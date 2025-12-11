«Строгие фасоны убираем в шкаф». Что надеть на Новый год Огненной Лошади: отвечают стилисты и астролог

Новый, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Это яркий и динамичный символ, и многие хотят встретить праздник в гармонии, выбрав правильный наряд. Что надеть, чтобы и в тренде быть, и удачу привлечь? Своими советами с MSK1.RU поделились профессиональные стилисты и астролог.
Лучшие цвета и ткани — мнение стилиста
Стилист-имиджмейкер Лилиана Интяпина советует сочетать в новогоднем образе яркую энергетику, эффектный блеск и комфорт.
Какие использовать цвета?
Доминирующими цветами стилист называет все оттенки красного, от вишневого до винного, а также оранжевый и терракотовый. Для аксессуаров главными цветами будут золотой и бронзовый.
Актуальны и природные тона нарядов: глубокий зеленый, изумрудный, бирюзовый, коричневый и кремово-желтый цвет «шампань».
Выигрышно будут смотреть и анималистичные принты — как-никак год Лошади.
А какие ткани?
Среди ключевых трендов Лилиана выделяет несколько направлений. Это благородный блеск струящихся тканей, таких как атлас, шелк и ламе. Достойно и притягательно смотрится текстура бархата в платьях, жакетах или брюках.
Важен комфорт силуэтов, будь то платья-футляры или наряды с объемными рукавами. Кружево остается в тренде, особенно в аксессуарах.
Также можно сделать акцент на топе, например корсете или шелковой модели, в паре с классическими брюками.
«Не забываем про детали. Это одно из самых важных элементов для создания любого образа, особенно праздничного», — подчеркивает стилист.
Сейчас актуальны массивные украшения, объемные кольца разной формы, браслеты, очки, часы, серьги, акцентные колготки, перчатки из бархата или кружева, манжеты, гольфы, головные уборы.
Обувь должна быть удобной и дополняющей. Подойдут туфли на устойчивом каблуке или балетки.
«Главный тренд 2026 года — это естественность и уникальность. Нужно выбрать какие-то отдельные тренды, которые отражают девушку как личность», — резюмирует стилист-имиджмейкер Лилиана Интяпина.
Какие фасоны будут самыми актуальными? Мнение стилиста
Стилист Алиса Кравчино также считает главным цветом наступающего года красный и все его оттенки, символизирующие энергию и страсть.
В ее «модной палитре» также присутствуют золотой, желтый, оранжевый как символы роскоши, бирюзовый для гармонии, терракотовый и коричневый для природной теплоты и зеленый — цвет обновления. Эксперт советует избегать черного, белого, синего, серого и бежевого.
«Ткани: бархат, атлас, шелк, сатин, шифон, пайетки, металлизированные ткани, кружево. Чем праздничнее, тем лучше!» — отмечает Алиса Кравчино.
Среди актуальных фасонов она называет модели с драпировками, которые скрывают недостатки, топы либо платья с бантами и наряды с асимметричным кроем.
«Если вы выбираете необычный фасон, то лучше выбирать спокойный оттенок, и наоборот: если выбираете яркий цвет, то подойдет классический фасон», — советует стилист.
В качестве примеров образов Алиса Кравчино предлагает такие:
если платье, то комбинации, футляры, с запахом, расклешенные, прямые, с разрезом;
топ либо блуза с юбкой или брюками — например, атласная красная блуза и золотая юбка с пайетками;
брючный костюм — приталенный изумрудный жакет, молочный топ, изумрудные брюки клеш;
комбинезон с открытыми плечами либо декольте;
трикотажный или атласный костюм с перьями — для встречи Нового года в домашней обстановке.
Завершат образ аксессуары: массивные серьги, колье из страз или перьев, браслеты из жемчуга или страз, кольца, броши, украшения на голову, ремни, а также сумка-клатч из бархата или лаковой кожи.
Как задобрить символ года своим нарядом? Отвечает астролог
Астролог Алена Никольская предлагает подойти к выбору наряда с точки зрения астромагии, чтобы правильно запустить новый годовой цикл на удачу. Она подтверждает, что главный цвет года — огненно-красный, а также оранжевый, желтый, коричневый, зеленый и сиреневый.
«Именно такой наряд поможет вам привлечь удачу и успех в наступающем году», — уверена астролог.
По словам Алены Никольской, Лошадь любит всё стильное, свободное и не перегруженное деталями.
«Всё легкое, струящееся, свободного кроя, лен, хлопок, бархат, шелк, атлас и обязательно натуральное кружево», — советует астролог. Она предостерегает от тесной и неудобной одежды, например тугих корсетов: «Иначе год для вас будет жесткий и депрессивный».
Формальные строгие фасоны убираем в шкаф до следующего раза. Лошади этого не понимают.
Для создания образа можно использовать этнические элементы, вышивку или даже принты с лошадьми.
Мужчинам астролог советует костюмы природных оттенков с интересными деталями, рубашки с запонками и жилеты из натуральных тканей.
Астролог напоминает и о цветах, которые использовать в наряде точно не стоит.
«Под запретом всё синее, серебристое и белое. Это цвета воды, и они противоречат энергетике красной лошади. Поэтому черный тоже под запретом», — объясняет Алена Никольская.
Правильно подобранный гардероб, по мнению Алены Никольской, поможет задобрить покровительницу года и привлечь ее благосклонность.
Яркие, теплые оттенки, благородные ткани и свободные силуэты — вот формула, которая удовлетворит и требованиям моды, и советам звезд.
