Стиль и красота Модные советы Обзор Вы не захотите ее снимать: самая модная верхняя одежда на осень-зиму — 2025/2026

Вы не захотите ее снимать: самая модная верхняя одежда на осень-зиму — 2025/2026

Собираем образ под чутким руководством стилиста

181
Кажется, что на одной фотографии собрали одежду всех женщин вашей семьи за последние 10 лет? Так и есть

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Кажется, что на одной фотографии собрали одежду всех женщин вашей семьи за последние 10 лет? Так и есть

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Чем ниже опускается температура, тем острее встает вопрос: что носить этой осенью и зимой? Тем более что верхняя одежда в два счета может превратить в неуклюжего пингвина, добавить лишние годы или подойти только на один месяц, вынуждая искать замену. Чтобы вы избежали мук выбора, мы обратились к стилисту Елене Хвое. Она рассказала, какие модели будут актуальны в ближайший сезон.

Модели с заниженной линией талии

Мода на заниженную талию добралась и до верхней одежды. В начале 10-х она пыталась закрепиться в джинсах — не получилось, и модели с открытой поясницей и еще чем покруче остались в прошлом. Потом были платья, юбки и брюки, но чаще всего их постигала та же участь. Теперь дизайнеры предлагают зауженные книзу пальто, тренчи и куртки.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

За счет разнообразия моделей сочетать такую верхнюю одежду проще, чем кажется: юбки-карандаши, брюки с высокой посадкой, шорты и мини-юбки. Елена Хвоя отмечает: так как тренд пришел из прошлого, вдохновение для образов можно подсмотреть в старых фильмах.

<p>Елена Хвоя</p><p>Елена Хвоя</p>

Силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х.

Елена Хвоя

fashion-стилист, модный блогер, продюсер и организатор международных показов, участница шоу Александра Рогова «Разбор луков подписчиков» (0+)

Пальто в стиле 60-х

В новом сезоне модные дома снова нашли вдохновение в стилях Одри Хэпберн и Джеки Кеннеди. Главный тренд на осень-зиму — шерстяное ретропальто с круглым воротничком. Модель смотрится особенно актуально с натуральными сезонными цветами: серым — как асфальт под ногами, вишневым — как осенняя листва, или белым — в тон первому снегу.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Если хочется чего-то поярче, присмотритесь к укороченному или длинному пальто в клетку. Принт не устаревает уже много лет. В аксессуарах можно тоже себя не стеснять — например, ранее мы писали про головные уборы на осень, и очень многие из них эффектно дополнят образ.

— Идеально, если на пальто или жакет из шерсти с круглым воротником пришиты обтяжные пуговицы из той же ткани, — делает важное дополнение Елена.

Одежда с высоким воротом

Воротник-труба или, как его еще называют, стойка — это совсем не то, что мы представляем у водолазки. Он защищает от холода и ветра, но при этом ваша шея выглядит длинной.

— Альтернатива шарфам и платкам — отогнутые лацканы пальто и высокие воротники. Мне кажется, это один из самых практичных и эффектных трендов, — считает стилист.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Как и Елена, о тренде на закрытую шею и декольте уже несколько месяцев говорит Александр Рогов. Он обратил внимание, что многие бренды, включая Prada и Carven, на последней Неделе моды внесли в свои коллекции модели, похожие на те, что описываются в нуарных детективах.

Елена Хвоя отмечает, что в моде любые фасоны с высоким воротником — пальто, куртки, тренчи. Притом все они останутся с нами еще не на один сезон, так что можно не переживать, что вещь будет пылиться в шкафу.

Если вас захватила воротниковая мания, обратите внимание не только на верхнюю одежду, но и на платья. В них будет уютно встречать Новый год, а с подходящими аксессуарами можно отправиться на корпоратив или свидание.

Шубы, много шуб

Сколько раз объявляли, что шуба — пережиток прошлого и атрибут, сначала ассоциировавшийся с бандитскими 90-ми, а потом с гламурными 00-ми. Однако тренд каждый раз возрождается и умудряется подстроиться под новые запросы. В этот раз толчок дали сразу две эстетики: «славик герл» и «жена мафии». Так что можно носить как пушистые модели в натуральных расцветках с длинным волосом, так и короткошерстные с леопардовым принтом, как были в сериале «Клан Сопрано» (18+).

Что важно помнить при выборе новой шубы: натуральный мех всё так же не в чести — бренды заботятся о природе и уверяют, что в своих коллекциях используют только заменитель.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Осенью и зимой не только шубами и куртками едины. Если для вас полностью облачиться в мех — это слишком, бренды предлагают сделать только акценты в образе. Например, в виде богатого воротника у пальто или необычной сумки.

Пуховики как в 2010 году

Один из самых неоднозначных трендов сезона. Для одних это чистая ностальгия по школьным временам, для других же — возрожденная травма. В своей последней коллекции Zara выпустила пуховики «Привет, 2010-е!» с капюшоном и поясом в цвет на талии. Удивительно дело — их вмиг раскупили. Другие бренды, почувствовав золотую жилу, также начали потихоньку возрождать подобные фасоны.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Чего у такого пуховика точно не отнять, так это удобства. За счет материала и капюшона не страшны ни дождь, ни снег. Не зря он в свое время так долго продержался в гардеробе, а некоторых до сих пор выручает в саду.

Пальто с палантином

Еще один вариант, с которым можно не бояться простыть или застудить шею. Дизайнеры предлагают носить пальто, которое идет вместе с лацканом — с ним не нужен никакой шарф или дополнительный высокий воротник. Если вы не особо верите в ветроустойчивость такой модели, стилист рекомендует взять объемное пальто или шубу с воротником-палантином.

Для тех, кто не хочет расставаться с любимым пальто, Елена предлагает обыграть его: достаточно докупить несколько метров ткани в тон — и вот у вас уже новая, а главное, модная верхняя одежда.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

— Для достижения подиумного эталона — укладывайте такие палантины на плечи, формируя драпировку, и фиксируйте массивной брошью, — рекомендует Елена.

Уже выбрали себе модный лук?

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
1
Гость
1 час
И не забудьте, всё должно быть черным!
