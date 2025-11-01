Время утепляться: эти 5 фасонов шапок будут в тренде всю осень и зиму 2025/2026

Шапки совсем скоро войдут в нашу жизнь и задержатся в ней надолго Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Шапки часто воспринимаются как нечто необходимое для тепла, а не как стильный элемент зимнего образа. Но с каждым годом дизайнеры всё чаще предлагают новые модели, которые делают этот аксессуар не только удобным, но и модным. В этом сезоне в тренде разнообразие головных уборов. Стилист Натали Казак поделилась советами, как выбрать шапку, которая идеально дополнит ваш осенний и зимний гардероб и будет смотреться выигрышно.

Шляпа-клош

Привет из 1920-х годов прошлого века. Всю осень в моде элегантные, утонченные, с узкими полями и высокой тульей шляпы-клош. Они остаются с нами и зимой, но с небольшими изменениями. По форме модели точно такие же, но теперь они больше похожи на шапки. Их делают из теплого материала, например кашемира или шерсти, и по форме они более пластичные. Из интересных моделей особенно выделяю гибриды, у которых можно подгибать поля и превращать в абсолютно новые фасоны.

Источник: katieshaa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Можно сочетать клош не только с пальто. Модель будет также органично смотреться с дубленкой, утепленным пиджаком или шубой из экомеха. Последнюю, кстати, называют самой модной верхней одеждой на осень — зиму 2025/2026.

Балаклава

Чтобы добраться до женского повседневного гардероба, балаклава прошла полноценный путь героя. Сначала шапку придумали для военных: она плотно прилегала к голове, защищала от холода и позволяла надеть сверху защитный шлем. После она перекочевала еще в спорт и стала незаменимым атрибутом сноубордистов. Теперь ее носят абсолютно все.

Источник: kriskalacheva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Балаклава возвращается каждый осенне-зимний сезон с 2018 года, после модного показа Louis Vuitton. Однако каждый раз трендовый фасон отличается от того, что был в моде еще в прошлом году. В 2025–2026 году выгоднее всего смотрятся необычные балаклавы, похожие на арт-объекты. Стилист предлагает обратить внимание на яркие расцветки, модели с орнаментом и необычными элементами.

Особенно хорошо работают те, что из ангоры или кашемира — мягко, уютно и при этом с легкой дерзостью. Натали Казак стилист

Для тех, кому всё же сложно отойти от классики в однотонной пастельной расцветке, — попробуйте докупить необычные цепочки и броши. Они смотрятся элегантно, при этом эффектно, и их всегда можно снять или сменить.

Берет

Женственный и романтичный берет — мастхэв этой зимой. С ним можно не стесняться экспериментировать: сдвинуть ближе ко лбу или на бок, в зависимости от вашей формы лица. На полочках в магазине можно встретить модели из кожи, фетра и денима. Но лучше всего остановиться на классическом шерстяном, но с небольшой изюминкой.

Источник: sandiegohat.com

— О, береты! Те самые, от которых пахнет Парижем и легкой драмой. Теперь они с цепочками, вставками и даже пайетками. Можно быть романтичной, но с блеском — буквально, — отмечает Натали Казак.

Сочетать берет проще простого: он дружит и с пальто, и с тренчем, и даже с объемным пуховиком. Для элегантного выхода подойдет шерстяной берет в сочетании с длинной шубой свободного кроя.

Вязаная шапка

Вязаная шапка — надежная классика. В новом сезоне дизайнеры делают акцент на фактуре. Вместо мелкой вязки приходит крупная, чтобы можно было рассмотреть каждую петельку. Если бы пришлось назвать самые уютные шапки, то это точно они. За счет объема они создают ощущение домашнего комфорта, словно вы укутались любимым пледом.

Источник: pinterest.com

Среди вязаных шапок стилист также обращает внимание на бини-модели свободной посадки. Сразу отмечаем: оверсайз не равен только спортивному или хулиганскому стилю. Их можно примерить с пуховиком, любимым свитером и жилеткой или пальто в природном оттенке.

Меховая шапка

Рука об руку с шубами в моду вернулись и меховые шапки. Притом, что интересно, сочетать их лучше не друг с другом.

Источник: sofiamcoeiho / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы не добавить себе с помощью такой шапки лишних лет, играйте на контрастах. Сочетайте меховую шапку с кожаной курткой, чтобы образ получился более дерзким, или с шерстяным пальто и добейтесь «славянского» шика.