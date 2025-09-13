Как выглядеть модно этой осенью? Стилист назвала главные тренды в одежде — большой обзор

Леопардовый принт — тренд этой осени Источник: Иван Высочинский / 26.RU

С наступлением нового сезона хочется обновить гардероб, и осень не исключение. Однако как не запутаться в изобилии трендов и выбрать вещи, которые будут и практичны, и красивы одновременно?

Корреспондент 76.RU поговорил со стилистом из Ярославля Викторией Куприяновой. Специалист поделилась советами по созданию базового осеннего гардероба, а также назвала главные тренды осени в 2025 году.

По словам стилиста, понятие «антитренд» стало неактуально, так как мода замедлилась. Последние пять лет параллельно существуют самые противоположные направления. Однако некоторые тренды, которые набирают популярность вне подиумов, могут утомлять.

В 2025 году, как утверждает эксперт, снова мало новых трендов. Вот что выделила стилист:

Приталенность, женственность и элегантность. Из элементов одежды можно выделить блузки с рукавами-фонариками и приталенные жакеты. Деловой стиль (юбка-карандаш, платье-футляр). Спортивный стиль (прямые широкие спортивные брюки и объемные ветровки). Многослойность. Речь идет о сочетании вещей — одна на другую, например кардиган на рубашку. Прозрачность. Сюда входит одежда из сетчатой фактуры или кружева, например нежные кофточки и прозрачные юбки. Асимметрия, а также вещи, надетые задом наперед и не по назначению. К примеру, свитер вместо шарфа. Глубокие V-образные вырезы на джемперах и платьях. Цветочный и животный принт, а также смешивание разных принтов в одном образе.

Трендовая цветовая палитра, по словам стилиста, содержит оттенки зеленого, розового и вишневый цвет. Если говорить о материале, то в ближайшее время будет популярен мех (шубы, меховые сумки, обувь из меха), кожа (особенно лакированная) и замша.

Такой вишневый цвет в тренде Источник: Виктория Куприянова Тренд на прозрачность Источник: Виктория Куприянова

Капсульный гардероб на осень 2025 год

Капсульный гардероб представляет собой набор одежды, обуви и аксессуаров, легко сочетающихся между собой благодаря единой цветовой палитре, общему стилю и практичности. Основная идея — создавать разнообразные образы, используя минимальное количество вещей.

Специалист поделилась трендовым капсульным гардеробом на осень 2025 года.

Общие рекомендации

Широкие темные брюки с защипами;

джинсы классического синего цвета без потертостей и рванины;

кожаные или вельветовые брюки любого подходящего вам фасона;

юбка А-силуэта в длине миди (в складку или с запахом);

шелковое платье-комбинация (подойдет под пиджак и свитшот, а также как второй слой поверх лонгсливов и полупрозрачных водолазок);

пара простых базовых рубашек (если взять в темных и светлых цветах, будет стильно сочетать их вместе);

несколько лонгсливов (свободные хлопковые, креативные и обтягивающие, с необычными вырезами или асимметричные);

две футболки (белая и с принтом/надписью/рисунком);

тонкая водолазка;

теплый свитер (по словам стилиста, на нем лучше не экономить);

свитшот или худи (сочетаем не только с джинсами);

однотонный кардиган (укороченный или удлиненный);

жилет (укороченный или удлиненный);

пиджак (несмотря на тренд на приталенность, как отметила специалист, свободные полуприталенные силуэты в гардеробе сочетать легче).

Верхняя одежда

Кожаная куртка;

бомбер;

плащ длины до бедра или длины миди;

пальто-пиджак или классическое пальто длиной ниже колена.

Аксессуары

Небольшая сумка жесткой формы;

шопер или большая сумка (в тренде замшевая структура).

Обувь

Лоферы или кроссовки;

ботинки на шнуровке;

ботильоны на удобном каблуке.

Резиновые сапоги осенью, как отмечает стилист, вполне себе можно носить. Подойдут однотонные, с прямым голенищем и высотой почти или до колена.