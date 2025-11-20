Мы сравнили цены на зимнюю одежду в магазинах и на маркетплейсах: разница вас удивит

Такие модные луки нам предлагают магазины. А что по ценам? Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Через считанные дни к нам придет календарная зима, и неплохо было бы к ней как следует подготовиться. Мы уже рассказывали о модных трендах предстоящего сезона, о том, как носить мех этой зимой, и какие пуховики выдадут в вас стильную штучку, ну а теперь настало время поговорить о том, сколько это всё стоит. В поиске ответа на этот вопрос, мы решили сравнить цены на маркетплейсах и в обычных магазинах. Для этого спецдесант в виде корреспондентов издания NGS55.RU Анны Иваниной и Евгения Софийчука прошлись по «Меге» и сравнили цены на женскую и мужскую зимнюю одежду. Результаты оказались неожиданными: в некоторых случаях офлайн-магазины обошли онлайн по выгоде. Befree В Befree всё примерно поровну: часть вещей выгоднее покупать онлайн, а часть — в обычном магазине. Мечта каждой девушки зимой — одеваться и стильно, и тепло. Один из трендов сезона — свитер с высоким горлом и молнией. Здесь такая модель из трикотажа стоит 3599 рублей. А вот на Ozon тот же свитер оказался дешевле почти на 450 рублей. На WB представлен самый бюджетный вариант за 2931 рубль.

Теплый кардиган в винтажном стиле в офлайн-магазине стоит 2799 рублей. А в онлайн — с наценкой на 340 рублей.

Ну и куда зимой без утепленного худи, особенно в модном коричневом оттенке. В магазине такая модель стоит 2799 рублей, а на маркетплейсах дешевле: 2030 рублей на Ozon и 2521 рубль на Wildberries.

Белая шерстяная юбка в офлайне стоит 1599 рублей — столько же, сколько на Ozon. На Wildberries модель чуть дешевле — 1480 рублей. В целом разница в цене почти незаметна.

Мужской стеганый жилет, который удобно носить под курткой, в офлайн-магазине можно купить за 1599 рублей. На маркетплейсах модель дороже: 1856 рублей на Ozon и 1726 рублей на Wildberries.

Zarina В Zarina мы сразу обратили внимание на теплые костюмы — их там полно. Правда, в магазине цены на них заметно выше, чем онлайн. Стоимость разнится в пару тысяч. Чтобы выделяться этой зимой можно выбрать яркий красный костюм. В магазине свитер с брюками обойдутся в 7198 рублей, на Ozon — 6133 рубля, а на WB — 6423 рубля.

+2

Мужской теплый костюм из брюк и толстовки в офлайн-магазине стоит довольно дорого для массмаркета — 9598 рублей. На WB его можно купить немного дешевле — за 8156 рублей, а на Ozon цена еще приятнее: 7826 рублей.

+2

Мы присмотрели похожий женский костюм: если покупать прямо в магазине, бомбер с джоггерами обойдутся в 8198 рублей. Онлайн выходит дешевле: на Ozon его можно взять за 6827 рублей, а на WB — 7174 рубля.

+2

Mango Здесь цены почти не отличаются от магазинных — разница в несколько сотен вряд ли ударит по кошельку. Но встречаются и обратные примеры: некоторые вещи в интернете, наоборот, обходятся заметно дороже, чем в офлайне. Длинное теплое бесформенное платье точно согреет в холодные дни. В магазине Mango его можно купить со скидкой за 5999 рублей, а в интернет-магазине выходит примерно на тысячу дешевле.

Настоящая зимняя сумка из экомеха привлечет внимание прохожих. Такое пушистое чудо в магазине стоит 5999 рублей, а в интернете — 5879. Разница совсем небольшая.

Утепленный светлый стеганый жилет в магазине обойдется в 3999 рублей, есть и в классическом черном варианте. На WB он всего на 60 рублей дешевле, зато на Ozon разница уже ощутимее — дешевле на 400 рублей.

Нежный джемпер с V-образным вырезом подчеркнет линию плеч и ключицы. В магазине он висит со скидкой — 2999 рублей. На Ozon чуть выгоднее, минус 300 рублей. А вот WB, наоборот, поднял цену — там свитер стоит 5879 рублей.

MAAG В MAAG цены на одежду почти не отличаются от интернет-магазинов. При этом выбор большой: от прозрачных свитеров до теплых кардиганов. Блестящий полупрозрачный свитер для самых смелых мужчин предлагает бренд MAAG. В магазине он стоит 4599 рублей, а онлайн — примерно на 600 рублей дешевле.

Свитер в стиле девяностых для мужчин в магазине стоит 5599 рублей, онлайн цена такая же. Но состав у изделия оставляет желать лучшего, так что за такие деньги покупка кажется дорогой.

Тонкий бежевый джемпер стоит одинаково везде — 3599 рублей. Мужские модели в MAAG предлагают по одинаковой цене как в магазине, так и онлайн.

Шерстяной женский кардиган почти не отличается по цене: онлайн он всего на 132 рубля дешевле офлайна. Зато выглядит стильно и действительно согреет в холодные дни. На Ozon цена не отличается. Полная цена — 6599 рублей.

Любителям рубашек бренд предлагает теплую модель, в которой точно не замерзнешь. Цены при этом такие же, как и в обычном магазине. Стоимость составляет 3999 рублей.

Zolla Здесь собрана зимняя одежда, которая в интернете стоит дешевле. Можно примерить вещи в магазине, а заказать домой выгоднее через онлайн. Утепленные джинсы — практичный вариант для нашей сибирской зимы. В Zolla их можно найти в разных цветах и моделях. В магазине все стоят 4599 рублей, а онлайн выходит заметно выгоднее: на Ozon — 3090 рублей, на WB — 3491 рубль.

Этой зимой в моде снова клетка. В Zolla есть джемпер в трендовой расцветке за 2999 рублей, а на маркетплейсах купить его выгоднее: 1841 рубль на Ozon и 2067 рублей на WB.

Завершает наш эксперимент тонкий мужской свитер в жемчужно-белом цвете. В магазине продают за 1999 рублей, а на маркетплейсах — 1583. Свитер представлен в нескольких расцветках, а благодаря стопроцентному хлопку прослужит долго.

Где же покупать одежду? Маркетплейсы чаще выигрывают у обычных магазинов по цене — можно найти свитер или джинсы дешевле на несколько тысяч рублей. Но универсальных правил нет: иногда онлайн оказывается дороже, а нужного цвета или размера может просто не быть. Покупки вслепую тоже таят сюрпризы: вещь может прийти с браком, с опозданием или оказаться не такой, как вы ожидали. С другой стороны, онлайн более удобный, так как не нужно тратить время на поездку в магазин. Идеальный вариант для модников: сначала примерить в офлайне, а потом заказать домой по выгодной цене. Так можно собрать зимний гардероб, который будет и теплым, и стильным, и не ударит по кошельку. Главное — быть внимательным, проверять состав и размеры, тогда покупки принесут только радость, а не разочарование.