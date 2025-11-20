НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Стиль и красота Обзор Мы сравнили цены на зимнюю одежду в магазинах и на маркетплейсах: разница вас удивит

Мы сравнили цены на зимнюю одежду в магазинах и на маркетплейсах: разница вас удивит

Самый большой разрыв составил почти 3000 рублей

318
Такие модные луки нам предлагают магазины. А что по ценам? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUТакие модные луки нам предлагают магазины. А что по ценам? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Такие модные луки нам предлагают магазины. А что по ценам?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Через считанные дни к нам придет календарная зима, и неплохо было бы к ней как следует подготовиться. Мы уже рассказывали о модных трендах предстоящего сезона, о том, как носить мех этой зимой, и какие пуховики выдадут в вас стильную штучку, ну а теперь настало время поговорить о том, сколько это всё стоит.

В поиске ответа на этот вопрос, мы решили сравнить цены на маркетплейсах и в обычных магазинах. Для этого спецдесант в виде корреспондентов издания NGS55.RU Анны Иваниной и Евгения Софийчука прошлись по «Меге» и сравнили цены на женскую и мужскую зимнюю одежду. Результаты оказались неожиданными: в некоторых случаях офлайн-магазины обошли онлайн по выгоде.

Befree

В Befree всё примерно поровну: часть вещей выгоднее покупать онлайн, а часть — в обычном магазине.

Мечта каждой девушки зимой — одеваться и стильно, и тепло. Один из трендов сезона — свитер с высоким горлом и молнией. Здесь такая модель из трикотажа стоит 3599 рублей. А вот на Ozon тот же свитер оказался дешевле почти на 450 рублей. На WB представлен самый бюджетный вариант за 2931 рубль.

Состав: полиэстер&nbsp;— 50%, акрил&nbsp;— 50% | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСостав: полиэстер&nbsp;— 50%, акрил&nbsp;— 50% | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Стоимость чуть меньше, чем в магазине | Источник: Ozon.ruСтоимость чуть меньше, чем в магазине | Источник: Ozon.ru
Разница с офлайном&nbsp;— 668 рублей | Источник: Wildberries.ruРазница с офлайном&nbsp;— 668 рублей | Источник: Wildberries.ru

Теплый кардиган в винтажном стиле в офлайн-магазине стоит 2799 рублей. А в онлайн — с наценкой на 340 рублей.

Есть оверсайз-модели | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕсть оверсайз-модели | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Невыгодно покупать здесь | Источник: Ozon.ruНевыгодно покупать здесь | Источник: Ozon.ru

Ну и куда зимой без утепленного худи, особенно в модном коричневом оттенке. В магазине такая модель стоит 2799 рублей, а на маркетплейсах дешевле: 2030 рублей на Ozon и 2521 рубль на Wildberries.

Стильный цвет | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСтильный цвет | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Самый выгодный вариант | Источник: Ozon.ruСамый выгодный вариант | Источник: Ozon.ru
Такое худи в больших размерах на WB стоит дешевле всех&nbsp;— 1891 рубль | Источник: Wildberries.ruТакое худи в больших размерах на WB стоит дешевле всех&nbsp;— 1891 рубль | Источник: Wildberries.ru

Белая шерстяная юбка в офлайне стоит 1599 рублей — столько же, сколько на Ozon. На Wildberries модель чуть дешевле — 1480 рублей. В целом разница в цене почти незаметна.

Такую юбку можно носить, когда не сильно холодно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUТакую юбку можно носить, когда не сильно холодно | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Стоимость на Ozon | Источник: Ozon.ruСтоимость на Ozon | Источник: Ozon.ru
Разница в 119 рублей | Источник: Wildberries.ruРазница в 119 рублей | Источник: Wildberries.ru

Мужской стеганый жилет, который удобно носить под курткой, в офлайн-магазине можно купить за 1599 рублей. На маркетплейсах модель дороже: 1856 рублей на Ozon и 1726 рублей на Wildberries.

На скидках можно урвать классные вещи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНа скидках можно урвать классные вещи | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Состав&nbsp;— полиэстер | Источник: Ozon.ruСостав&nbsp;— полиэстер | Источник: Ozon.ru
Лучше купить в ТЦ | Источник: Wildberries.ruЛучше купить в ТЦ | Источник: Wildberries.ru

Zarina

В Zarina мы сразу обратили внимание на теплые костюмы — их там полно. Правда, в магазине цены на них заметно выше, чем онлайн. Стоимость разнится в пару тысяч.

Чтобы выделяться этой зимой можно выбрать яркий красный костюм. В магазине свитер с брюками обойдутся в 7198 рублей, на Ozon — 6133 рубля, а на WB — 6423 рубля.

Каждый элемент костюма стоит 3599 рублей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКаждый элемент костюма стоит 3599 рублей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Самый выгодный вариант | Источник: Ozon.ruСамый выгодный вариант | Источник: Ozon.ru
Есть еще в коричневом цвете | Источник: Ozon.ruЕсть еще в коричневом цвете | Источник: Ozon.ru
+2
Чуть дороже, чем на другом маркетплейсе | Источник: Wildberries.ruЧуть дороже, чем на другом маркетплейсе | Источник: Wildberries.ru
Можно не думать, с чем сочетать | Источник: Wildberries.ruМожно не думать, с чем сочетать | Источник: Wildberries.ru

Мужской теплый костюм из брюк и толстовки в офлайн-магазине стоит довольно дорого для массмаркета — 9598 рублей. На WB его можно купить немного дешевле — за 8156 рублей, а на Ozon цена еще приятнее: 7826 рублей.

Костюм можно надеть для активного отдыха | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКостюм можно надеть для активного отдыха | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Он очень приятный к телу | Источник: Ozon.ruОн очень приятный к телу | Источник: Ozon.ru
Стильно выглядит | Источник: Ozon.ruСтильно выглядит | Источник: Ozon.ru
+2
Элементы можно носить не только как цельный костюм | Источник: Wildberries.ruЭлементы можно носить не только как цельный костюм | Источник: Wildberries.ru
Дороговато для омичей | Источник: Wildberries.ruДороговато для омичей | Источник: Wildberries.ru

Мы присмотрели похожий женский костюм: если покупать прямо в магазине, бомбер с джоггерами обойдутся в 8198 рублей. Онлайн выходит дешевле: на Ozon его можно взять за 6827 рублей, а на WB — 7174 рубля.

По полной стоимости женский костюм выходит дешевле | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПо полной стоимости женский костюм выходит дешевле | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Такой будет жалко испачкать | Источник: Ozon.ruТакой будет жалко испачкать | Источник: Ozon.ru
Эстетичный костюм | Источник: Ozon.ruЭстетичный костюм | Источник: Ozon.ru
+2
Парочкам понравится носить одинаковые наряды | Источник: Wildberries.ruПарочкам понравится носить одинаковые наряды | Источник: Wildberries.ru
Широкий размерный ряд | Источник: Wildberries.ruШирокий размерный ряд | Источник: Wildberries.ru

Mango

Здесь цены почти не отличаются от магазинных — разница в несколько сотен вряд ли ударит по кошельку. Но встречаются и обратные примеры: некоторые вещи в интернете, наоборот, обходятся заметно дороже, чем в офлайне.

Длинное теплое бесформенное платье точно согреет в холодные дни. В магазине Mango его можно купить со скидкой за 5999 рублей, а в интернет-магазине выходит примерно на тысячу дешевле.

Оно еще представлено в цвете хаки | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUОно еще представлено в цвете хаки | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Бежевый цвет тоже в тренде | Источник: Wildberries.ruБежевый цвет тоже в тренде | Источник: Wildberries.ru

Настоящая зимняя сумка из экомеха привлечет внимание прохожих. Такое пушистое чудо в магазине стоит 5999 рублей, а в интернете — 5879. Разница совсем небольшая.

Под шубку в цвет будет выглядеть здорово | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПод шубку в цвет будет выглядеть здорово | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Сумка без ручек | Источник: Wildberries.ruСумка без ручек | Источник: Wildberries.ru

Утепленный светлый стеганый жилет в магазине обойдется в 3999 рублей, есть и в классическом черном варианте. На WB он всего на 60 рублей дешевле, зато на Ozon разница уже ощутимее — дешевле на 400 рублей.

Можно надеть под куртку или пальто | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМожно надеть под куртку или пальто | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Легко впишется в любой гардероб | Источник: Ozon.ruЛегко впишется в любой гардероб | Источник: Ozon.ru
Разница в цене незначительна | Источник: Wildberries.ruРазница в цене незначительна | Источник: Wildberries.ru

Нежный джемпер с V-образным вырезом подчеркнет линию плеч и ключицы. В магазине он висит со скидкой — 2999 рублей. На Ozon чуть выгоднее, минус 300 рублей. А вот WB, наоборот, поднял цену — там свитер стоит 5879 рублей.

Раньше он стоил 5999 рублей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРаньше он стоил 5999 рублей | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Самая выгодная стоимость | Источник: Ozon.ruСамая выгодная стоимость | Источник: Ozon.ru
Почему так дорого? | Источник: Wildberries.ruПочему так дорого? | Источник: Wildberries.ru

MAAG

В MAAG цены на одежду почти не отличаются от интернет-магазинов. При этом выбор большой: от прозрачных свитеров до теплых кардиганов.

Блестящий полупрозрачный свитер для самых смелых мужчин предлагает бренд MAAG. В магазине он стоит 4599 рублей, а онлайн — примерно на 600 рублей дешевле.

Такое лучше носить на майку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUТакое лучше носить на майку | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
В таком можно пойти на новогодний корпоратив | Источник: Ozon.ruВ таком можно пойти на новогодний корпоратив | Источник: Ozon.ru
Самая выгодная цена | Источник: Wildberries.ruСамая выгодная цена | Источник: Wildberries.ru

Свитер в стиле девяностых для мужчин в магазине стоит 5599 рублей, онлайн цена такая же. Но состав у изделия оставляет желать лучшего, так что за такие деньги покупка кажется дорогой.

Можно носить в холодную пору | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМожно носить в холодную пору | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Нет разницы в стоимости | Источник: Ozon.ruНет разницы в стоимости | Источник: Ozon.ru

Тонкий бежевый джемпер стоит одинаково везде — 3599 рублей. Мужские модели в MAAG предлагают по одинаковой цене как в магазине, так и онлайн.

Очень тоненький джемпер | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUОчень тоненький джемпер | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Цена идентична | Источник: Ozon.ruЦена идентична | Источник: Ozon.ru

Шерстяной женский кардиган почти не отличается по цене: онлайн он всего на 132 рубля дешевле офлайна. Зато выглядит стильно и действительно согреет в холодные дни. На Ozon цена не отличается. Полная цена — 6599 рублей.

Кардиганы всегда в тренде | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКардиганы всегда в тренде | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Нет разницы, где покупать такой кардиган | Источник: Ozon.ruНет разницы, где покупать такой кардиган | Источник: Ozon.ru
Скидки не всегда большие | Источник: Wildberries.ruСкидки не всегда большие | Источник: Wildberries.ru

Любителям рубашек бренд предлагает теплую модель, в которой точно не замерзнешь. Цены при этом такие же, как и в обычном магазине. Стоимость составляет 3999 рублей.

В магазине была представлена розовая рубашка | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ магазине была представлена розовая рубашка | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
В интернете продаются похожие, но черно-белые | Источник: Ozon.ruВ интернете продаются похожие, но черно-белые | Источник: Ozon.ru
Чуточку дешевле | Источник: Wildberries.ruЧуточку дешевле | Источник: Wildberries.ru

Zolla

Здесь собрана зимняя одежда, которая в интернете стоит дешевле. Можно примерить вещи в магазине, а заказать домой выгоднее через онлайн.

Утепленные джинсы — практичный вариант для нашей сибирской зимы. В Zolla их можно найти в разных цветах и моделях. В магазине все стоят 4599 рублей, а онлайн выходит заметно выгоднее: на Ozon — 3090 рублей, на WB — 3491 рубль.

Цена в ТЦ | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЦена в ТЦ | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Состав хороший | Источник: Ozon.ruСостав хороший | Источник: Ozon.ru
Чуть дороже, чем у конкурента | Источник: Wildberries.ruЧуть дороже, чем у конкурента | Источник: Wildberries.ru

Этой зимой в моде снова клетка. В Zolla есть джемпер в трендовой расцветке за 2999 рублей, а на маркетплейсах купить его выгоднее: 1841 рубль на Ozon и 2067 рублей на WB.

Стоимость в «Меге» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUСтоимость в «Меге» | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Расцветка немного отличается | Источник: Ozon.ruРасцветка немного отличается | Источник: Ozon.ru
Базовый свитер | Источник: Wildberries.ruБазовый свитер | Источник: Wildberries.ru

Завершает наш эксперимент тонкий мужской свитер в жемчужно-белом цвете. В магазине продают за 1999 рублей, а на маркетплейсах — 1583. Свитер представлен в нескольких расцветках, а благодаря стопроцентному хлопку прослужит долго.

Недорогой джемпер | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНедорогой джемпер | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
А онлайн еще дешевле | Источник: Wildberries.ruА онлайн еще дешевле | Источник: Wildberries.ru

Где же покупать одежду?

Маркетплейсы чаще выигрывают у обычных магазинов по цене — можно найти свитер или джинсы дешевле на несколько тысяч рублей. Но универсальных правил нет: иногда онлайн оказывается дороже, а нужного цвета или размера может просто не быть. Покупки вслепую тоже таят сюрпризы: вещь может прийти с браком, с опозданием или оказаться не такой, как вы ожидали. С другой стороны, онлайн более удобный, так как не нужно тратить время на поездку в магазин.

Идеальный вариант для модников: сначала примерить в офлайне, а потом заказать домой по выгодной цене. Так можно собрать зимний гардероб, который будет и теплым, и стильным, и не ударит по кошельку. Главное — быть внимательным, проверять состав и размеры, тогда покупки принесут только радость, а не разочарование.

Где закупаетесь вещами чаще всего?

В обычных магазинах
На маркетплейсах
Мне всё равно, покупаю везде
Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Мода Стиль Зимняя одежда Магазин Цена Стоимость Сравнение Эксперимент
Рекомендуем
