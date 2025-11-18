Нежный нюд или ослепительный блеск: 5 самых хитовых вариантов маникюра зимы-2025/2026

В новом сезоне пора избавляться от длины — она больше не в моде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие думают, что зима — время, когда можно забыть о своих ногтях. Спрятали их в варежки, и никто не видит. Наоборот, это самый удачный сезон, чтобы экспериментировать, добавить блесток и ярких красок на каждый ноготок. Мы поговорили с владелицей салона красоты Юлией Коротеевой и узнали, какие маникюры будут на пике этой зимой. Юлия поделилась не только топовыми оттенками и техниками, но и лайфхакам, как сохранить идеальный вид ногтей в сезон морозов и жарящих батарей.

Галактические переливы

Маникюр с эффектом «кошачий глаз» уверенно стал любимчиком модниц еще осенью и продолжает стойко держать свои позиции. Юлия Коротеева отмечает, что за счет «линзы» света полученный маникюр выглядит как дорогой бархат, который переливается под лучами света. Чтобы вывести зимний маникюр на новый уровень, сочетайте его с хром-финишем. Тогда ноготочки будут похожи на маленькие кусочки стекла.

Источник: art.nail_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В подборе цветов — раздолье. Если намечается корпоратив, дни рождения или Новый год уже стучится в двери, эксперт рекомендует отдать предпочтение чему-то глубокому и насыщенному, например темно-синему или пурпурному. Если же вам важно, чтобы маникюр не стал причиной ссоры с начальством, тогда присмотритесь к нежно-розовому. Он ненавязчивый, но при этом в сочетании с металлическими частицами добавит сказочного настроения.

Зимой-2025/2026 в моде практичность. Короткие или средние ногти (овал, квадрат) особенно популярны Юлия Коротеева владелица салона красоты, опыт работы восемь лет

Аристократические оттенки

Зимой можно позволить себе быть роскошной. Многие цвета, которые в предыдущие сезоны выглядели тяжелыми и даже удушающими, в холодную погоду играют по-новому. Глубокий бордовый, шоколадно-коричневый, насыщенный изумрудно-зеленый — будто вы вскрыли мамину шкатулку с украшениями и теперь все драгоценные камни, которые были внутри, находятся на ваших пальчиках.

Источник: art.nail_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это цвета «уютной роскоши» — глубокие, элегантные и теплые. Они хорошо сочетаются с зимними образами, а также с декором. Например, абстрактными линиями или омбре между темными оттенками, — поделилась Юлия.

Морозный нюд

Для тех, кому не близки блестки, стразы и фейерверки цветов на ногтях, эксперт успокоила: эстетика «тихой роскоши» еще остается в тренде. Маникюр в очень светлых, почти молочных или полупрозрачных оттенках выглядит ухоженно, неброско, но при этом элегантно.

Источник: art.nail_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Небольшую изюминку маникюру придаст глянцевый финиш. С ним вы получите «стеклянный» эффект идеальной чистоты и напитанности. Единственное, о чем стоит помнить, из-за того, что маникюр неяркий, он будет привлекать внимание к состоянию рук.

Эксперт рекомендует зимой особенно тщательно отнестись к своему уходу: попросите вместо обычной базы использовать питательную и проследите, чтобы у мастера был качественный топ. И еще один важный шаг: обязательная защита от холода в виде увлажняющих кремов и перчаток.

Маникюр можно украсить легким шиммером или очень тонким металлическим акцентом, но без перегруза. Юлия Коротеева владелица салона красоты, опыт работы восемь лет

Маникюр с необычной «улыбкой»

Маникюр, который переживет праздники, отпуск, корпоратив и при этом на всех фотографиях будет выглядеть аккуратно. Зимой в моде френч, похожий на однотонный нюдовый свитер с акцентным воротником. Вместо привычного полумесяца эксперт рекомендует сделать кончики в форме V. Они осовременят нестареющую классику и добавят остроты.

Источник: art.nail_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для тех, кто не готов сделать угловатый маникюр и навсегда остается верен форме ногтей овал, Юлия выделяет дизайн с очень тонкой французской линией вместо классического толстого края.

— В зимнем сезоне удобство и ухоженность остаются в приоритете, так что даже у французского маникюра лучшая форма ногтей — короткая или средняя, — отмечает Юлия.

Маникюр с ледяными узорами

Металлический маникюр — это не всегда про яркий глянец. Трендовый зимний дизайн делает ставку на сдержанную роскошь: матовый металл не выпрыгивает, как только вы снимаете перчатки, а только подчеркивает длину и ухоженность рук.

В фаворитах сезона — теплая бронза, будто отблеск зимнего солнца на меди; холодное серебро, как замерзшая ртуть, переливающаяся в полумраке; и темное золото, словно старинная монета, найденная в заснеженном парке.

Источник: art.nail_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не бойтесь экспериментировать, металлический маникюр на зиму-2025/2026 можно оформить в виде серебряных узоров на молочной базе, сделать с двухцветными ногтями или добавить шиммер, главное — не переусердствовать.

— Общая рекомендация на зиму. Выбирайте маникюр, ориентируясь на зимние ткани и цвета, например шерсть, кашемир, бархат, чтобы он дополнял образ, а не конфликтовал с ним, — рекомендует Юлия Коротеева.