильности, прочности и уверенности.

— Цвета Сатурна символизируют каркас, на который вы будете нанизывать свои мечты, — подчеркивает астролог.

Холодное золото и бронза. Какой же Новый год без золота? Хотя бы небольшие его вкрапления в маникюре притянут стабильную роскошь и весомую удачу.

— Это не кричащая роскошь, а говорящая о весе и прочности — энергия Козерога, — добавляет Ольга.

Дизайн для усиления везения и притяжения богатства и статуса

Однотонный маникюр никто не отменял, но если вам хочется усилить запрос, возможно, чуть скорректировать его и задать нужный тон на 2026 год, не отказывайте себе в дизайне. Некоторые из них в тренде в этом сезоне и впишутся в ваш праздничный образ.

«Перевернутый френч». Для французского маникюра Ольга рекомендует взять матовый сине-зеленый лак, а «улыбку» сделать серебряной или с помощью зеркального хрома. Такой дизайн откроет для вас новые возможности и сделает планы более ясными и понятными.

— Дизайн повторяет серп растущей Луны — он дает мощный импульс для роста, — напоминает астролог.

«Прозрачный маникюр». За основу берется перламутровый или бесцветный лак. На него наносятся мелкие детали, например ракушки или песчинки. После того как вы сделаете такой дизайн, в вашу жизнь придут неожиданные подарки судьбы или материальные блага.

— Это прямое воплощение энергии сокровищ, выброшенных морем на берег вашей жизни, — комментирует Ольга.

«Акварель» . Чтобы избавиться в своей жизни от всего старого и ненужного и как можно скорее привнести новое, сделайте на некоторых ногтях имитацию волн в серебряном, белом или аквамариновом цвете.

Волны символизируют движение воды, которая уносит старое и приносит новое. Ольга Кондратьева астролог

Такой дизайн задаст энергию обновления и откроет поток событий, которые полностью изменят вашу жизнь.

«Минималистичный маникюр с золотом» . Тем, кто хочет получить повышение в 2026 году или стать увереннее в себе, Ольга предлагает сделать графитовый маникюр с небольшим дизайном. Покройте ногти матовым темно-серым лаком, а сверху нанесите одну ровную полосу холодного золота.

«Бархатный маникюр». Притянуть статус и признание в обществе можно с помощью самого уютного дизайна, который в моде этой зимой. Для него астролог рекомендует взять глубокий синий или зеленый лак и добавить к нему мелкий глиттер или акриловую пудру, которая создаст эффект «сахарных» или «бархатных» ногтей.

Универсальный маникюр-талисман на Новый год

Если хочется объединить все потоки благополучия, астролог предлагает взять за основу глубокий синий цвет. Для удачи добавить на указательный и безымянный палец рисунок «лунной дорожки» или серпа Луны. Для богатства на большом пальце и мизинце нарисовать вертикальную полосу холодного золота по центру ногтя как символ карьерного стержня и стабильности.

Чтобы маникюр помог достичь всего, о чем мечтаешь, астролог отмечает, что в первую очередь важно настроить самого себя и задать себе нужное настроение.