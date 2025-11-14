«Ради такой красоты можно умереть»: главные фаворитки конкурса «Мисс Вселенная — 2025». Очень много фото

До финала конкурса «Мисс Вселенная — 2025» совсем рукой подать, он пройдет уже 21 ноября. В этом году 120 самых красивых девушек со всего мира съехались в Таиланд. Пока участницы вовсю репетируют свои номера и проводят финальные примерки платьев, мы расскажем о главных фаворитках, которым прочат победу. Ведущий сайт Missology, который за 26 лет работы уже собаку съел на конкурсах красоты, собрал лидеров в гонке за корону — давайте полюбуемся на них.
Мария Ахтиса Маналао — Филиппины
Стажу Ахтисы на конкурсах красоты можно только позавидовать. В самом первом она приняла участие в 10 лет, притом не ради того, чтобы стать известной, популярной и похвастаться своей миловидной внешностью, а ради денежного приза. Девушка хотела сама заработать на свою учебу в университете.
Ахтиса быстро вошла во вкус, и за первым местным конкурсом последовал второй, третий, а в 21 год филиппинка вышла на всемирный уровень. В 2018 году она представила страну на конкурсе «Мисс Интернешнл» и заняла второе место. Участницу выделяли за счет кукольной внешности, за которой скрывается жгучая смесь из желания быть независимой, самодостаточной и стремления помочь миру.
Как и все участницы конкурсов красоты, Ахтиса работала моделью, но это была не основная ее профессия. После того как Маналао получила диплом бухгалтера, она устроилась управленцем в ресторан, где продолжает работать до сих пор.
Пройдя конкурсы вдоль и поперек, Ахтиса не планировала участвовать в отборе на «Мисс Вселенную» в 2025 году. Еще на этапе национального отбора ее регион должна была представлять другая девушка, но она в последний момент отказалась, и ее место заняла Маналао.
По словам Ахтисы, она впервые приехала на конкурс не с желанием победить, несмотря ни на что, а только лишь для того, чтобы классно провести время.
— Давайте на этот раз насладимся путешествием. Полагаю, я не буду слишком много думать об этом. Раньше я была слишком требовательна ко всему, даже к таким мелочам, как мой макияж. Если что-то не идеально, я это исправляла, — признавалась филиппинка.
Философия Ахтисы получать удовольствие от конкурса уже дала свои плоды. Филиппинку называют главной претенденткой на корону в этом году.
— Участница выделяется не только своей уравновешенностью и безупречным стилем, но и упорством, глубиной и национальной гордостью. Ахтиса Маналао из Филиппин просто в идеальной форме, излучает неоспоримую ауру и ощутимую уверенность, — написали о фаворитке конкурса на сайте Missology.
Ванесса Пульгарин — Колумбия
Есть стереотип, что после 25 лет модели и королевы конкурсов красоты уходят на пенсию и за призы и контракты борются только совсем юные девушки. Однако всё совсем не так. Яркий тому пример — участница на «Мисс Вселенной — 2025» от Колумбии.
Ванессе Пульгарин 34 года. Она работает моделью с 17 лет, и с годами у нее становится только больше рекламных контрактов. Это связано с тем, что участница не стоит на месте, она постоянно прокачивает свой голос, манеру общения и физическую форму.
Подтянутое тело Ванессы — результат постоянных трудов: она регулярно тренируется и участвует в марафонах. Так что для нее пройти 20 тысяч шагов настолько же привычно, как сходить до магазина.
Отбор в Колумбии на «Мисс Вселенную — 2025» проходил не совсем в привычном формате. Вместо концерта с номерами от участниц и ответами на каверзные вопросы конкурс проводили в формате реалити. Зрители могли увидеть, умеют ли девушки оставаться достойными титула вне сцены, в обычной обстановке.
Ванесса, которая сейчас учится на факультете журналистики и социальных коммуникаций в Папском Боливарианском университете, смогла легко найти общий язык со своими соперницами, организаторами и поклонниками конкурса и стала победительницей «Мисс Вселенная. Колумбия».
Лаура Гнятович — Хорватия
23-летняя Лаура Гнятович, в отличие от многих своих конкуренток, никак не связана с модельным бизнесом. Представительница Хорватии мечтает спасать жизни людей и заботиться об их психологическом и физическом здоровье. Девушка учится в медицинском университете и уже применяет свои знания в одной из клиник Хорватии.
Вне учебы Лаура профессионально играет в волейбол и имеет в копилочке победу на национальном чемпионате.
Лаура поразила судей конкурса «Мисс Вселенная Хорватия — 2025» своей эффектной внешностью, которая напоминает внешность сестер семьи Кардашьян, а также выдающимся ростом почти два метра.
Сама Гнятович относится к конкурсу как к очередному соревнованию, где ради победы нужно преодолеть себя и выложиться по полной.
— Я хотела бросить себе вызов и выйти из зоны комфорта, — рассказала в одном из интервью Гнятович.
Зашели Алисия — Пуэрто-Рико
Зашели родилась и выросла в Пуэрто-Рико. В 10 лет родители отдали ее в секцию по гимнастике, где она стремительно добивалась успеха. Девочка ездила на соревнования, привозила престижные награды, но всё же не захотела связать свою жизнь со спортом.
Еще одно из увлечений Зашели Алисии — танцы. Она уже больше шести лет выступает в составе балетной труппы одной из школ в Пуэрто-Рико.
После завершения спортивной карьеры Зашели получила диплом психолога. Этот шаг укрепил ее ментальную устойчивость и помог глубже понимать людей.
Эксперты отмечают среди сильных сторон участницы уравновешенность, уверенность и национальную гордость.
Спорт и танцы закалили характер Зашели. Теперь ей не страшны ни конкуренция, ни плотный график работы, ни сложные конкурсные задания. Медицинское образование помогло ей лучше понимать людей. Поэтому участница из Пуэрто-Рико — одна из самых серьезных соперниц на конкурсе.
Правинар Сингх — Таиланд
Таиланд, ставший страной — хозяйкой конкурса, в 2025 году решил не только продемонстрировать гостеприимство, но и активно побороться за победу.
Модель Правинар Сингх представит свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025». Она стала первой победительницей конкурса красоты с индийскими корнями в Таиланде и первой замужней участницей, получившей этот статус.
К титулу Правинар шла долго и упорно. В 2018 году она впервые приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная. Таиланд», но тогда заняла только второе место. Через два года она предприняла еще одну попытку, но ей дали лишь титул вице-мисс.
Три года девушка упорно готовилась, приводила себя в идеальную форму и снова подала заявку на участие. Однако и в 2023 году ей не улыбнулась удача, и она снова смотрела, как победа уходит у нее прямо из-под носа, а она сама получает корону лишь как вторая вице-мисс.
Но за любой черной полосой обязательно наступает белая. Для Правинар она настала в 2025 году, когда она наконец стала мисс Вселенная Таиланд.
— Сегодня все восемь лет напряженной работы принесли свои плоды… Давайте пройдем по пути мисс Вселенная вместе, — поделилась радостью победы Правинар.
Кроме членов жюри конкурса, красота Правинар покорила и Беллу Хадид. Во время Каннского кинофестиваля супермодель при всех сделала несколько комплиментов Сингх.
— Ты выглядишь потрясающе. Ради такой красоты можно умереть. Лицо… просто великолепное, — была в восхищении Хадид.
Офели Мезино — Гваделупа
Офели родилась в 1999 году на французском острове Реюньон, но большую часть жизни провела на Гваделупе.
26-летняя знойная красавица получила диплом бакалавра по химической инженерии и позже продолжила обучение во французском бизнес-вузе EDHEC Business School. Это одно из самых престижных мест учебы в Европе, его оканчивал бывший генеральный директор Coca-Cola — Кристиан Польдж и директор косметической компании Clarins — Виржини Куртен.
Параллельно с учебой Офели пробовала себя в модельном бизнесе. С 2021 по 2023 год она сотрудничала с лондонским агентством Zone Models, набираясь опыта на международной арене.
Ее конкурсная история началась в 2018 году с победы на «Мисс Гваделупа». Уже в 2019 году она приняла участие в «Мисс Франция», где заняла второе место. Тот же год принес ей участие в «Мисс мира»: там она стала второй вице‑мисс и удостоилась звания мисс мира Европа — 2019.
Офели свободно говорит на английском и французском языке, а также в совершенстве знает язык жестов.
Стефани Абасали — Венесуэла
Стефани родилась в 2000 году в крупном венесуэльском городе Сьюдад‑Гуаяне, а детство и юность она провела на побережье Тихого океана. Своей необычной внешностью Стефани обязана предкам, среди которых были сирийцы и ливанцы.
Стефани осваивает экономику в Международном университете Флориды, а параллельно работает моделью.
В своем первом конкурсе красоты девушка приняла участие всего два года назад. На «Мисс и мистер туризм Венесуэла — 2023» она представляла родной штат Боливар и одержала безоговорочную победу. Корона открыла ей дорогу на международный уровень — уже осенью того же года она вошла в десятку лучших на «Мисс мир туризма — 2023».
Однако главный триумф только ждал ее впереди. В 2024 году она стала мисс Венесуэла — 2024, оставив позади 22 конкуренток. Этот титул для нее особенно значим, так как она вторая в истории участница из штата Ансоатеги, а первая победила в далеком 1962 году.
Стефани нечасто появляется на шумных тусовках. Ей ближе провести вечер за книгой, а на выходные уехать изучать новые страны и подробно погружаться в культуру других народов.
— Иногда я могу выглядеть серьезной, но на самом деле я очень общительная. Не все об этом знают, но я всегда стараюсь показать эту свою сторону, — откровенно рассказала Стефани.
Оливия Ясе — Кот-д’Ивуар
Оливии Ясе 27 лет. Она живет на две страны: Кот-д’Ивуар и США, где сейчас получает высшее образование. Многозадачность — ее главный козырь. Практически всю свою жизнь она совмещает учебу и работу моделью. При этом в детстве она также успевала заниматься вокалом и спортивными танцами.
Помимо конкурсов, Оливия активно занимается благотворительностью. У нее есть собственный фонд, который помогает в сферах женского здоровья и борьбы с неравенством.
Оливия посол туризма Кот‑д’Ивуара, она в совершенстве владеет тремя языками: французским, английским и испанским и активно продвигает свою страну для путешественников по всему миру.
В свободное время Оливия любит путешествовать, читать и смотреть фильмы. Ее заветная мечта — однажды поужинать с Мишель Обамой, своим кумиром.
Инна Молл — Чили
Красота и любовь к конкурсам красоты у Инны Молл в крови. Ее мама сама принимала участие в «Мисс Чили» в 1987 году, но не смогла забрать корону победительницы.
Молл работает моделью с 8 лет. Пять лет назад она почувствовала, что ей недостаточно только блистать на подиуме, ей хочется еще и стать королевой экрана. С 2020 года она снимается в американских фильмах и сериалах, но пока только на второстепенных и эпизодических ролях.
После того как организаторы конкурса огласили список участниц «Мисс Вселенная — 2025», Missology объявила свой первый список фаворитов, Инна занимала в нем первое место. За несколько месяцев ее позиции чуть ослабли, и это случилось не просто так.
Несмотря на миловидную внешность соседской девушки, Инна всего одним поступком смогла настроить против себя множество чилийцев. Всё дело в безобидной шутке. Во время подготовки к выходу вместе с визажистом она сняла видео, где нюхает белую пудру, имитируя, будто это запрещенные вещества.
Многие подписчики конкурсантки посчитали, что таким действием она позорит страну, и Инне пришлось принести публичные извинения, чтобы не оказаться дисквалифицированной раньше финала «Мисс Вселенная».
— Человек, который загрузил это видео, был визажистом. Он сказал мне: «Запиши это». Возможно, дело было в языковом барьере, я сказала ему «нет», но он продолжал уговаривать, и, учитывая всё происходящее, я не стала отказываться, — оправдывалась модель. — Мне следовало просто наотрез отказаться и не делать этого, но видео получилось именно таким. Мне очень жаль, если оно кого-то обидело.
Санли Лю — Индонезия
Еще одна главная претендентка на титул мисс Вселенная в 2025 году — Санли Лю. Она родилась в 1996 году и окончила факультет коммуникаций в университете Джакарты.
В 2015 году Санли выиграла конкурс визажистов и в награду отправилась в Париж. С тех пор она всерьез увлеклась бьюти‑тематикой: ведет блог о макияже, правильном уходе за кожей и косметике.
После учебы Санли переехала на Бали и стала активно путешествовать. За три года она побывала в Японии, Австралии, Южной Корее, Великобритании, Нидерландах и еще в десятке других стран, к которым в 2025 году прибавился Таиланд.
Кроме титула мисс Вселенная Индонезия — 2025, который Санли получила в сентябре, она также забрала специальный приз «Любимица фанатов».
Кто на свете вам всех милее?