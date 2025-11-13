Мех снова в моде: как носить главный тренд осени и зимы — 2025/2026 и выглядеть дорого

Разбираем кладовку, в моде вещи, которые носили наши мамы и бабушки Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Мех снова в моде, и это не просто несколько новых шуб. Взять хотя бы меховые трусы от Ким Кардашьян или огромные пушистые сумки от Chanel и Prada. Но, помимо таких экстравагантных решений от брендов, осенью и зимой — 2025/2026 будет много трендов, которые нельзя игнорировать. О них нам рассказала стилист Анна Скорина.

Меховой бомбер

Забудьте об огромных шубах из 90-х. Один из трендов нового сезона — меховой бомбер. Короткий, практичный, его можно и накинуть на плечи, чтобы добежать в магазин, и надеть с шикарным платьем, чтобы отправиться на новогодний корпоратив.

Фасон получился за счет смеси молодежных спортивных кофт с натуральным или искусственным мехом. Носить такой бомбер можно с джинсами и зимними кроссовками, и тогда у вас получится образ спорт-шик. Или с классическими брюками и утепленными юбками.

Источник: Pinterest.com

В отличие от других меховых вещей, которые в моде в этом сезоне, бомбер легко сделать из той самой старой шубы из прошлого века. Достаточно лишь обрезать длину и сменить застежки на практичную молнию.

Переделать старую шубу по актуальному фасону максимально уместно в этом сезоне. Апсайклинг — один из трендов. Анна Скорина женский и мужской стилист, входит в топ-5 лучших в Екатеринбурге по версии премии «Shopping года»

Меховой пиджак

Пиджак и верхняя одежда — два в одном. Если вам нужна модель, напоминающая классическую шубу, но сидящая по фигуре и не требующая пояса, обратите внимание на меховой пиджак с длинным ворсом. Если же вы ищете что-то удобное и менее теплое для поездок на машине и дополнения офисного образа, вам подойдет вариант с коротким ворсом.

Источник: elina_g / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О чем точно стоит забыть, так это об огромных воротниках и кислотных цветах. Всё это осталось в 2010-х. Сегодня в моде черные, белые, серые и коричневые шубы, повторяющие природные цвета. Важно сохранить баланс в образах, ведь мех сам по себе привлекает внимание. Лучше отказаться от блесток, страз, кружева, крупной бижутерии и других элементов, которые могут нарушить гармонию.

Анималистичная шуба

Зимой 2026-го выпускайте свою внутреннюю кошку на волю. Леопардовая шуба больше не считается чем-то вульгарным, что могут позволить себе только жёны мафиози или гламурные красотки. При этом от принта далматинца или коровы лучше отказаться — они уже сдали позиции, и даже Стервелла Де Виль не выбрала бы их.

Источник: karpunina.k / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С таким видом шуб главное, чтобы вы ее носили, а не она вас. Сочетайте ее с кожаными вещами: ботинками, брюками и сумками. Для выхода в свет откажитесь от клетчатых юбок или платьев с пайетками, примерьте шубу с шелковой юбкой или платьем — посмотрите, как заиграет ваш образ.

Меховой шарф

Осенью и зимой — 2025/2026 в моде также меховые шарфы. Они могут быть как объемными, так и маленькими. Шарф впишется во многие образы с модной верхней одеждой, например с пальто в стиле 60-х — его сейчас носят все топовые инфлюэнсеры.

Источник: voyachek.a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Шарф носим с пиджаком и пальто, кожаными куртками и даже простыми свитерами, добавляя слоистости и текстуры. Так же можно носить и в помещении. Шарф придаст образу изысканности и шикарности, — поделилась стилист.

Меховой воротник

Ретротренд, который порадует наших мам и бабушек. Вероятно, у них до сих пор хранится меховой воротник — самое время его достать и использовать. В моде как пальто с уже вшитым воротником, так и отдельный, который можно сочетать с осенней и зимней одеждой.

Однако помните: больше не всегда значит лучше. Не стоит укутываться в мех так, чтобы были видны только глаза. Воротник должен стать изящным акцентом, элегантно обрамляющим шею.

Источник: Pinterest.com

— Меховые воротники подойдут к пальто и пиджакам, а также с куртками и бомберами, — рекомендует Анна Скорина.