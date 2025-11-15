Модные пуховики, от которых невозможно оторвать взгляд — эти 5 вариантов будут носить не один сезон

Мороз и солнце — день чудесный, а в пуховике так тепло и прелестно Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Вы наверняка видели мемы: «Вы познакомились летом, и он еще не знает, что его ждет зимой» — с видео девушек в громоздких, нелепых пуховиках. Однако последние модели давно не про неуклюжесть. Они больше не превращают в кочан капусты и не мешают двигаться. Сегодня пуховик может быть элегантным, лаконичным, даже изысканным — и при этом отлично согревать. Стилист Алёна Реш рассказала, какие модели стоит рассмотреть на зиму-2025/2026, на что обращать внимание при покупке и как вписать пуховик в разные образы.

Пуховик с мехом

Куда ни посмотрите — все бренды охватило меховое безумие. Шапки, шубы, шарфы и жилетки, даже пуховики теперь в моде те, у которых есть меховой воротник. Здесь главное — не переборщить: модели, где кроме меха есть еще яркая расцветка, необычный фасон, дополнительные элементы в виде декора и вставок, — в сторону. Примерьте что-то однотонное и лаконичное, чтобы мех был в центре внимания.

Сочетать эти пуховки легко. С джинсами, свитером и массивными ботинками получится повседневный стиль. А если добавить угги, которые, к удивлению, вернулись в моду, свитшот и спортивные брюки, то выйдет уютный образ для прогулок на коньках, как у моделей с Pinterest, или для визита в кафе.

Яркие оверсайз-пуховики

Подчистую от объема в пуховиках в 2026 году не избавились, но бренды значительно поработали над комфортом. Никаких устаревших фасонов, где молнии того и гляди защипнут часть волос или подбородок. Силуэты теперь не приталенные, так что никакого ощущения, будто оказался в тисках. И самое главное, наполнитель стал более легкий, и пуховики остаются теплыми, но при этом не весят как лишний груз ответственности.

Если остановитесь на оверсайз-пуховиках, Алёна Реш рекомендует не бояться играть с расцветкой. Мандариновый, цвет свежей елки, нежно-розовый — посмотрите, что будет лучше сочетаться с остальным гардеробом, и вперед. Летом вошла в моду расцветка «сливочное масло», она продолжает мелькать у брендов в сочетании с цветочным принтом — выглядит очень нежно.

Укороченные пуховики

В моду возвращаются короткие пуховики, в которых так любили появляться в 00-х Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Только от моделей начала века осталась лишь сама длина. Теперь в тренде натуральные цвета: каштановый, молочный, зеленый и оливковый.

На первый взгляд кажется, что пуховик подойдет только на плюсовую температуру, и то без ветра и не для длительных прогулок. Однако всё зависит от того, как его сочетать. Укороченные футболки, топы, заниженные джинсы устарели. Не забываем поберечь свою поясницу и почки до следующих сезонов и подбираем брюки с завышенной посадкой, прямые джинсы или юбку-карандаш.

Пуховики из шерсти

В противостоянии пальто против пуховика нашелся компромисс — пуховик из шерсти. За счет материала он выглядит дорого, так что никакой секьюрити на входе в бар или клуб не рискнет вас не пропустить. Выгоднее всего смотрятся модели в сером цвете. Они полностью соответствуют популярной эстетике «ленивая роскошь», когда даже в пуховике выглядишь элегантно, но при этом не делаешь ставку на бренд.

С шерстяным пальто лучше не экономить, так как качественное прослужит не один и не два сезона и при этом будет выглядеть презентабельно. Главная проблема синтетических вариантов, которые только пародируют шерсть, — мало подклада, поэтому он не согреет в морозы, после стирки скатается или превратится в тряпочку, которой даже окна не захочется мыть.

Пуховики кимоно

На смену длинным пуховикам с запахом и большим воротником пришли пуховики кимоно. Они не такие длинные, воротник у них как у классического халата, а вместо пояса лишь небольшая завязка. Ничего лишнего, что слишком утягивает или, наоборот, добавляет объем.

Так как силуэт пуховика отсылает нас к азиатской культуре, то и цвета лучше подобрать натуральные и неброские — графитовый, молочный, бежевый. Модель лучше сочетать с платьями и юбками в пол, брюками свободного кроя или джинсами-трубами.