Чтоб тепло и красиво: как зимой сохранить укладку и объем волос под шапкой

Чтоб тепло и красиво: как зимой сохранить укладку и объем волос под шапкой

С этими лайфхаками прическа будет безупречной

142
Сложно, но можно&nbsp;— как сохранить укладку под головным убором | Источник: Юрий Орлов / Городские порталы Сложно, но можно&nbsp;— как сохранить укладку под головным убором | Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Сложно, но можно — как сохранить укладку под головным убором

Источник:

Юрий Орлов / Городские порталы

Зимой это кажется неизбежным — приходится выбирать между шапкой и прической. Особенно страдает челка, которую так тщательно укладывали с утра. Мы решили обратиться за помощью к стилисту: Анна Воробьева рассказала NGS.RU, как защитить волосы от главных зимних проблем.

Как сохранить объем

Первая жертва шапки — это объем. Если ваши волосы от природы не очень густые, одного фена будет недостаточно, чтобы его сохранить.

«Создаем объем с помощью утюжка-гофре — чем острее зубчики инструмента, тем заметнее текстура. Еще вариант: феном-щеткой прогреваем и хорошо просушиваем прядь, затем даем остыть — сушим холодным воздухом», — подсказывает стилист.

Укладка гофре сохраняется даже под шапкой | Источник: ru.pinterest.comУкладка гофре сохраняется даже под шапкой | Источник: ru.pinterest.com

Укладка гофре сохраняется даже под шапкой

Источник:

ru.pinterest.com

Сухой шампунь отлично помогает держать объем | Источник: ru.pinterest.comСухой шампунь отлично помогает держать объем | Источник: ru.pinterest.com

Сухой шампунь отлично помогает держать объем

Источник:

ru.pinterest.com

Закрепите результат с помощью текстурирующей пудры или сухого шампуня — используйте после укладки и смойте в конце дня. Можно воспользоваться муссом средней фиксации или спреем для прикорневого объема — эти средства нужно нанести перед началом укладки.

Для коротких стрижек ключевой фактор — качество самой стрижки: хорошая форма практически не требует укладки.

Как сохранить волны или локоны

Свободный пучок убережет локоны | Источник: ru.pinterest.comСвободный пучок убережет локоны | Источник: ru.pinterest.com

Свободный пучок убережет локоны

Источник:

ru.pinterest.com

Без средств для укладки не обойтись | Источник: ru.pinterest.comБез средств для укладки не обойтись | Источник: ru.pinterest.com

Без средств для укладки не обойтись

Источник:

ru.pinterest.com

Чтобы влажный воздух под шапкой не испортил волны, соберите их в свободный пучок. Распустив его позже, вы получите красивую объемную волну.

«Если на концы нанести текстурирующий спрей, спрей-воск, то пучок будет пышнее и его будет проще собрать», — делится Анна Воробьева еще одним лайфхаком.

Для того чтобы сохранить гладкость волос, стилист советует выбирать шапки, которые не создают пережима на затылке.

Борьба со статикой и сухостью

Отопление сушит воздух, и волосы начинают «искрить». Чтобы этого избежать, используйте увлажняющие спреи с кератином и шелком. Маски для волос зимой стоит держать подольше — 15–20 минут. Их нужно наносить на влажные волосы, укутав голову полотенцем.

Платки&nbsp;— удобно и стильно | Источник: ru.pinterest.comПлатки&nbsp;— удобно и стильно | Источник: ru.pinterest.com

Платки — удобно и стильно

Источник:

ru.pinterest.com

Выбирайте те, что из натуральных материалов | Источник: ru.pinterest.comВыбирайте те, что из натуральных материалов | Источник: ru.pinterest.com

Выбирайте те, что из натуральных материалов

Источник:

ru.pinterest.com

«Носите натуральные ткани. Например, под капюшон пуховика накиньте на волосы шелковый или шерстяной платок или хлопковый капюшон», — говорит стилист.

Такая мера поможет не накапливать статическое электричество — прическа будет в порядке.

Аксессуары и альтернативные головные уборы

Если нет времени на укладку, на помощь придут аксессуары. Надевайте шапку, а уже на месте займитесь прической.

Ободок поможет создать стильный образ | Источник: ru.pinterest.comОбодок поможет создать стильный образ | Источник: ru.pinterest.com

Ободок поможет создать стильный образ

Источник:

ru.pinterest.com

Простой и удобный способ спасти прическу | Источник: ru.pinterest.comПростой и удобный способ спасти прическу | Источник: ru.pinterest.com

Простой и удобный способ спасти прическу

Источник:

ru.pinterest.com

Стилист советует обратить внимание на ободки — бархатные, шелковые или из кожи. Если у вас крупные черты лица, выбирайте широкий объемный ободок, если мелкие — наоборот. Еще один отличный вариант — стильная заколка или лента.

Повязка максимально бережно относится к укладке | Источник: ru.pinterest.comПовязка максимально бережно относится к укладке | Источник: ru.pinterest.com

Повязка максимально бережно относится к укладке

Источник:

ru.pinterest.com

Меховой вариант&nbsp;тоже хорош | Источник: ru.pinterest.comМеховой вариант&nbsp;тоже хорош | Источник: ru.pinterest.com

Меховой вариант тоже хорош

Источник:

ru.pinterest.com

«Если погода позволяет не надевать теплую шапку, носите утепленный платок, косынку, шерстяную повязку на голову или капор», — рекомендует Анна Воробьева.

Обратите внимание на плюш — материал сейчас в тренде. Повязка из него станет спасением для не слишком прохладной погоды. Сделайте высокий хвост или пучок, заплетите косу — для повязки подойдет любая прическа.

Смотрится очень мило | Источник: ru.pinterest.comСмотрится очень мило | Источник: ru.pinterest.com

Смотрится очень мило

Источник:

ru.pinterest.com

Панамка&nbsp;не только для лета | Источник: ru.pinterest.comПанамка&nbsp;не только для лета | Источник: ru.pinterest.com

Панамка не только для лета

Источник:

ru.pinterest.com

Присмотритесь и к альтернативным вариантам головных уборов. Косынка, капор и чепчик хороши для обладательниц челки. Шляпа-клош из шерсти или панама спасут ваши локоны — у них свободная посадка, поэтому они не портят укладку. Шапка же пережимает волосы, и линия укладки ломается.

