«Строгие фасоны убираем в шкаф». Что надеть на Новый год Огненной Лошади: отвечают стилисты и астролог

Выбор одежды на Новый год — дело серьезное Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Новый, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Это яркий и динамичный символ, и многие хотят встретить праздник в гармонии, выбрав правильный наряд. Что надеть, чтобы и в тренде быть, и удачу привлечь? Своими советами с MSK1.RU поделились профессиональные стилисты и астролог.

Лучшие цвета и ткани — мнение стилиста

Стилист-имиджмейкер Лилиана Интяпина советует сочетать в новогоднем образе яркую энергетику, эффектный блеск и комфорт.

Какие использовать цвета?

Доминирующими цветами стилист называет все оттенки красного, от вишневого до винного, а также оранжевый и терракотовый. Для аксессуаров главными цветами будут золотой и бронзовый.

Пример наряда на Новый год Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной

Актуальны и природные тона нарядов: глубокий зеленый, изумрудный, бирюзовый, коричневый и кремово-желтый цвет «шампань».

Выигрышно будут смотреть и анималистичные принты — как-никак год Лошади.

Анималистичные принты — ваше модное «да» на этот Новый год Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

А какие ткани?

Среди ключевых трендов Лилиана выделяет несколько направлений. Это благородный блеск струящихся тканей, таких как атлас, шелк и ламе. Достойно и притягательно смотрится текстура бархата в платьях, жакетах или брюках.

Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной

Важен комфорт силуэтов, будь то платья-футляры или наряды с объемными рукавами. Кружево остается в тренде, особенно в аксессуарах.

Также можно сделать акцент на топе, например корсете или шелковой модели, в паре с классическими брюками.

Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной

«Не забываем про детали. Это одно из самых важных элементов для создания любого образа, особенно праздничного», — подчеркивает стилист.

Сейчас актуальны массивные украшения, объемные кольца разной формы, браслеты, очки, часы, серьги, акцентные колготки, перчатки из бархата или кружева, манжеты, гольфы, головные уборы. Лилиана Интяпина стилист-имиджмейкер

Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной Источник: коллаж стилиста Лилианы Интяпиной

Обувь должна быть удобной и дополняющей. Подойдут туфли на устойчивом каблуке или балетки.

«Главный тренд 2026 года — это естественность и уникальность. Нужно выбрать какие-то отдельные тренды, которые отражают девушку как личность», — резюмирует стилист-имиджмейкер Лилиана Интяпина.

Какие фасоны будут самыми актуальными? Мнение стилиста

Стилист Алиса Кравчино также считает главным цветом наступающего года красный и все его оттенки, символизирующие энергию и страсть.

В ее «модной палитре» также присутствуют золотой, желтый, оранжевый как символы роскоши, бирюзовый для гармонии, терракотовый и коричневый для природной теплоты и зеленый — цвет обновления. Эксперт советует избегать черного, белого, синего, серого и бежевого.

Красный цвет — всему голова Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Ткани: бархат, атлас, шелк, сатин, шифон, пайетки, металлизированные ткани, кружево. Чем праздничнее, тем лучше!» — отмечает Алиса Кравчино.

Среди актуальных фасонов она называет модели с драпировками, которые скрывают недостатки, топы либо платья с бантами и наряды с асимметричным кроем.

Банты сзади — пик на этот Новый год Источник: Алиса Кравчино

«Если вы выбираете необычный фасон, то лучше выбирать спокойный оттенок, и наоборот: если выбираете яркий цвет, то подойдет классический фасон», — советует стилист.

В качестве примеров образов Алиса Кравчино предлагает такие:

если платье, то комбинации, футляры, с запахом, расклешенные, прямые, с разрезом;

топ либо блуза с юбкой или брюками — например, атласная красная блуза и золотая юбка с пайетками;

брючный костюм — приталенный изумрудный жакет, молочный топ, изумрудные брюки клеш;

комбинезон с открытыми плечами либо декольте;

трикотажный или атласный костюм с перьями — для встречи Нового года в домашней обстановке.

Атласные платья и мех — элегантное решение Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кто сказал, что Новый год нельзя встречать в брючном костюме? Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Завершат образ аксессуары: массивные серьги, колье из страз или перьев, браслеты из жемчуга или страз, кольца, броши, украшения на голову, ремни, а также сумка-клатч из бархата или лаковой кожи.

Как задобрить символ года своим нарядом? Отвечает астролог

Астролог Алена Никольская предлагает подойти к выбору наряда с точки зрения астромагии, чтобы правильно запустить новый годовой цикл на удачу. Она подтверждает, что главный цвет года — огненно-красный, а также оранжевый, желтый, коричневый, зеленый и сиреневый.

«Именно такой наряд поможет вам привлечь удачу и успех в наступающем году», — уверена астролог.

Красный — лучший цвет для наряда на Новый год. Но с корсетами нужно быть аккуратнее: главное, чтобы они не стягивали и не жали Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

По словам Алены Никольской, Лошадь любит всё стильное, свободное и не перегруженное деталями.

«Всё легкое, струящееся, свободного кроя, лен, хлопок, бархат, шелк, атлас и обязательно натуральное кружево», — советует астролог. Она предостерегает от тесной и неудобной одежды, например тугих корсетов: «Иначе год для вас будет жесткий и депрессивный».

Лошадь любит всё свободное и струящееся Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Формальные строгие фасоны убираем в шкаф до следующего раза. Лошади этого не понимают. Алена Никольская звездный астропсихолог, ТВ-ведущая программ по психологии и астрологии

Для создания образа можно использовать этнические элементы, вышивку или даже принты с лошадьми.

Мужчинам астролог советует костюмы природных оттенков с интересными деталями, рубашки с запонками и жилеты из натуральных тканей.

Этнические элементы будут вам на руку Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Астролог напоминает и о цветах, которые использовать в наряде точно не стоит.

«Под запретом всё синее, серебристое и белое. Это цвета воды, и они противоречат энергетике красной лошади. Поэтому черный тоже под запретом», — объясняет Алена Никольская.

Правильно подобранный гардероб, по мнению Алены Никольской, поможет задобрить покровительницу года и привлечь ее благосклонность.

Яркие, теплые оттенки, благородные ткани и свободные силуэты — вот формула, которая удовлетворит и требованиям моды, и советам звезд.