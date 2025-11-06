Самая красивая девушка планеты: только взгляните на фото победительницы «Мисс Земля — 2025»

На Филиппинах прошел финал конкурса «Мисс Земля — 2025». За титул боролись 79 красавиц из разных стран. В отличие от других соревнований участницы должны были не только продемонстрировать свои грацию и дипломатичность, но и представить проекты по защите окружающей среды и заботе о планете. Победу одержала представительница Чехии Наталья Пушкинова.
Девушке 21 год. Она учится в Карловом университете на факультете «маркетинговые коммуникации и связь с общественностью», а также работает моделью.
Наталья выделяется из толпы не только благодаря своей внешности, но и необычной фамилии, которую девушка очень ценит и не хочет менять. Она предполагает, что ее семья может быть родственниками Александра Сергеевича, но прямых доказательств у нее нет.
— Есть версия, что мы связаны со знаменитым писателем Пушкиным, но я так и не смогла найти этому официальных подтверждений. Наше генеалогическое древо настолько обширно, что многие линии и ветви в нем просто-напросто утеряны. Я чешка до мозга костей, но не исключаю, что родство есть, — рассказала в одном из интервью Наталья.
Пушкинова с детства занималась благотворительностью, и родители всегда поддерживали это стремление. На финале конкурса она призналась, что главным мотиватором для нее стал отец. Он ушел из жизни, когда ей было 16 лет. Наталья уверена, что папа наблюдает за ней с небес, и она не может его подвести.
Модель разработала специальную программу для молодежи, которая помогает просвещать людей о том, как правильно заботиться о планете и что произойдет, если человечество не будет этого делать. Также она создала инициативу «От тарелки к планете», которая должна помочь снизить уровень пищевых отходов.
Наталья — профессиональный дайвер. В одном из интервью она рассказывала, что уже плавала со скатами и акулами и совсем не испугалась быть гостьей в подводном царстве. Наоборот, это заставило ее обратить внимание на проблемы Мирового океана, уровень которого снижается с каждым годом.
На финале конкурса «Мисс Земля — 2025» модель отразила свою обеспокоенность. Она подобрала нежно-голубое платье в фасоне «русалка». Изюминка образа — подол, который напоминает бушующие волны.
В планах победительницы как можно больше путешествовать. Она хочет не только просвещаться сама и знакомиться с культурой других стран, но и помогать нуждающимся.
— Я занимаюсь благотворительностью с детства, но никогда не выставляла это напоказ. Благодаря участию в конкурсе «Мисс Чехия» я поняла, как важно публично говорить об этом. Моя цель — помогать детям, ведь они — наше будущее, — высказалась Наталья на конкурсе.
Кроме мисс Земля, на финале конкурса определили победительниц других стихий. Мисс Воздух стала Солдис Иварсдоттир из Исландии, титул Мисс Вода забрала Му Ань Чинь из Вьетнама, а покорительницей огня назвали Уори Нгамкхам из Таиланда.
Россия также принимала участие в конкурсе. Ее представляла красавица из Москвы Елизавета Гурьянова. Она попала в топ-12 конкурсанток.
Согласны с мнением жюри?