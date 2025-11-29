Чтоб тепло и красиво: как зимой сохранить укладку и объем волос под шапкой

Сложно, но можно — как сохранить укладку под головным убором Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Зимой это кажется неизбежным — приходится выбирать между шапкой и прической. Особенно страдает челка, которую так тщательно укладывали с утра. Мы решили обратиться за помощью к стилисту: Анна Воробьева рассказала NGS.RU, как защитить волосы от главных зимних проблем. Как сохранить объем Первая жертва шапки — это объем. Если ваши волосы от природы не очень густые, одного фена будет недостаточно, чтобы его сохранить. «Создаем объем с помощью утюжка-гофре — чем острее зубчики инструмента, тем заметнее текстура. Еще вариант: феном-щеткой прогреваем и хорошо просушиваем прядь, затем даем остыть — сушим холодным воздухом», — подсказывает стилист.

Укладка гофре сохраняется даже под шапкой Источник: ru.pinterest.com Сухой шампунь отлично помогает держать объем Источник: ru.pinterest.com

Закрепите результат с помощью текстурирующей пудры или сухого шампуня — используйте после укладки и смойте в конце дня. Можно воспользоваться муссом средней фиксации или спреем для прикорневого объема — эти средства нужно нанести перед началом укладки. Для коротких стрижек ключевой фактор — качество самой стрижки: хорошая форма практически не требует укладки. Как сохранить волны или локоны

Свободный пучок убережет локоны Источник: ru.pinterest.com Без средств для укладки не обойтись Источник: ru.pinterest.com

Чтобы влажный воздух под шапкой не испортил волны, соберите их в свободный пучок. Распустив его позже, вы получите красивую объемную волну. «Если на концы нанести текстурирующий спрей, спрей-воск, то пучок будет пышнее и его будет проще собрать», — делится Анна Воробьева еще одним лайфхаком. Для того чтобы сохранить гладкость волос, стилист советует выбирать шапки, которые не создают пережима на затылке. Борьба со статикой и сухостью Отопление сушит воздух, и волосы начинают «искрить». Чтобы этого избежать, используйте увлажняющие спреи с кератином и шелком. Маски для волос зимой стоит держать подольше — 15–20 минут. Их нужно наносить на влажные волосы, укутав голову полотенцем.

Платки — удобно и стильно Источник: ru.pinterest.com Выбирайте те, что из натуральных материалов Источник: ru.pinterest.com

«Носите натуральные ткани. Например, под капюшон пуховика накиньте на волосы шелковый или шерстяной платок или хлопковый капюшон», — говорит стилист. Такая мера поможет не накапливать статическое электричество — прическа будет в порядке. Аксессуары и альтернативные головные уборы Если нет времени на укладку, на помощь придут аксессуары. Надевайте шапку, а уже на месте займитесь прической.

Ободок поможет создать стильный образ Источник: ru.pinterest.com Простой и удобный способ спасти прическу Источник: ru.pinterest.com

Стилист советует обратить внимание на ободки — бархатные, шелковые или из кожи. Если у вас крупные черты лица, выбирайте широкий объемный ободок, если мелкие — наоборот. Еще один отличный вариант — стильная заколка или лента.

Повязка максимально бережно относится к укладке Источник: ru.pinterest.com Меховой вариант тоже хорош Источник: ru.pinterest.com

«Если погода позволяет не надевать теплую шапку, носите утепленный платок, косынку, шерстяную повязку на голову или капор», — рекомендует Анна Воробьева. Обратите внимание на плюш — материал сейчас в тренде. Повязка из него станет спасением для не слишком прохладной погоды. Сделайте высокий хвост или пучок, заплетите косу — для повязки подойдет любая прическа.

Смотрится очень мило Источник: ru.pinterest.com Панамка не только для лета Источник: ru.pinterest.com