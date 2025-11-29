Работа на ТВ и десятки конкурсов красоты: 10-летняя российская школьница стала мировой моделью

Пожалуй, не каждый взрослый справится с плотным графиком юной красавицы из Нижневартовска Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Мария Фоменко из Нижневартовска, несмотря на свой юный возраст, всего 10 лет, уже успела не раз примерить корону королевы красоты. Она победительница окружных, российских и даже международных конкурсов красоты. За ее плечами десятки, а то и сотни модных показов и фотосессий, а впереди — новые цели и (возможные) титулы. Историю юной красавицы рассказал 86.RU.

Так о себе рассказывает красавица в одной из визиток Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

«Маруся всегда была активной и любознательной. С раннего возраста она занимается танцами, два года вела авторскую программу на телеканале „Мегаполис“, а в 7 лет стала активно вести соцсети и снимать короткие видеоролики», — рассказывает мама девочки Юлия Фоменко. В прошлом году Мария поучаствовала в модном показе, в котором в качестве моделей выступали дети участников спецоперации. Они представляли образы в военно-патриотическом стиле. После этого девочку заметила модельная школа и пригласила к себе на обучение. Марусе очень понравилось, она определенно делала успехи. Сейчас за плечами юной красавицы уже десятки модных показов, фотосессий и конкурсов красоты. «Когда папа погиб на СВО, для нее участие в конкурсах красоты стало отдушиной и способом справиться со стрессом, поэтому я стараюсь поддерживать дочь во всех начинаниях и стремлениях. Погрузившись вместе с ней, я поняла, что мнение относительно того, что в конкурсах самое главное внешность, — это заблуждение. По крайней мере, в детских конкурсах красоты жюри в первую очередь оценивает талант и артистизм», — говорит Юлия.

Отец девочки погиб на СВО Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте Окунувшись в мир красоты и моды, она смогла пережить потерю Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

По словам мамы Маруси, на конкурсе очень важен образ участника. После пятидесятого конкурсанта из ста у жюри замыливается глаз, поэтому, чтобы выделиться среди остальных моделей, надо выбрать такой наряд, который точно произведет впечатление и запомнится надолго. Например, для международного конкурса красоты «Красавица и Красавец Земного шара» Маруся выбрала традиционный хантыйский костюм, а главной изюминкой номера стал огромный чум, сшитый на заказ. Тогда юная красавица завоевала почетные титулы «Fashion модель Земного шара — 2025», «Амбассадор конкурса „Мировая модель“ — 2025» и «Юная Королева искусства самовыражения». В качестве приятных бонусов за свои достижения Мария получила возможность бесплатного участия в модном показе в Москве и ваучер на недельный отдых на двоих в Турции с экскурсией в Каппадокию.

В Сочи девочка поразила жюри национальным костюмом Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте Образ получился эффектным Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте

Юлия Фоменко считает, что стереотипы относительно того, что детям нельзя носить макияж, сложные прически или яркие образы, тоже остались в прошлом. «У Маруси сейчас начался подростковый период. Помню себя в этом возрасте. Мы тоже стремились к самовыражению, и каблуки были, и мини-юбки. Сейчас же время другое. В модельной школе, например, детей обучают и правилам этикета, и как ухаживать за собой, основам макияжа. Поэтому я в этом плане спокойна. Дети сегодня намного образованнее», — отмечает мама.

Девочка неоднократно выходила на подиумы Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте Даже вместе с мамой Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

Мария Фоменко успешно представила ХМАО на международном конкурсе «Мировая модель» в Москве, на который съехались почти сто участников со всего мира. Она завоевала титулы «Мировая модель в категории Teen — 2025» и «Мировая фотомодель — 2025», а еще стала амбассадором конкурса. Причем за полтора месяца до конкурса красавица сломала ногу, поэтому участие далось ей нелегко. Гипс сняли буквально накануне поездки, поэтому походку пришлось репетировать в пути. А ее тем временем мама украшала платье стразами, чтобы любимая дочь сияла на сцене как можно ярче.

Девочка мечтает стать телеведущей Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте А пока почти на отлично учится в школе Источник: Юлия Фоменко / ВКонтакте

Сейчас Мария учится в пятом классе, дополнительно изучает английский язык и продолжает ходить на танцы. В будущем хочет окончить Школу Останкино, стать телеведущей, а еще поучаствовать в конкурсе «Маленькая Мисс Россия» и, конечно, победить.

Уверены, Марусю ждет большое будущее Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте При поддержке мамы всё получится Источник: Маруся Фоменко / ВКонтакте