Главный маникюр Нового года: 7 идей, с которыми вы будете королевой праздника

Знаете поговорку: как встретишь Новый год, так его и проведешь? На ноготочки она тоже распространяется. Стилисты, астрологи и нейл-мастера уверены, что правильно подобранные цвета для маникюра могут играть решающую роль как во всем образе, так и в том, как вы начнете следующий год. Вместе с владелицей салона красоты Ксенией Чекмаревой разбираемся, какие оттенки и дизайны будут особенно уместны в новогоднюю ночь.

— В преддверии 2026 года, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, тренды маникюра сочетают в себе мощную энергетику знака и элегантную сдержанность: натуральные оттенки соседствуют с деликатным блеском, а классические формы — с современными текстурами, — рассказала об общей характеристике маникюра на Новый год Ксения.

Терракотовый и коричневый

Теплый, «земляной» терракотовый — один из самых уютных оттенков сезона. Он ассоциируется со стабильностью, домом и внутренним спокойствием. Если устали от вечного красного, но всё еще хотите выглядеть эффектно, присмотритесь.

Для тех, кто хочет более темные оттенки, Ксения советует взять насыщенный коричневый, а тем, у кого в мечтах море, южные берега и теплые страны — песочный. С такими цветами особенно эффектно будет смотреться «мраморный» дизайн.

— Плавные переходы молочных, бежевых и коричневых оттенков создают утонченные узоры, напоминающие кофейные или мраморные прожилки. Для праздничного акцента можно добавить тонкие золотые штрихи, — отмечает Ксения Чекмарева.

Желтый

От шампанского до янтаря — желтый в 2026 году отвечает за солнце, радость и деньги. Это смелый цвет, который необычно смотрится на ногтях, но чаще всего его ассоциируют только с летом, пора это исправлять.

Для ярких акцентов можно добавить шиммер или нанести блестки только на кончики ногтей. Для аккуратного варианта — желтый френч или маникюр с тонкими линиями на нюдовой базе.

Желтый идеально сочетается с красным и коричневым, что позволяет создавать смелые комбинации на разных ногтях Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Морской сине-зеленый цвет

Ocean Depths — спокойный, но при этом дорогой цвет. Этот глубокий сине-зеленый оттенок ассоциируется с уверенностью и внутренней силой.

Он одинаково хорош в глянце, сатине и с эффектом «кошачий глаз». Идеально сочетается с золотом, серебром, молочными и платиновыми оттенками. Можно сделать акцентные ногти с металлическими полосами или эффектом расплавленного золота.

— Блестки — неизменный атрибут Нового года. Можно выбрать легкий шиммер, мерцающую дымку или крупные голографические блестки. Модный прием — покрыть блестками только кончики ногтей, как во французском маникюре, или два-три ногтя из пяти, — объясняет Ксения.

Холодные кристальные тона

Инейный лиловый, холодный синий, стеклянный блеск — привет из корейских трендов. Такие оттенки создают эффект «ледяного» маникюра и подходят для зимней сказки. Только представьте: вы катаетесь на коньках, лепите снеговиков, развешиваете игрушки на елку, а каждый пальчик переливается, словно маленький снежный сугроб.

Лучше всего кристальные тона смотрятся с прозрачным глиттером, перламутром, градиентами и минималистичной геометрией. Это тот случай, когда блеска много не бывает — главное, чтобы он был аккуратным.

Дизайн может быть однотонным, с градиентом или лаконичным абстрактным узором. Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Красный

Нельзя просто так взять и не сказать про красный цвет в год Огненной Лошади. Томатный, кармин, бордо — подбирайте оттенок под настроение или образ.

Если хотите перестраховаться и задобрить символ года, но носить всю ночь яркий свитер или платье не хочется, красный маникюр — отдельная рекомендация. Дополните его красной помадой, и лук будет выглядеть завершенным.

В тренде — красный «кошачий глаз», сочетание матовой базы и глянцевых узоров, красный френч с золотым кончиком или тонкой блестящей полоской.

— Считается, что красный помогает сосредоточиться на целях и притягивает финансовое благополучие, — считает Ксения.

Нюдовый

Для тех, кто за сдержанную элегантность и «дорогой минимализм». Молочные, телесные, пыльно-розовые оттенки становятся базой для шифонового маникюра, тонких линий и деликатного мерцания.

Можно добавить микроблестки, минимальную геометрию, лиловый подтон или сделать акцент на форме. Такой маникюр легко переживет все праздники и останется уместным в офисе.

