«С ними получатся „душные образы“»: 5 вещей, которые категорически нельзя носить с шубой

Они мгновенно превратят образ в безвкусицу

Мех так красиво вошел в нашу грешную жизнь, что многие забыли, что лучше не носить его как попало | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUМех так красиво вошел в нашу грешную жизнь, что многие забыли, что лучше не носить его как попало | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Мех так красиво вошел в нашу грешную жизнь, что многие забыли, что лучше не носить его как попало

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Чем ниже падает столбик термометра, тем больше на улице появляется роскошных шуб — в них так уютно прятаться от морозов и выглядеть при этом на все сто. Но даже самая дорогая и трендовая меховая модель может сыграть с вами злую шутку. Один неверный акцент — и вместо эффектного образа получается безвкусица. Стилист Елена Гончарова рассказала, с чем нельзя носить шубу, чтобы не попасть в ловушку меховой несовместимости.

Хоть мех сам по себе всегда выглядит ярко и эффектно, модных запретов с ним не так много. В первую очередь Елена рекомендует, если вы надели шубу, забыть о консервативных вещах. К ним относятся устаревшие лодочки, строгие костюмы. Всё это превратит модный современный лук во что-то нафталиновое и потерявшее актуальность.

<p>Елена Гончарова</p><p>Елена Гончарова</p>

Не лучшими спутниками к экошубе, по моему мнению, будут вещи, которые тянут в прошлое. С ними получатся «душные образы».

Елена Гончарова

стилист, была названа лучшим в Ростове по версии премии Shopping года 2022

Отдельной категорией табу Елена выделила юбку-карандаш, которая в 2025 году вернулась в моду. Не стоит совмещать два тренда в одном, ваш образ может получиться перегруженным из-за объемного верха и зауженного низа, а также стилистически негармоничным. Так как мех — символ роскоши и шика, а деловая юбка — строгости и сдержанности.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Если вы надели шубу, то дайте ей играть в полную силу и не устраивайте конкуренцию — какой предмет одежды заявит о себе громче. Откажитесь от «люксовых» логотипных вещей, а если это реплика, то тем более. Свитшот с надписью Chanel или сумка с принтом Louis Vuitton, вместо того чтобы кричать о вашем достатке, будут говорить о плохом вкусе.

Если говорить о сумках, будьте осторожны и с их габаритами. Лучше отдать предпочтение чему-то небольшому и лаконичному, а объемные модели оставить на другой случай.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Зимой-2025/2026 в моде особенно популярны экошубы. Их делают из искусственного меха, например полиэстера, нейлона или из стриженной шерсти ламы и овцы. Подобные модели, которые создают, чтобы защитить животных и сберечь окружающую среду, выглядят смешно, если на вас есть вещи из натуральной кожи.

— Экомех не сочетается с агрессивной неэкологичной роскошью. Это аннулирует весь посыл, будто я за животных, но только не этих, — отмечает Елена.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Так как многие вещи из искусственной кожи делают очень приближенными к настоящей, лучше отказаться от сочетания с мехом совсем, чтобы не произвести неправильное впечатление.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мода Мех Шуба Тренд
