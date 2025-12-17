НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 755мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,43
EUR 93,81
Судьба мукомольной мельницы
«Умные решения»
Откроют елочные базары: адреса
Купить жилье без обмана
Пустят ночные автобусы
Новые авиарейсы
Ярославцы против кладбища
Умер гендиректор «Атруса»
Стиль и красота Обзор Главный маникюр Нового года: 7 идей, с которыми вы будете королевой праздника

Главный маникюр Нового года: 7 идей, с которыми вы будете королевой праздника

Только не пропустите бой курантов, любуясь своими ноготочками

228
Красный, желтый и зеленый&nbsp;— очень важные цвета, но в маникюре стоит помнить не только о них | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUКрасный, желтый и зеленый&nbsp;— очень важные цвета, но в маникюре стоит помнить не только о них | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Красный, желтый и зеленый — очень важные цвета, но в маникюре стоит помнить не только о них

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Знаете поговорку: как встретишь Новый год, так его и проведешь? На ноготочки она тоже распространяется. Стилисты, астрологи и нейл-мастера уверены, что правильно подобранные цвета для маникюра могут играть решающую роль как во всем образе, так и в том, как вы начнете следующий год. Вместе с владелицей салона красоты Ксенией Чекмаревой разбираемся, какие оттенки и дизайны будут особенно уместны в новогоднюю ночь.

— В преддверии 2026 года, который пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади, тренды маникюра сочетают в себе мощную энергетику знака и элегантную сдержанность: натуральные оттенки соседствуют с деликатным блеском, а классические формы — с современными текстурами, — рассказала об общей характеристике маникюра на Новый год Ксения.

Терракотовый и коричневый

Теплый, «земляной» терракотовый — один из самых уютных оттенков сезона. Он ассоциируется со стабильностью, домом и внутренним спокойствием. Если устали от вечного красного, но всё еще хотите выглядеть эффектно, присмотритесь.

Для тех, кто хочет более темные оттенки, Ксения советует взять насыщенный коричневый, а тем, у кого в мечтах море, южные берега и теплые страны — песочный. С такими цветами особенно эффектно будет смотреться «мраморный» дизайн.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Плавные переходы молочных, бежевых и коричневых оттенков создают утонченные узоры, напоминающие кофейные или мраморные прожилки. Для праздничного акцента можно добавить тонкие золотые штрихи, — отмечает Ксения Чекмарева.

Желтый

От шампанского до янтаря — желтый в 2026 году отвечает за солнце, радость и деньги. Это смелый цвет, который необычно смотрится на ногтях, но чаще всего его ассоциируют только с летом, пора это исправлять.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для ярких акцентов можно добавить шиммер или нанести блестки только на кончики ногтей. Для аккуратного варианта — желтый френч или маникюр с тонкими линиями на нюдовой базе.

<p>Ксения Чекмарева</p><p>Ксения Чекмарева</p>

Желтый идеально сочетается с красным и коричневым, что позволяет создавать смелые комбинации на разных ногтях

Ксения Чекмарева

владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Морской сине-зеленый цвет

Ocean Depths — спокойный, но при этом дорогой цвет. Этот глубокий сине-зеленый оттенок ассоциируется с уверенностью и внутренней силой.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Он одинаково хорош в глянце, сатине и с эффектом «кошачий глаз». Идеально сочетается с золотом, серебром, молочными и платиновыми оттенками. Можно сделать акцентные ногти с металлическими полосами или эффектом расплавленного золота.

— Блестки — неизменный атрибут Нового года. Можно выбрать легкий шиммер, мерцающую дымку или крупные голографические блестки. Модный прием — покрыть блестками только кончики ногтей, как во французском маникюре, или два-три ногтя из пяти, — объясняет Ксения.

Холодные кристальные тона

Инейный лиловый, холодный синий, стеклянный блеск — привет из корейских трендов. Такие оттенки создают эффект «ледяного» маникюра и подходят для зимней сказки. Только представьте: вы катаетесь на коньках, лепите снеговиков, развешиваете игрушки на елку, а каждый пальчик переливается, словно маленький снежный сугроб.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лучше всего кристальные тона смотрятся с прозрачным глиттером, перламутром, градиентами и минималистичной геометрией. Это тот случай, когда блеска много не бывает — главное, чтобы он был аккуратным.

<p>Ксения Чекмарева</p><p>Ксения Чекмарева</p>

Дизайн может быть однотонным, с градиентом или лаконичным абстрактным узором.

Ксения Чекмарева

владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Красный

Нельзя просто так взять и не сказать про красный цвет в год Огненной Лошади. Томатный, кармин, бордо — подбирайте оттенок под настроение или образ.

Если хотите перестраховаться и задобрить символ года, но носить всю ночь яркий свитер или платье не хочется, красный маникюр — отдельная рекомендация. Дополните его красной помадой, и лук будет выглядеть завершенным.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В тренде — красный «кошачий глаз», сочетание матовой базы и глянцевых узоров, красный френч с золотым кончиком или тонкой блестящей полоской.

— Считается, что красный помогает сосредоточиться на целях и притягивает финансовое благополучие, — считает Ксения.

Нюдовый

Для тех, кто за сдержанную элегантность и «дорогой минимализм». Молочные, телесные, пыльно-розовые оттенки становятся базой для шифонового маникюра, тонких линий и деликатного мерцания.

Можно добавить микроблестки, минимальную геометрию, лиловый подтон или сделать акцент на форме. Такой маникюр легко переживет все праздники и останется уместным в офисе.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Для ценителей сдержанной элегантности. Это нежное, едва уловимое мерцание, достигаемое нанесением прозрачного топа с микрочастицами на бежевую или пыльно-розовую основу. Эффект напоминает переливы шелковой ткани, — подытоживает Ксения.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маникюр Новый год Тренд Мода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем