Вы будете выглядеть на миллион: самые модные шубы на зиму 2025–2026

Зима 2025–2026 обещает быть по‑настоящему роскошной. Всё дело в одном из главных трендов — шубе. На некоторых модницах их можно было увидеть еще в первую половину осени, и не исключено, что их не захотят снимать даже весной, — настолько сильно они запали в сердце. Однако бездумно хватать первую попавшуюся в магазине — не наш метод, здесь нужно мнение профессионала. Стилист Анна Панфилова поделилась, какие модели выглядят на миллион и станут главными хитами сезона. Короткая шуба Светлая короткая шуба — лакомый кусочек для зимы. Она выгодно выделяется на фоне классических коричневых и черных моделей, не утяжеляет образ, а, наоборот, делает его свежим. Возможно, именно поэтому некоторые звезды, например Шэрон Стоун или Линдси Лохан, не могут отказать себе в удовольствии появиться в подобной, даже когда нет морозов.

Стилист отмечает, что, укорачивая длину, не переусердствуйте. В моде — модели до середины бедра или до поясницы, но не кропы, лишь закрывающие грудь. В оттенках лучше отдать предпочтение натуральным, в цвет меха животных. Выбеленный белый подойдёт для акцентов: например, сумки или брюк.

Приветствуется выделка «под овчину», настоящая овчина и пушистые фактуры под ламу, соболя. Анна Панфилова стилист

Шуба макси Шуба макси уверенно держится в трендах уже не первую зиму. С одной только разницей: с годами вариантов длинных шуб по щиколотку становится только больше. Здесь уже стилист всё дает на откуп вашему типажу и гардеробу. Можно выбрать более классическую модель прямого кроя в каштановом цвете без воротника или отдать предпочтение шубе-халату с поясом в необычной пятнистой расцветке. Главное, помните: цвета должны быть натуральными — шоколадный, кремовый, песочный.

— Популярны модели средней пушистости, как правило из овчины или из искусственного меха под норку или соболя, — уточняет Анна. Фасон, визуально вытягивающий силуэт, позволяет смело носить каблуки — они придадут образу элегантность и женственность. Если у вас образ с юбкой, отдайте предпочтение высоким сапогам, а если классические брюки, то подойдут кожаные ботильоны с узким носом. Пушистая шуба Быть белой и пушистой — модный девиз этой зимы. В последних коллекциях дизайнеры сделали акцент на тактильность и ощущение, будто на вас накинута натуральная шкура животного. Никакой вылизанности, никакого фасона «гусеница» с кожаными или тканевыми проплешинами — сплошной пушистый мех.

Анна особенно выделяет модели из овчины и ламы. Но, примеряя такие объемные шубы, стоит соблюдать баланс и не перегружать образ другими яркими деталями. Например, широкими брюками или юбкой, массивными украшениями или многообразием принтов. Шуба со звериным принтом У многих еще с детства тянется, что если шуба с анималистичным принтом, то или кричащий леопард, или далматинец. Вызывающе? Да. Трендово? Совсем нет. Анна Панфилова отмечает, что в моде длинные пятнистые модели, похожие на шерсть оленя. За счет приглушенных цветов они выглядят уютно и с ретроналетом.

От любимого многими леопарда тоже не стоит отказываться с концами. Только вместо мелкого оранжево-черного принта лучше уйти в сторону более крупного, возможно, трехцветного, чтобы смягчить переходы. Шуба из натурального меха В новом сезоне возвращается в моду настоящий мех. Однако вместе с этим у брендов появляется много низкокачественных моделей, которые, если и стоят дороже экомеха, совсем не выглядят круче. Если сердце просит натуральную норку или соболя, обращайте внимание на качество выделки — мех не должен лезть. Также оцените его длину, несколько лет назад были популярны модели с неравномерной густотой, сейчас они уже устарели. Среди необычных моделей шуб из натурального меха встречаются двухсторонние — снаружи темная, а ворот и внутренняя сторона песочного цвета.

— Особенно популярна гладкая норка. Самое время отдать хорошей портнихе в перешив вашу старую красавицу. Потому что фасон в моде сейчас — прямой рукав и сам крой — более свободный, без капюшона, воротник-стойка или мягкий отложной, — поделилась Анна.