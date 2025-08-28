Самый ослепительный маникюр осени: с этим дизайном ногтей вы будете блистать

Теперь вы знаете, что будете делать, еще до того, как мастер приступит к снятию покрытия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы осенью маникюр выглядел богаче, совсем не обязательно ехать к самому дорогому мастеру или использовать лаки с огромным ценником, достаточно выбрать трендовый дизайн. В новом сезоне к самым модным относятся те, где используется втирка — тонкая пудра или пигмент, который втирают в глянцевое покрытие для зеркального или перламутрового эффекта. Будущей осенью она эволюционирует в совершенно новые варианты маникюра, какие именно, рассказала владелица салона Ксения Чекмарева.

Жемчужный маникюр

Осенью в тренде превратить свои ногти в маленькие жемчужинки. По сути, это классический нюд с молочным или нежно-персиковым оттенком с тончайшим жемчужным пигментом. Глянцевый слой придает маникюру глубину и нежность, а шелковый отблеск делает его элегантным и утонченным.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— На смену ультраярким и «кислотным» оттенкам придут более спокойные и приглушенные цвета. Блеск станет более деликатным и «встроенным» в текстуру ногтя, а не кричащим акцентом, — объясняет Ксения.

В тренде будут втирки, имитирующие натуральные минералы: жемчуг, опал, лунный камень. Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Ногти-хамелеоны

Хамелеон‑втирка дает ногтю живой, меняющийся тон: от сиреневого к бронзовому или от холодного перламутра к теплому медовому — всё зависит от угла света и движения руки.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маникюр подходит и коротким, и длинным ногтям, прекрасно сочетается с тонкими геометрическими линиями или матовым акцентом — вариант для тех, кто хочет драматичности без подростковой яркости.

Френч‑шик с перламутром

Если бы пришлось выбрать один маникюр с втиркой, пальмовую ветвь получил бы «глазированный». Благодаря хромированной втирке ногти выглядят так, будто вы только что вернулись с Мальдив — отдохнувшими, напитанными и увлажненными. Этот вариант маникюра был популярен всё лето, поэтому Ксения предлагает объединить его с вечной классикой — френчем, и создать совершенно новый дизайн.

Источник: bibi_beauty_ekb / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Втирка больше не солирует на всех ногтях сразу. Ее используют дозированно, для создания акцентных элементов, геометрических узоров, френча с необычным мерцанием, — рассказала бьюти-эксперт.

Популярны будут тонкие полоски, точки и другие минималистичные дизайны с использованием втирки. Ксения Чекмарева владелица сети салонов красоты BiBi beauty

Маникюр с блеском и декором

При создании маникюра осенью необязательно ограничиваться только одной втиркой. Ее можно сочетать с серебряными ветвями, завитками и графическими линиями и тем самым создать дизайн с эльфийской или древнегреческой эстетикой. Особенно приятно, что за счет молочной базы маникюр можно носить больше двух недель, и будет незаметно, как он отрастает. Таких практичных вариантов маникюра совсем немного.

Источник: Pinterest.com

— Комбинируйте втирку с матовыми покрытиями, глиттером, фольгой и другими декоративными элементами. Важно создать интересный контраст и многослойность, — рекомендует Ксения.

Маникюр с темным сиянием

Осенью яркие и легкие оттенки, «сливочное масло», лавандовый или мятный уступают место более глубоким и насыщенным цветам. Среди них особенно выделяется черный. Он прекрасно сочетается с втиркой, позволяя создать эффект полностью металлических ногтей, словно их только что выковал искусный кузнец. Однако не стоит переусердствовать. Лучше нанести втирку выборочно, на отдельные ногти или участки, чтобы сохранить гармонию образа.

Источник: Pinterest.com