НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 756мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Что горело в центре
Судьба скандальной пристройки
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый автобус
Где подготовить авто к холодам
Новогодние украшения
Бизнес по-женски
Стиль и красота Обзор Календарь денежных стрижек на ноябрь 2025 года: когда поход к парикмахеру будет прибыльным

Календарь денежных стрижек на ноябрь 2025 года: когда поход к парикмахеру будет прибыльным

Список лучших дат для визита к мастеру

81
Ноябрьский денежный поток начинается с вашей стрижки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНоябрьский денежный поток начинается с вашей стрижки | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ноябрьский денежный поток начинается с вашей стрижки

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Внимание, вопрос: что общего между вашей прической и состоянием банковского счета? Ответ скрыт в ноябрьском лунном календаре. Этот месяц приготовил нам всего несколько по-настоящему сильных дат для «денежных стрижек», и одна из них обладает поистине взрывной энергией. Если ее прозевать, то вы упустите шанс запустить денежный поток до конца года. Готовы узнать, в какой день ножницы превратят вас не только в красотку, но и сулят успех?

Секрет богатства — стрижка

Мы знаем, что у каждого из вас есть свой мастер, которому вы безраздельно доверяете свои волосы. Эта особая связь — уже магия, и ее можно направить на привлечение благополучия.

Каждый месяц Луна указывает несколько особых дат, когда стрижка становится не просто косметической процедурой, а мощным ритуалом на привлечение финансов.

— Эту теорию вероятности может попробовать на себе каждый человек, а те, кто не доверяет магическим воздействиям, ради интереса могут проверить и лишний раз подтвердить или опровергнуть данный феномен, — говорит астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Благоприятные дни для денежных стрижек в ноябре

Ноябрь приготовил для нас не так уж много дней, когда стрижка может стать денежным талисманом. Не упустите свой шанс — позаботьтесь о записи к любимому мастеру заблаговременно.

Ваше внимание должны приковать три даты: отметьте в календаре 3, 9 и 17 ноября как главные точки финансового притяжения.

А вот 16 ноября — день особой силы. Это ваш звездный час и личный финансовый акселератор. Одна стрижка в эту дату способна запустить такой денежный поток, что хватит на весь следующий год.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Правила денежных стрижек

Готовы превратить поход к парикмахеру в инструмент для привлечения изобилия? Тогда запомните главное: результат зависит не только от даты в календаре, но и от того, как вы проведете этот день. Следуйте этим правилам, чтобы ваша «денежная» стрижка сработала на все 100%.

  1. Стригите волосы в строго отведенные дни, когда активируется энергетический поток.

  2. Лучшее время для посещения парикмахера — до заката.

  3. Ни в коем случае не стригите волосы самостоятельно и не просите близких  — это, наоборот, отбирает денежную энергию.

  4. Во время процедуры визуализируйте то, что хотите притянуть. Фраза «Я хочу быть богатым» не будет работать, нужна конкретика.

  5. Не употребляйте алкоголь в этот день и оградите себя от токсичного окружения.

Как вы относитесь к «денежным» стрижкам?

Стригусь строго по лунному календарю
Верю, но подгадываю редко
Для меня это просто стрижка, без магии
Пока не пробовал(а), но ноябрь — отличный повод начать
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Календарь стрижек Деньги Прибыль Красота Прическа Стрижка Астрология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление