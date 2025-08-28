Самый ослепительный маникюр осени: с этим дизайном ногтей вы будете блистать

Чтобы осенью маникюр выглядел богаче, совсем не обязательно ехать к самому дорогому мастеру или использовать лаки с огромным ценником, достаточно выбрать трендовый дизайн. В новом сезоне к самым модным относятся те, где используется втирка — тонкая пудра или пигмент, который втирают в глянцевое покрытие для зеркального или перламутрового эффекта. Будущей осенью она эволюционирует в совершенно новые варианты маникюра, какие именно, рассказала владелица салона Ксения Чекмарева.
Жемчужный маникюр
Осенью в тренде превратить свои ногти в маленькие жемчужинки. По сути, это классический нюд с молочным или нежно-персиковым оттенком с тончайшим жемчужным пигментом. Глянцевый слой придает маникюру глубину и нежность, а шелковый отблеск делает его элегантным и утонченным.
— На смену ультраярким и «кислотным» оттенкам придут более спокойные и приглушенные цвета. Блеск станет более деликатным и «встроенным» в текстуру ногтя, а не кричащим акцентом, — объясняет Ксения.
В тренде будут втирки, имитирующие натуральные минералы: жемчуг, опал, лунный камень.
Ногти-хамелеоны
Хамелеон‑втирка дает ногтю живой, меняющийся тон: от сиреневого к бронзовому или от холодного перламутра к теплому медовому — всё зависит от угла света и движения руки.
Маникюр подходит и коротким, и длинным ногтям, прекрасно сочетается с тонкими геометрическими линиями или матовым акцентом — вариант для тех, кто хочет драматичности без подростковой яркости.
Френч‑шик с перламутром
Если бы пришлось выбрать один маникюр с втиркой, пальмовую ветвь получил бы «глазированный». Благодаря хромированной втирке ногти выглядят так, будто вы только что вернулись с Мальдив — отдохнувшими, напитанными и увлажненными. Этот вариант маникюра был популярен всё лето, поэтому Ксения предлагает объединить его с вечной классикой — френчем, и создать совершенно новый дизайн.
— Втирка больше не солирует на всех ногтях сразу. Ее используют дозированно, для создания акцентных элементов, геометрических узоров, френча с необычным мерцанием, — рассказала бьюти-эксперт.
Популярны будут тонкие полоски, точки и другие минималистичные дизайны с использованием втирки.
Маникюр с блеском и декором
При создании маникюра осенью необязательно ограничиваться только одной втиркой. Ее можно сочетать с серебряными ветвями, завитками и графическими линиями и тем самым создать дизайн с эльфийской или древнегреческой эстетикой. Особенно приятно, что за счет молочной базы маникюр можно носить больше двух недель, и будет незаметно, как он отрастает. Таких практичных вариантов маникюра совсем немного.
— Комбинируйте втирку с матовыми покрытиями, глиттером, фольгой и другими декоративными элементами. Важно создать интересный контраст и многослойность, — рекомендует Ксения.
Маникюр с темным сиянием
Осенью яркие и легкие оттенки, «сливочное масло», лавандовый или мятный уступают место более глубоким и насыщенным цветам. Среди них особенно выделяется черный. Он прекрасно сочетается с втиркой, позволяя создать эффект полностью металлических ногтей, словно их только что выковал искусный кузнец. Однако не стоит переусердствовать. Лучше нанести втирку выборочно, на отдельные ногти или участки, чтобы сохранить гармонию образа.
— Матовый черный маникюр с жемчужной втиркой на кончиках выглядит невероятно стильно, — особенно советует попробовать Ксения.