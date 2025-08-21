Что носить этой осенью: 7 пар обуви, которые сделают ваш образ незабываемым

Осенью красота жертв совсем не требует Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Массивно, угловато и мешковато — всё это можно было сказать о трендовой обуви прошлой осени, но не в 2025 году. В новом сезоне ноги не должны себя чувствовать, будто их взяли в плен и не выпустят до конца рабочего дня или прогулки по городу. Удобство и стиль — главное сочетание трендовой обуви. Елена Хвоя, стилист с опытом работы по всей России и Европе, организатор международных модных показов, назвала семь пар таких красавчиков, которые будут на пике популярности. Что интересно, некоторые из них уже появились в отделах не только с женской модой, но и с мужской.

Сабо с коровьим принтом

Коровий принт впервые выстрелил в 2022 году после показа бренда Off-White. Теперь сложно представить, что всё это время он сидел где-то на задворках, пока леопард пожинал все лавры. Как и со многими трендами, век пятнистой черно-белой расцветки оказался не бесконечным. В начале 2025 года о нем практически не говорили в контексте трендов в одежде и обуви, но это оказалось лишь затишьем перед большим модным бумом.

— На самом деле, обувь с коровьим принтом стала такой популярной лишь потому, что мы успели от нее отдохнуть, и поэтому в сезонах-25/26 будем с удовольствием в ней ходить, — объясняет стилист.

Осенью модные дома предлагают включать коровий принт везде: в пиджаки, куртки, шубы и, конечно, обувь. Особенно выигрышно расцветка смотрится с удобной обувью, которую будто только что снял ковбой на Диком Западе, — мюли, клоги, сабо.

Вьетнамки

Сезон отпусков закончился, но это не повод прятать всю открытую обувь подальше в шкаф. Осенью остаются в тренде вьетнамки с закрытым носом. В цветах можно себя не ограничивать: бежевые, белые, черные или красные, но есть одного «но».

— Если вы модница, которая уже купила вьетнамки на каблуке, знайте, этот must have канул в небытие, — с грустью сообщает Елена.

Вьетнамки сочетаются не только с шортами и юбками. Модную обувь можно примерить с толстовками на прогулку, как делает Хейли Бибер, или даже с деловым костюмом, как неоднократно делала Алекса Чанг. Такого образа в стиле офис-кор коллеги точно не ожидают.

Красная обувь

Пока многие и шагу не готовы ступить от черных или белых кроссовок, Елена Хвоя рекомендует рискнуть и примерить красные. Цвет силы, уверенности и целеустремленности может даже не перекликаться с другим предметом образа, а полноправно забрать всё внимание на себя, затмив белую футболку или классический костюм. Последнее сочетание часто использует известный ресторатор Джо Бастианич.

Вторая волна популярности красных кроссовок появилась еще в июне 2025 года, когда на тот момент креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия перед своим уходом выпустил коллаборацию с брендом Puma. Отличительная особенность кроссовок не только их яркая расцветка, но и потрепанный вид, который без труда впишется как влитой в образы стиля спорт-шик.

Иногда не нужны десятки аксессуаров. Достаточно одной пары красных кроссовок — и образ уже выглядит иначе. Елена Хвоя fashion-стилист, модный блогер, продюсер и организатор международных показов, участница шоу Александра Рогова «Разбор луков подписчиков» (0+)

Сапоги-чулки

Шерстяные носочки в сочетании с туфлями или ботинками завирусились еще в прошлом сезоне. Бренды не упустили из виду такой практичный и по-своему уютный дуэт и совместили его в новых моделях сапог-чулок.

Стоит сразу сделать ремарку, что здесь речь совсем не о кожаных или латексных сапогах на шпильках, которые так любили носить гламурные чики 00-х в сочетании с микрошортами или мини-юбками. Наоборот, обувь источает комфорт и даже своеобразный вайб школьного стиля в современной интерпретации.

Мягкие дерби

Громоздкая и массивная обувь уступает место элегантной и компактной. Например, мягкие дерби, чем-то напоминающие балетки, станут безусловным хитом в ближайшее время. Стилист особенно советует обратить внимание на пару со шнурками от бренда Homies и то, как модные инфлюенсеры легко включают ее в свои повседневные образы — вдохновиться есть чем.

— К слову, такую обувь очень любил французский поэт и композитор Серж Генсбур, которого мы также знаем как мужа Джейн Биркин, — добавляет Елена Хвоя.

Казаки

Все уже сжились с мыслью, что казаки — классика. Но кто решил, что то , что проверено временем, должно быть скучным?

— На показе Prada Fall Winter — 2025 обувь стала настоящей звездой, а особенно сапоги-казаки. В коллекции культового бренда они предстали в неожиданных цветочных узорах: от нежных «бабушкиных» мотивов до кислотных неоновых. Вы поняли: тренд на New classic, — подмечает стилист.

Туфли Мэри Джейн

Главный тренд осени, который залетит как в женский, так и в мужской гардероб. И если дам он не сильно удивит, все-таки стилисты рекомендовали встречать в туфлях Мэри Джейн и Новый год, и Восьмое марта, и проводить всё лето, то для мужчин это что-то новенькое. Тренд уже с удовольствием подхватили A$AP Rocky, Джастин Бибер и Гарри Стайлс.

— Не буду спорить: тренд весьма специфический, но при правильном стайлинге выглядит прикольно! Рекомендую сочетать с белыми носками, классическими брюками, также шортами-бермудами из денима и трикотажа, — подсказывает Елена.