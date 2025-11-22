НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы будете выглядеть на миллион: самые модные шубы на зиму 2025–2026

Вы будете выглядеть на миллион: самые модные шубы на зиму 2025–2026

Стилист рассказала, как утепляться со вкусом

127
В новом сезоне вам не придется выбирать между длинной и короткой

В новом сезоне вам не придется выбирать между длинной и короткой

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Зима 2025–2026 обещает быть по‑настоящему роскошной. Всё дело в одном из главных трендов — шубе. На некоторых модницах их можно было увидеть еще в первую половину осени, и не исключено, что их не захотят снимать даже весной, — настолько сильно они запали в сердце. Однако бездумно хватать первую попавшуюся в магазине — не наш метод, здесь нужно мнение профессионала. Стилист Анна Панфилова поделилась, какие модели выглядят на миллион и станут главными хитами сезона.

Короткая шуба

Светлая короткая шуба — лакомый кусочек для зимы. Она выгодно выделяется на фоне классических коричневых и черных моделей, не утяжеляет образ, а, наоборот, делает его свежим. Возможно, именно поэтому некоторые звезды, например Шэрон Стоун или Линдси Лохан, не могут отказать себе в удовольствии появиться в подобной, даже когда нет морозов.

Источник: roerich.alena / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: roerich.alena / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

roerich.alena / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Стилист отмечает, что, укорачивая длину, не переусердствуйте. В моде — модели до середины бедра или до поясницы, но не кропы, лишь закрывающие грудь. В оттенках лучше отдать предпочтение натуральным, в цвет меха животных. Выбеленный белый подойдёт для акцентов: например, сумки или брюк.

<p>Анна Панфилова</p><p>Анна Панфилова</p>

Приветствуется выделка «под овчину», настоящая овчина и пушистые фактуры под ламу, соболя.

Анна Панфилова

стилист

Шуба макси

Шуба макси уверенно держится в трендах уже не первую зиму. С одной только разницей: с годами вариантов длинных шуб по щиколотку становится только больше. Здесь уже стилист всё дает на откуп вашему типажу и гардеробу. Можно выбрать более классическую модель прямого кроя в каштановом цвете без воротника или отдать предпочтение шубе-халату с поясом в необычной пятнистой расцветке. Главное, помните: цвета должны быть натуральными — шоколадный, кремовый, песочный.

Источник: hiss_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: hiss_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

hiss_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Популярны модели средней пушистости, как правило из овчины или из искусственного меха под норку или соболя, — уточняет Анна.

Фасон, визуально вытягивающий силуэт, позволяет смело носить каблуки — они придадут образу элегантность и женственность. Если у вас образ с юбкой, отдайте предпочтение высоким сапогам, а если классические брюки, то подойдут кожаные ботильоны с узким носом.

Пушистая шуба

Быть белой и пушистой — модный девиз этой зимы. В последних коллекциях дизайнеры сделали акцент на тактильность и ощущение, будто на вас накинута натуральная шкура животного. Никакой вылизанности, никакого фасона «гусеница» с кожаными или тканевыми проплешинами — сплошной пушистый мех.

Источник: pinterest.comИсточник: pinterest.com
Источник:

pinterest.com

Анна особенно выделяет модели из овчины и ламы. Но, примеряя такие объемные шубы, стоит соблюдать баланс и не перегружать образ другими яркими деталями. Например, широкими брюками или юбкой, массивными украшениями или многообразием принтов.

Шуба со звериным принтом

У многих еще с детства тянется, что если шуба с анималистичным принтом, то или кричащий леопард, или далматинец. Вызывающе? Да. Трендово? Совсем нет. Анна Панфилова отмечает, что в моде длинные пятнистые модели, похожие на шерсть оленя. За счет приглушенных цветов они выглядят уютно и с ретроналетом.

Источник: eclata.clothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: eclata.clothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

eclata.clothing / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

От любимого многими леопарда тоже не стоит отказываться с концами. Только вместо мелкого оранжево-черного принта лучше уйти в сторону более крупного, возможно, трехцветного, чтобы смягчить переходы.

Шуба из натурального меха

В новом сезоне возвращается в моду настоящий мех. Однако вместе с этим у брендов появляется много низкокачественных моделей, которые, если и стоят дороже экомеха, совсем не выглядят круче. Если сердце просит натуральную норку или соболя, обращайте внимание на качество выделки — мех не должен лезть. Также оцените его длину, несколько лет назад были популярны модели с неравномерной густотой, сейчас они уже устарели.

Среди необычных моделей шуб из натурального меха встречаются двухсторонние — снаружи темная, а ворот и внутренняя сторона песочного цвета.

Источник: n_e_r_e_j_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: n_e_r_e_j_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

n_e_r_e_j_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Особенно популярна гладкая норка. Самое время отдать хорошей портнихе в перешив вашу старую красавицу. Потому что фасон в моде сейчас — прямой рукав и сам крой — более свободный, без капюшона, воротник-стойка или мягкий отложной, — поделилась Анна.

Носите шубу?

Обожаю, не променяю ни на один пуховик
Ношу, но только из экомеха
Всегда боялась или стеснялась, но этой зимой думаю купить
Никаких шуб, они не практичны
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Мех Шуба Зима Верхняя одежда Тренд
