Россиянка стала самой красивой женщиной в мире — любуемся победительницей Mrs. Supranational 2025

Красноярка заняла первое место в конкурсе красоты в Индии Источник: the_katya_n / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бизнесвумен из Красноярска Екатерина Никитина победила в международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 в Индии.

Конкурс Mrs. Supranational 2025 прошел в Гоа с 28 ноября по 2 декабря. Тридцать участниц боролись за победу. В финале они показали национальные костюмы и вечерние платья, а также рассказали о себе на английском языке.

— Выступать с лентой «Россия» было для меня принципиальным условием участия. Я горжусь своей страной и рада, что смогла достойно ее представить на международном конкурсе. И, конечно, благодарна организаторам с российской и индийской сторон за предоставленную возможность и решение всех дипломатических вопросов, — цитирует Никитину пресс-служба конкурса.

Екатерине Никитиной 40 лет, но в конкурсах красоты она относительный новичок. Первый раз на подиум она вышла четыре года назад. Дебют прошел успешно и она забрала корону миссис Красноярский край — 2021.

Победа окрылила Екатерину, и за последние четыре года она стала регулярно появляться на конкурсах красоты и с легкостью забирать корону победительницы. Среди ее титулов: «Фотомодель Мира — 2022» и «Вице-миссис Россия Мира — 2025».

В 2023 году она также участвовала в конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe) и вошла в топ-25 финалисток.

В обычной жизни Екатерина никак не связана с модельным бизнесом. По образованию она экономист. За 10 лет она смогла сделать головокружительную карьеру от обычного операционника до руководителя отдела.

Успехи и карьерный рост с каждым годом приносили ей всё меньше удовольствия, и в 2021 году Екатерина поняла, что ей просто надоело работать на кого-то. Она открыла собственное дело. Как маму подрастающего сына, ее беспокоило, чтобы одежда для ребенка была хорошего качества, и Никитина возглавила компанию по производству детского постельного белья.

При загруженном графике Екатерина находит время регулярно заниматься спортом и восточными танцами.

— Хожу в спортзал три раза в неделю, к косметологу, на массаж лица и обычный массаж. Декоративной косметикой не пользуюсь. Но конкурс дал стимул краситься и находить время на себя, — делилась Екатерина после победы на «Миссис Красноярский край — 2021».

На первом месте у Екатерины семья. Вместе с мужем они воспитывают 11-летнего сына. Мальчик уже пошел по стопам мамы и тоже начал принимать участие в конкурсах красоты. В 2022-м он забрал титул «Юный мистер Красноярского края».

— Теперь у нашего папы не только королева, но и официально признанный принц, — поделилась Екатерина со своими подписчиками.