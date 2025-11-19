Чудо как хороша! Кто представит Россию на «Мисс Вселенная — 2025» — любуемся фото нашей конкурсантки

Анастасия на себе прочувствовала, что конкурс красоты — это не только про моду и стиль, но и про постоянное давление Источник: anastasia_venza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Со дня на день станет известно имя победительницы конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025». В числе 133 конкурсанток в этом году оказалась и представительница из России Анастасия Венза. После того как она взяла корону на «Мисс Россия — 2025», только ленивый не высказал свое мнение о победительнице. Но, как известно, собака лает, а караван едет в Таиланд, чтобы померяться красотой с другими участницами международного конкурса. А пока мы ждем его результатов, давайте поближе посмотрим на претендентку на звание «Мисс Вселенная — 2025» от России — Анастасию Вензу. «Стать моделью было моей маленькой мечтой» Анастасия с детства была увлечена миром моды. Она любила часто переодеваться, наряжать кукол и представлять, что, когда вырастет, выйдет на подиум под вспышки фотокамер. — Стать моделью было моей маленькой мечтой, которая выросла вместе со мной и превратилась в желание творить красоту, выражать свою индивидуальность и вдохновлять других своей уверенностью, — рассказала Анастасия. Родители поддержали желание дочери и отдали ее в модельную школу. В 13 лет Венза впервые начала выходить на модные показы, и дебют оказался вполне успешным. На нее обратил внимание звездный дизайнер.



— Вячеслав Зайцев заметил меня на одном из показов и пригласил работать в свое модельное агентство. Именно этот момент я считаю отправной точкой в модельном бизнесе, — отмечает Венза. Анастасия вместе с родителями не стали упускать такую возможность. Они подписали контракт с Z’S MODELS, и это стало для Анастасии пропуском на недели моды, где можно было встретить мастодонтов фешен-мира. На одном из показов Анастасия познакомилась с Лаурой Лукиной. Стилист предложила Анастасии выйти на международный уровень и заключить контракт с ее модельным агентством Grace Models. Венза согласилась. На некоторое время Анастасия уехала в Японию, где снималась для крупных брендов. В их числе Uniqlo и Befree. После возвращения, несмотря на постоянные показы и съемки, Анастасия успевала хорошо учиться и играть в волейбол.



После школы Анастасия поступила в Сеченовский университет на хирурга. Правда, за время учебы она успела пересмотреть свои взгляды на будущее и теперь после выпуска хочет пойти работать косметологом и помогать женщинам сохранять и поддерживать свою природную красоту. «Нет ни минуты на передышку» Анастасии повезло, и она не попала в число детей-моделей, которые с возрастом теряют свою харизму, а вместе с ней и контракты. Венза продолжает регулярно сниматься, однако в 2025 году ей захотелось большего. Она подала заявку на конкурс красоты «Мисс Россия».



Жюри отметило не только скромность и сдержанность Анастасии, но и ее стремление помогать людям. Она активно развивает проект, поддерживающий детей с иммунными заболеваниями. Получив корону «Мисс Россия — 2025», Анастасия направила денежный приз на помощь детям.



— Я бы хотела открыть свой благотворительный фонд, связанный с патологией у новорожденных детей, — признавалась девушка.



Теперь Вензе предстоит убедить в важности ее фонда членов жюри конкурса «Мисс Вселенная». С начала ноября модель живет в Таиланде и участвует в мероприятиях, приуроченных к конкурсу: съемки с партнерами, званые ужины, дефиле в купальниках и национальных костюмах.



— Для меня участие в «Мисс Вселенной» — невероятная честь и большая ответственность. Я чувствую волнение, вдохновение и радость от возможности представить свою страну на мировой сцене, — делится эмоциями Венза.



Анастасия честно признаётся: программа в Таиланде непростая. Постоянные встречи и тренировки требуют быть всегда на высоте. Нужно быть отдохнувшей, приветливой и улыбаться, чтобы произвести хорошее впечатление. Ведь на каждом шагу поджидают фотографы и операторы.



— Самое трудное — совмещать всё одновременно. Репетиции по несколько часов в день, примерки платьев, фотосессии, интервью, тренировки. Порой кажется, что нет ни минуты на передышку, — раскрыла закулисье конкурса Анастасия.



Вместе с конкуренцией и насыщенным ритмом Анастасии приходится бороться и с постоянным хейтом. Еще после победы не все оказались рады тому, что Венза поехала представлять Россию на «Мисс Вселенная — 2025». Девушку обвиняют в том, что она недостаточно проявляет себя, а ее социальный проект не такой выдающийся. Анастасию также попытаются уличить в том, что ее красота не натуральная, а созданная умелыми руками хирургов и косметологов.



Венза сохраняет спокойствие и не ввязывается в конфликты. Она игнорирует провокации и, чтобы разбить все сомнения в своей естественной красоте, опубликовала детские фотографии. На них видны те же пухлые губы, аккуратный нос и широко распахнутые глаза.

Источник: личный архив Анастасии Вензы / Starhit.ru

— Наверное, мои детские фото — прямое доказательство того, что пластические операции мне не нужны. Я чувствую себя уверенно, внутри меня царит гармония — это не заменит никакое вмешательство, — ответила критикам Венза.



Анастасия также развеяла миф, что у нее есть влиятельный мужчина, который помогает ей достичь своей мечты. По ее словам, она не замужем и не состоит в отношениях.



— Мое сердце на сегодняшний день свободно. Но, признаюсь честно, я стараюсь не афишировать личную жизнь — для меня это что-то очень личное, что хочется беречь от лишнего внимания, — поставила точку в догадках о семейном положении Анастасия.