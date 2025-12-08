В чем нельзя встречать Новый год — 2026: 6 самых важных советов стилиста

Вау-реакцию окружающих может вызвать не только новогодний образ, продуманный до мелочей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Новый год хочется чувствовать себя комфортно и выглядеть особенно привлекательно. Однако есть детали, которые в два счета испортят и внешний вид, и настроение. Поэтому мы решили заранее разобраться, в чем нельзя встречать Новый год — 2026, и спросили у стилиста Анастасии Жариковой, от чего лучше отказаться.

Не подходящий под формат образ

Главное — чтобы наряд соответствовал обстановке. Слишком откровенный или экстравагантный образ с декольте и 10-сантиметровыми шпильками на спокойном семейном празднике будет смотреться так же неуместно, как спортивный костюм в дорогом ресторане.

Золотое правило — быть чуть наряднее, чем в обычный день, но так, чтобы вы могли комфортно двигаться, танцевать, фотографироваться и даже сидеть несколько часов за новогодним столом.

Наряды «на один раз» с маркетплейсов

В погоне за быстрым решением перед Новым годом многие заказывают вещи на маркетплейсах, выбирая по скорости доставки, цене и размеру. Но часто такая покупка оборачивается разочарованием: не тот крой, дешевая ткань, торчащие нитки. И самое обидное — после одной вечеринки наряд навсегда остается висеть в шкафу.

Гораздо практичнее вложиться в одну, но качественную деталь: эффектное украшение, идеальные брюки или красивый корсет. Такая вещь не только украсит ваш праздничный образ, но и легко впишется в гардероб, оставаясь актуальной и после Нового года.

Неопрятность

Праздничный образ может быть любым по стилю: минималистичным, романтичным, драматичным. Но есть одно общее правило: неопрятность сильно портит впечатление. Мятые вещи, трикотаж с катышками, зацепки, пятна, сбитый мыс на туфлях — всё это делает образ неряшливым и неэстетичным.

Собираясь на новогоднюю вечеринку, важно не только выбрать нарядную вещь, но и привести ее в порядок: отпарить, почистить, подшить или, если нужно, заменить фурнитуру.

Дьявол в деталях

Даже самый продуманный наряд могут испортить мелкие, но обидные промахи. Проверьте, нет ли в вашем образе этих досадных ошибок:

Плотные блестящие колготки. Они сразу выдают бюджетный образ. Вместо них выбирайте тонкие матовые модели максимально близкого к вашей коже оттенка или стильные полупрозрачные темные. Контуры нижнего белья. Под облегающей одеждой носите бесшовное белье, а под светлой — только телесное. Помните: если белье угадывается по линиям — образ уже неидеален. Лямки бюстгальтера. Под топом с тонкими бретелями или платьем с открытыми плечами уместно только бра без бретелек. Прозрачные силиконовые лямки — не выход, они часто заметны и выглядят старомодно.

Вещи с плохой историей

Не стоит недооценивать эмоциональную связь с одеждой. Если платье хранит память о неприятном событии, а «нарядный» топ или костюм почему-то вызывает внутренний дискомфорт, то лучше оставить его в шкафу.

Новый год — время для новых впечатлений, и не стоит в праздничный вечер брать с собой старые негативные эмоции. Надевайте то, что дает поддержку, уверенность и ощущение, что вы выглядите на все сто.

Неудобная одежда

Это ключевой совет. Если одежда или хотя бы одна ее часть сползает, натирает, требует постоянного контроля или заставляет держать осанку из последних сил, то она лишает ваш образ праздничной легкости. Новогодняя ночь — это про удовольствие и легкость, и пусть она будет наполнена удовольствием, смехом и комфортным ощущением себя, а не борьбой с собственным гардеробом. Выбирайте вещи, которые вас поддерживают во всех смыслах, а не ограничивают.

— Образ в Новый год должен работать на ваше хорошее настроение, подчеркивать красоту и не добавлять напряжения. Избегайте неопрятности, дискомфортных вещей неподходящего формата — и тогда вечер сложится, — советует персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова.