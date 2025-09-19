Этот френч будут носить всю осень: 6 вариантов, которые выбирают звезды и королевы

Осенью мастерам маникюра предстоит ювелирная работа Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если ваш мастер скажет вам, что френч уже не в моде, — время ущипнуть себя, скорее всего, вы находитесь в страшном сне. Французский маникюр все так же занимает почетное место в прайс-листе салонов и в сердце модных инфлюенсеров. Осенью 2025 года френч объединил в себе сразу три тренда: моду на 2000-е, эстетику тихой роскоши и стиль «уютной девушки». Как все это сочетать, когда на руках только десять пальцев, а впереди лишь три месяца, рассказала владелица салона красоты Татьяна Красотовская.

Шоколадный френч

На улице падает первый лист, и самое время вспомнить о всех осенних оттенках. Расчехляем всю свою любовь к бежевым, коричневым, нюдовым цветам, томившуюся все лето, — ее час настал.

Источник: Pinterest.com

Кофейные и шоколадные оттенки можно использовать в качестве подложки и сделать белую «улыбку» или, наоборот, отдать предпочтение окантовке в цвет утреннему кофе, а всю пластину сделать классической. В любом случае маникюр идеально впишется в трендовую эстетику «уютной девушки», остается только натянуть любимый свитер и спрятаться в огромный шарф.

Солнечный френч

Один из самых неожиданных трендов осени — яркий маникюр. Мастера ожидали, что популярный летом цвет «сливочное масло» останется в прошлом, но этого не произошло. С приходом осени мы получаем меньше витамина D и солнечного света, так что модницы компенсируют это сливочно-лимонным маникюром.

Раньше, когда в руках чаще были холодные коктейли, букеты цветов или подол развевающейся юбки, в моде был классический френч с желтой окантовкой. Осенью можно позволить себе больше свободы и нанести цвет «сливочное масло» на всю пластину.

Источник: Pinterest.com

— Особенно интересно этой осенью смотрится сочетание подложки из цвета «сливочное масло», а френч выполнен в насыщенном желтом оттенке, — отмечает Татьяна.

Снежный френч

Как бы ни была удобна форма миндаль, осенью ей на смену приходит квадрат — привет из времен MTV и клипов с Пэрис Хилтон. Правда, теперь он не только символ 2000-х, но еще и эстетики «тихая роскошь» и «старые деньги». Однако остановиться на одной форме недостаточно, чтобы маникюр выглядел еще более королевским, элегантным и при этом говорил об вашей уверенности и серьезном настрое, делаем френч с белой базой.

Источник: Pinterest.com

— Тем, кто хочет экспериментов, но в меру, советую присмотреться к френчу с белой подложкой и приглушенными пастельными цветами — прекрасный способ добавить яркости в осенние дни, — считает Татьяна Красотовская.

Френч, который не похож сам на себя

На случай «чего-то хочется, но сама не знаю чего» в трендах нашелся «обратный френч». На первый взгляд, маникюр без привычной арки уже не воспринимается как френч, но при этом это все также он.

Источник: Pinterest.com

От классического варианта здесь осталось лишь сочетание натуральной базы и белого цвета. Характерная линия в таком варианте находится внизу пластины, но, если вы захотите поэкспериментировать и добавите вертикальную окантовку, такой креатив тоже будет выглядеть стильно.

Нестандартный френч на коротких ногтях, без арки — смело и модно. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya

Микрофренч

Еще десять лет назад считалось, что без любви к длинным ногтям не может быть френча: места для дизайна мало, да и никто не увидит всей красоты. Те времена остались далеко в прошлом, теперь и пары миллиметров достаточно, чтобы нанести аккуратную белоснежную «улыбку».

Источник: Pinterest.com

Микрофренч, несмотря на аккуратность и простоту, уже выглядит дерзко и необычно, но, если хочется добавить изюминку, попросите нанести втирку. С необычным глянцевым переливом ногти станут похожи на маленькие кубики льда.

Классика, проверенная годами

Консерваторы в мире маникюра могут спать спокойно: классический френч в тренде осенью 2025 года. Нюдовая база, белая окантовка, и какая бы у вас ни была форма ногтей или длина, сочетаться будет со всем. Недаром это один из самых любимых маникюров королевы Рании из Иордании и принцессы Дианы.

Правда, и здесь Татьяна Красотовская также предлагает небольшую альтернативу для тех, кому хочется поддержать тренд на естественную красоту и при этом не отказываться от любимого френча.

Источник: Pinterest.com