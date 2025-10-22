Календарь денежных стрижек на ноябрь 2025 года: когда поход к парикмахеру будет прибыльным

Ноябрьский денежный поток начинается с вашей стрижки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Внимание, вопрос: что общего между вашей прической и состоянием банковского счета? Ответ скрыт в ноябрьском лунном календаре. Этот месяц приготовил нам всего несколько по-настоящему сильных дат для «денежных стрижек», и одна из них обладает поистине взрывной энергией. Если ее прозевать, то вы упустите шанс запустить денежный поток до конца года. Готовы узнать, в какой день ножницы превратят вас не только в красотку, но и сулят успех?

Секрет богатства — стрижка

Мы знаем, что у каждого из вас есть свой мастер, которому вы безраздельно доверяете свои волосы. Эта особая связь — уже магия, и ее можно направить на привлечение благополучия.

Каждый месяц Луна указывает несколько особых дат, когда стрижка становится не просто косметической процедурой, а мощным ритуалом на привлечение финансов.

— Эту теорию вероятности может попробовать на себе каждый человек, а те, кто не доверяет магическим воздействиям, ради интереса могут проверить и лишний раз подтвердить или опровергнуть данный феномен, — говорит астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Благоприятные дни для денежных стрижек в ноябре

Ноябрь приготовил для нас не так уж много дней, когда стрижка может стать денежным талисманом. Не упустите свой шанс — позаботьтесь о записи к любимому мастеру заблаговременно.

Ваше внимание должны приковать три даты: отметьте в календаре 3, 9 и 17 ноября как главные точки финансового притяжения.

А вот 16 ноября — день особой силы. Это ваш звездный час и личный финансовый акселератор. Одна стрижка в эту дату способна запустить такой денежный поток, что хватит на весь следующий год.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Правила денежных стрижек

Готовы превратить поход к парикмахеру в инструмент для привлечения изобилия? Тогда запомните главное: результат зависит не только от даты в календаре, но и от того, как вы проведете этот день. Следуйте этим правилам, чтобы ваша «денежная» стрижка сработала на все 100%.

Стригите волосы в строго отведенные дни, когда активируется энергетический поток. Лучшее время для посещения парикмахера — до заката. Ни в коем случае не стригите волосы самостоятельно и не просите близких — это, наоборот, отбирает денежную энергию. Во время процедуры визуализируйте то, что хотите притянуть. Фраза «Я хочу быть богатым» не будет работать, нужна конкретика. Не употребляйте алкоголь в этот день и оградите себя от токсичного окружения.