Акцент — к изящной эротике: в чем встречать Новый год — 2026

Если встреча Нового года в костюме Снегурочки или пижаме не входит в ваши планы, то пришла пора почитать советы стилиста по выбору платья Источник: Ирина Шутько / E1.RU

Новый год — это больше, чем смена цифр на календаре. В эту ночь мы откладываем будничные роли и примеряем образ идеальной себя. Поэтому выбор наряда на корпоратив или вечеринку в кругу друзей — самый важный шаг в этой трансформации. Как блистать во всей красе на главном мероприятии года и какие тренды стоит учитывать, рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

В чем встречать год Лошади

Выбор образа на Новый год всегда связан с нашим внутренним ощущением ритуала. Действительно, даже если праздник проходит дома, мы всё равно надеваем что-то особенное. Красивая одежда словно символизирует нашу готовность к переменам, внутреннему росту и обновлению.

— В русской и европейской традициях новогодний наряд всегда был связан с пожеланием удачи, поэтому блеск, сияние и украшенные ткани — это часть культурного кода праздника, — рассказала стилист. — В 2026 году к этому добавляется тренд на осознанность: образ должен не только выглядеть празднично, но и отражать индивидуальность человека.

Следующий год пройдет под знаком яркой и стремительной Огненной Лошади — символа страсти, свободы и неуемной энергии. Ее стихия — это смелые жесты, благородный блеск и красота, рожденная в движении. Тренды зимы-2025/2026 отвечают этому запросу очень гармонично: на смену агрессивному гламуру приходит мягкая женственность и комфортная элегантность. Чувственность теперь проявляется не через откровенность, а через искусную работу с формой, текстурами и глубоким цветом.

Именно в этом сочетании — огненной энергии Лошади и новой, утонченной эстетики — и рождаются главные тренды для новогоднего образа — 2026.

Тактильность и мягкость

В тренде — меховые элементы, в том числе искусственные, букле, нежный сатин, бархат, тонкий металлик — словом, всё, что хочется трогать. Женственность проявляется через ощущение уюта и плавности линий.

Металлическое сияние

Хотя по символике года ведущими оттенками являются теплые и природные, глобальные модные тренды зимы-2025/2026 продолжают поддерживать металлизированные ткани, включая серебро во всех оттенках и платину. Если этот цвет гармонирует с вашей внешностью, его можно смело включать в новогодний образ, так как он подарит сияние и современный акцент, символизируя ясность, обновление и свет.

Природные мотивы и мягкий объем

Фокус смещается на сложный крой и текстуру: платья и топы с драпировками, лепестковыми складками и мягкими объемными формами. Здесь объем служит не для жесткости конструкции, а для подчеркивания естественной женственности и выразительности силуэта.

Ненавязчивое соблазнение

Акцент в новогодних образах этой зимы смещается к изящной эротике. Вместо откровенности — полупрозрачные детали и небольшие вырезы, которые фокусируют внимание на самых изящных точках: ключицах, линии шеи или талии. Ничего лишнего — только поддразнивание и намек, сдержанный и невероятно эффектный.

Что надеть женщине на новогоднюю ночь

Платья из мягких блестящих тканей, например металлик, сатин, бархат, создают элегантный образ. Акцент — на плечах, асимметрия и открытая линия ключиц добавляют утонченности. Если не хочется встречать год Лошади в платье, подойдет юбка с блеском и лаконичным верхом.

Любительницам брюк на праздничное мероприятие можно выбрать костюм с деликатным сиянием и широкими или прямыми брюками в сочетании с сатиновым топом или полупрозрачной блузой. Перья, легкая меховая отделка и тонкие украшения усиливают праздничность. Цвета этой новогодней ночи — серебро, красный, молочный или шампань.

Что надеть мужчинам на Новый год

Мужская мода 2026 года — это тоже про элегантность, чистые линии и комфорт. Для новогодней вечеринки подойдет костюм расслабленного кроя в графите, индиго или бордо с рубашкой или тонкой водолазкой.

Для домашнего формата наденьте кашемировый или шерстяной свитер, прямые брюки или темные джинсы. Легкий блеск приветствуется в атласной рубашке, фурнитуре или обуви. Ключевые оттенки — это графит, глубокий синий, бордовый, сталь. Завершат образ качественная обувь, аккуратные аксессуары и благородный аромат.