Этот френч будут носить всю осень: 6 вариантов, которые выбирают звезды и королевы

Если ваш мастер скажет вам, что френч уже не в моде, — время ущипнуть себя, скорее всего, вы находитесь в страшном сне. Французский маникюр все так же занимает почетное место в прайс-листе салонов и в сердце модных инфлюенсеров. Осенью 2025 года френч объединил в себе сразу три тренда: моду на 2000-е, эстетику тихой роскоши и стиль «уютной девушки». Как все это сочетать, когда на руках только десять пальцев, а впереди лишь три месяца, рассказала владелица салона красоты Татьяна Красотовская.
Шоколадный френч
На улице падает первый лист, и самое время вспомнить о всех осенних оттенках. Расчехляем всю свою любовь к бежевым, коричневым, нюдовым цветам, томившуюся все лето, — ее час настал.
Кофейные и шоколадные оттенки можно использовать в качестве подложки и сделать белую «улыбку» или, наоборот, отдать предпочтение окантовке в цвет утреннему кофе, а всю пластину сделать классической. В любом случае маникюр идеально впишется в трендовую эстетику «уютной девушки», остается только натянуть любимый свитер и спрятаться в огромный шарф.
Солнечный френч
Один из самых неожиданных трендов осени — яркий маникюр. Мастера ожидали, что популярный летом цвет «сливочное масло» останется в прошлом, но этого не произошло. С приходом осени мы получаем меньше витамина D и солнечного света, так что модницы компенсируют это сливочно-лимонным маникюром.
Раньше, когда в руках чаще были холодные коктейли, букеты цветов или подол развевающейся юбки, в моде был классический френч с желтой окантовкой. Осенью можно позволить себе больше свободы и нанести цвет «сливочное масло» на всю пластину.
— Особенно интересно этой осенью смотрится сочетание подложки из цвета «сливочное масло», а френч выполнен в насыщенном желтом оттенке, — отмечает Татьяна.
Снежный френч
Как бы ни была удобна форма миндаль, осенью ей на смену приходит квадрат — привет из времен MTV и клипов с Пэрис Хилтон. Правда, теперь он не только символ 2000-х, но еще и эстетики «тихая роскошь» и «старые деньги». Однако остановиться на одной форме недостаточно, чтобы маникюр выглядел еще более королевским, элегантным и при этом говорил об вашей уверенности и серьезном настрое, делаем френч с белой базой.
— Тем, кто хочет экспериментов, но в меру, советую присмотреться к френчу с белой подложкой и приглушенными пастельными цветами — прекрасный способ добавить яркости в осенние дни, — считает Татьяна Красотовская.
Френч, который не похож сам на себя
На случай «чего-то хочется, но сама не знаю чего» в трендах нашелся «обратный френч». На первый взгляд, маникюр без привычной арки уже не воспринимается как френч, но при этом это все также он.
От классического варианта здесь осталось лишь сочетание натуральной базы и белого цвета. Характерная линия в таком варианте находится внизу пластины, но, если вы захотите поэкспериментировать и добавите вертикальную окантовку, такой креатив тоже будет выглядеть стильно.
Нестандартный френч на коротких ногтях, без арки — смело и модно.
Микрофренч
Еще десять лет назад считалось, что без любви к длинным ногтям не может быть френча: места для дизайна мало, да и никто не увидит всей красоты. Те времена остались далеко в прошлом, теперь и пары миллиметров достаточно, чтобы нанести аккуратную белоснежную «улыбку».
Микрофренч, несмотря на аккуратность и простоту, уже выглядит дерзко и необычно, но, если хочется добавить изюминку, попросите нанести втирку. С необычным глянцевым переливом ногти станут похожи на маленькие кубики льда.
Классика, проверенная годами
Консерваторы в мире маникюра могут спать спокойно: классический френч в тренде осенью 2025 года. Нюдовая база, белая окантовка, и какая бы у вас ни была форма ногтей или длина, сочетаться будет со всем. Недаром это один из самых любимых маникюров королевы Рании из Иордании и принцессы Дианы.
Правда, и здесь Татьяна Красотовская также предлагает небольшую альтернативу для тех, кому хочется поддержать тренд на естественную красоту и при этом не отказываться от любимого френча.
— Для тех, кто любит воздушность, подойдет белый френч на прозрачной основе — современно и легко, — рассказал эксперт.