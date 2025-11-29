НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Где заработали новые «Пауки»
«Умные решения»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Погода в выходные
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Стиль и красота Истории Работа на ТВ и десятки конкурсов красоты: 10-летняя российская школьница стала мировой моделью

Работа на ТВ и десятки конкурсов красоты: 10-летняя российская школьница стала мировой моделью

На сцене и перед камерой девочка чувствует себя так же уверенно, как дома у зеркала

219
Пожалуй, не каждый взрослый справится с плотным графиком юной красавицы из Нижневартовска | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеПожалуй, не каждый взрослый справится с плотным графиком юной красавицы из Нижневартовска | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Пожалуй, не каждый взрослый справится с плотным графиком юной красавицы из Нижневартовска

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

Мария Фоменко из Нижневартовска, несмотря на свой юный возраст, всего 10 лет, уже успела не раз примерить корону королевы красоты. Она победительница окружных, российских и даже международных конкурсов красоты. За ее плечами десятки, а то и сотни модных показов и фотосессий, а впереди — новые цели и (возможные) титулы. Историю юной красавицы рассказал 86.RU.

Так о себе рассказывает красавица в одной из визиток

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

«Маруся всегда была активной и любознательной. С раннего возраста она занимается танцами, два года вела авторскую программу на телеканале „Мегаполис“, а в 7 лет стала активно вести соцсети и снимать короткие видеоролики», — рассказывает мама девочки Юлия Фоменко.

В прошлом году Мария поучаствовала в модном показе, в котором в качестве моделей выступали дети участников спецоперации. Они представляли образы в военно-патриотическом стиле. После этого девочку заметила модельная школа и пригласила к себе на обучение. Марусе очень понравилось, она определенно делала успехи. Сейчас за плечами юной красавицы уже десятки модных показов, фотосессий и конкурсов красоты.

«Когда папа погиб на СВО, для нее участие в конкурсах красоты стало отдушиной и способом справиться со стрессом, поэтому я стараюсь поддерживать дочь во всех начинаниях и стремлениях. Погрузившись вместе с ней, я поняла, что мнение относительно того, что в конкурсах самое главное внешность, — это заблуждение. По крайней мере, в детских конкурсах красоты жюри в первую очередь оценивает талант и артистизм», — говорит Юлия.

Отец девочки погиб на СВО | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеОтец девочки погиб на СВО | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Отец девочки погиб на СВО

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

Окунувшись в мир красоты и моды, она смогла пережить потерю | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеОкунувшись в мир красоты и моды, она смогла пережить потерю | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Окунувшись в мир красоты и моды, она смогла пережить потерю

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

По словам мамы Маруси, на конкурсе очень важен образ участника. После пятидесятого конкурсанта из ста у жюри замыливается глаз, поэтому, чтобы выделиться среди остальных моделей, надо выбрать такой наряд, который точно произведет впечатление и запомнится надолго.

Например, для международного конкурса красоты «Красавица и Красавец Земного шара» Маруся выбрала традиционный хантыйский костюм, а главной изюминкой номера стал огромный чум, сшитый на заказ. Тогда юная красавица завоевала почетные титулы «Fashion модель Земного шара — 2025», «Амбассадор конкурса „Мировая модель“ — 2025» и «Юная Королева искусства самовыражения».

В качестве приятных бонусов за свои достижения Мария получила возможность бесплатного участия в модном показе в Москве и ваучер на недельный отдых на двоих в Турции с экскурсией в Каппадокию.

В Сочи девочка поразила жюри национальным костюмом | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеВ Сочи девочка поразила жюри национальным костюмом | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

В Сочи девочка поразила жюри национальным костюмом

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

Образ получился эффектным | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеОбраз получился эффектным | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Образ получился эффектным

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

Юлия Фоменко считает, что стереотипы относительно того, что детям нельзя носить макияж, сложные прически или яркие образы, тоже остались в прошлом.

«У Маруси сейчас начался подростковый период. Помню себя в этом возрасте. Мы тоже стремились к самовыражению, и каблуки были, и мини-юбки. Сейчас же время другое. В модельной школе, например, детей обучают и правилам этикета, и как ухаживать за собой, основам макияжа. Поэтому я в этом плане спокойна. Дети сегодня намного образованнее», — отмечает мама.

Девочка неоднократно выходила на подиумы | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтактеДевочка неоднократно выходила на подиумы | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

Девочка неоднократно выходила на подиумы

Источник:

Юлия Фоменко / ВКонтакте

Даже вместе с мамой | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтактеДаже вместе с мамой | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

Даже вместе с мамой

Источник:

Юлия Фоменко / ВКонтакте

Мария Фоменко успешно представила ХМАО на международном конкурсе «Мировая модель» в Москве, на который съехались почти сто участников со всего мира. Она завоевала титулы «Мировая модель в категории Teen — 2025» и «Мировая фотомодель — 2025», а еще стала амбассадором конкурса.

Причем за полтора месяца до конкурса красавица сломала ногу, поэтому участие далось ей нелегко. Гипс сняли буквально накануне поездки, поэтому походку пришлось репетировать в пути. А ее тем временем мама украшала платье стразами, чтобы любимая дочь сияла на сцене как можно ярче.

Девочка мечтает стать телеведущей | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтактеДевочка мечтает стать телеведущей | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

Девочка мечтает стать телеведущей

Источник:

Юлия Фоменко / ВКонтакте

А пока почти на отлично учится в школе | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтактеА пока почти на отлично учится в школе | Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

А пока почти на отлично учится в школе

Источник:

Юлия Фоменко / ВКонтакте

Сейчас Мария учится в пятом классе, дополнительно изучает английский язык и продолжает ходить на танцы. В будущем хочет окончить Школу Останкино, стать телеведущей, а еще поучаствовать в конкурсе «Маленькая Мисс Россия» и, конечно, победить.

Уверены, Марусю ждет большое будущее | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеУверены, Марусю ждет большое будущее | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Уверены, Марусю ждет большое будущее

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

При поддержке мамы всё получится | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтактеПри поддержке мамы всё получится | Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

При поддержке мамы всё получится

Источник:

Маруся Фоменко / ВКонтакте

«Пока это сложно организовать, потому что любой конкурс красоты требует тщательной подготовки, затрачивает физические и моральные силы и, конечно, деньги. Костюмы должны быть уникальными и подходящими по тематике. Соответственно, их надо самостоятельно шить или на заказ или арендовать», — говорит Юлия Фоменко.

ПО ТЕМЕ
Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Конкурс красоты Школьница Модель
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
На вид ей все 15 и грудь большая.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление