Лучшие стрижки осени-2025 по версии нейросети: покажите их своему мастеру — они правда классные

Искусственный интеллект настолько преисполнился, что теперь может заменить не только собеседника и секретаря, но и личного стилиста. И дело не в фотошопах, где к своему лицу можно подставить любую прическу: таким уже никого не удивить. AI идет дальше и строит собственные прогнозы о трендах. На основе последней недели моды, ярких выходов звезд и последних веяниях в бьюти-мире он собрал главные стрижки осени 2025 года, которые, по его мнению, будут хотеть сделать все.

Укороченный пикси

Мальчишеская дерзкая стрижка пикси оказалась в фаворитах у нейросети как лучший вариант для тех, кто хочет выглядеть свежо и молодо в любом возрасте. Вспоминая главных амбассадоров прически Шарлиз Терон и Джейми Ли Кертис с их сногсшибательными образами, тяжело не согласиться.

По мнению нейросетей, легкая короткая версия пикси с асимметричным удлинением спереди и четким затылочным контуром подходит практически любым формам лица и лучше всего этой осенью будет выглядеть с платиновым блондом или пепельно-русыми волосами.

Структурное многослойное каре

Судя по всему, запрос «Как сделать укладку за 5 минут и при этом выглядеть как королева» настолько доканал нейросеть, что она, полная пиксельных надежд, выводит в тренды многослойное каре.

За счет средней длины и разных прядей стрижка смотрится объемной и густой, а также не требует длительной укладки. Если же у вас напитанные волосы, то она и вовсе может не понадобиться.

— Эта универсальная стрижка отлично подчеркнет черты круглого и квадратного лица. Она эффектно смотрится на теплых медово-каштановых и ореховых оттенках волос, — объясняет нейросеть свой выбор.

Единственный самый большой минус подобной стрижки — если волосы сухие, секущиеся, многократно осветленные, то короткие пряди, находящиеся в верхнем слое, через несколько недель после салона могут превратиться в пакли и привлекать к себе ненужное внимание.

Романтический гранжевый лонг-боб

Сам по себе лонг-боб — очень обтекаемое понятие. Сюда можно отнести как фирменную стрижку Грейс Келли, так и длину волос Селены Гомес, с которой она ходит последний год. Уже в этом кроется главный плюс удлиненного боба — с ним легко работать и подбирать самые разные варианты укладок, хоть каждый день. Завить, выпрямить, собрать в хвост, сделать мокрую укладку или прическу в стиле звезд 50-х.

AI рекомендует всё же не уходить в моду пятилетней давности с идеально вылизанными прическами и оставить легкую небрежность и нотку гранжа с помощью рваных кончиков и челки, спадающей на лоб.

— Стрижка идеально дополнит женщину с сердцевидной формой лица. Преимущественно сочетается с яркими рыжими цветами волос, золотисто-пшеничными и карамельными оттенками, — гласит экспертное мнение нейросети.

Короткий классический боб

Боб уже несколько сезонов остается в моде. Его популярность можно объяснить тем, что он подходит для всех случаев и всегда выглядит актуально.

Сделать боб легко, подходит практически к любому цвету волос и при этом легко переходит из одного тренда в другой. Кто откажется от удовольствия полгода наслаждаться модным образом, а затем, без лишних усилий и визитов в салон, оставаться на высоте, когда длина отрастет? Ведь теперь вы обладательница не классического боба, а удлиненного. Вспоминаются годы, когда был популярен ровный срез, он-то таких поблажек никогда не давал.

Попотеть, хоть и недолго, придется только женщинам без объема у корней. Чтобы его поставить и перевести боб из обычной стрижки в эффектную, лучше сразу закупиться большими бигудями, брашингом и пудрой.

Асимметричный графичный слой

Самая неоднозначная из стрижек, предложенных нейросетью среди трендовых на осень. Что-то подобное модницы могут вспомнить в социальных сетях звезд лет 10–15 назад. Когда для полноты образа не хватало только объемного шарфа, надетого в несколько слоев на шее, и челки, уложенной прямо поверх глаз.

AI не советует сейчас экспериментировать с эмо-свупом. Вместо этого он предлагает легкую асимметрию с косым пробором. Не забывайте о создании объема. Используйте игру света и тени. Линии стрижки должны быть четкими. Лучше всего это делать на шоколадно-карамельных или иссиня-черных волосах. Многослойность придаст им объем, создав эффект густой копны.