Зеленый — для денег, белый — на удачу: астролог назвала идеальный маникюр на Новый год

Многие старательно подбирают платье, цвет ногтей и оттенок помады к новогодней ночи, чтобы задобрить Огненную Лошадь. Но есть нюанс: по китайскому календарю ее время наступит только 17 февраля, а значит, 31 декабря нужно играть совсем по другим правилам. Астролог Ольга Кондратьева рекомендует образ для праздника, особенно маникюр, делать под энергетику самой новогодней ночи, и тогда он поможет привлечь удачу, богатство и любовь в следующем году.
— Момент встречи Нового года — точка силы, когда мы можем «запрограммировать» свои намерения. В 2026 году новогодняя ночь подарит нам растущую Луну. Она дает мощный импульс для роста. Ключевые планеты счастья и удачи — Юпитер и Венера, которые можно поддержать правильным маникюром, — объяснила астролог.
Главные цвета для новогоднего маникюра
Ольга отмечает, что новогодний маникюр совсем не обязательно должен быть красным или оранжевым. Наоборот, среди цветов преобладают не огненные, а водные и земляные. Они передают энергию планет и знаков, чье воздействие мы будем ощущать в Новый год.
Оттенки морской волны. Сюда относятся лаки от нежного аквамарина до насыщенного нефрита. Маникюр с ними помогает развивать интуицию и прокачивает эмоциональную безопасность.
Серебро, белый, жемчужный. Магниты для удачи, которые прокачают интуицию. Нежный маникюр, в котором отражается эстетика морских сокровищ, невинности и стремления к истокам, поможет лучше понять себя и собственные мысли.
Теплый бежевый и карамельный. Маникюр передает энергию «родного дома» и всего, что с ним связано. Вы привлечете уют, умиротворение, достаток, а также защиту от недоброжелателей.
Это цвета ракушки и песка, символизирующие то самое место, куда Юпитер привлекает изобилие.
Глубокий зеленый. Как никогда всё просто и символично: цвет денег поможет в том, чтобы достичь карьерного роста и в 2026 году приумножить свой достаток.
Темно‑синий. Цвет морской бездны открывает канал между мечтой и реальностью. Даже если вам казалось, что ваши заветные мечты — что-то за гранью фантастики, в 2026 году вы найдете пути и сами не заметите, как построите план и воплотите свои идеи в жизнь.
Графит и антрацит. Маникюр в цвете натурального камня создаст крепкий фундамент для будущих достижений. Это оттенки стабильности, прочности и уверенности.
— Цвета Сатурна символизируют каркас, на который вы будете нанизывать свои мечты, — подчеркивает астролог.
Холодное золото и бронза. Какой же Новый год без золота? Хотя бы небольшие его вкрапления в маникюре притянут стабильную роскошь и весомую удачу.
— Это не кричащая роскошь, а говорящая о весе и прочности — энергия Козерога, — добавляет Ольга.
Дизайн для усиления везения и притяжения богатства и статуса
Однотонный маникюр никто не отменял, но если вам хочется усилить запрос, возможно, чуть скорректировать его и задать нужный тон на 2026 год, не отказывайте себе в дизайне. Некоторые из них в тренде в этом сезоне и впишутся в ваш праздничный образ.
«Перевернутый френч». Для французского маникюра Ольга рекомендует взять матовый сине-зеленый лак, а «улыбку» сделать серебряной или с помощью зеркального хрома. Такой дизайн откроет для вас новые возможности и сделает планы более ясными и понятными.
— Дизайн повторяет серп растущей Луны — он дает мощный импульс для роста, — напоминает астролог.
«Прозрачный маникюр». За основу берется перламутровый или бесцветный лак. На него наносятся мелкие детали, например ракушки или песчинки. После того как вы сделаете такой дизайн, в вашу жизнь придут неожиданные подарки судьбы или материальные блага.
— Это прямое воплощение энергии сокровищ, выброшенных морем на берег вашей жизни, — комментирует Ольга.
«Акварель». Чтобы избавиться в своей жизни от всего старого и ненужного и как можно скорее привнести новое, сделайте на некоторых ногтях имитацию волн в серебряном, белом или аквамариновом цвете.
Волны символизируют движение воды, которая уносит старое и приносит новое.
Такой дизайн задаст энергию обновления и откроет поток событий, которые полностью изменят вашу жизнь.
«Минималистичный маникюр с золотом». Тем, кто хочет получить повышение в 2026 году или стать увереннее в себе, Ольга предлагает сделать графитовый маникюр с небольшим дизайном. Покройте ногти матовым темно-серым лаком, а сверху нанесите одну ровную полосу холодного золота.
«Бархатный маникюр». Притянуть статус и признание в обществе можно с помощью самого уютного дизайна, который в моде этой зимой. Для него астролог рекомендует взять глубокий синий или зеленый лак и добавить к нему мелкий глиттер или акриловую пудру, которая создаст эффект «сахарных» или «бархатных» ногтей.
Универсальный маникюр-талисман на Новый год
Если хочется объединить все потоки благополучия, астролог предлагает взять за основу глубокий синий цвет. Для удачи добавить на указательный и безымянный палец рисунок «лунной дорожки» или серпа Луны. Для богатства на большом пальце и мизинце нарисовать вертикальную полосу холодного золота по центру ногтя как символ карьерного стержня и стабильности.
Чтобы маникюр помог достичь всего, о чем мечтаешь, астролог отмечает, что в первую очередь важно настроить самого себя и задать себе нужное настроение.
— Пока мастер делает вам маникюр, думайте о своих желаниях. Представляйте, как энергия растущей Луны наполняет ваши намерения силой, как вода уносит всё старое и приносит новое, а строгий Козерог помогает выстроить ваш успех по кирпичику. Ваша интуиция и личные ассоциации с чудом — это самый важный ингредиент, — делится рекомендацией Ольга.