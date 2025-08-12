НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стиль и красота Истории «Победила не из-за длинных ног»: мысли новой Миссис Великая Русь о красоте, муже и участии в конкурсе

«Победила не из-за длинных ног»: мысли новой Миссис Великая Русь о красоте, муже и участии в конкурсе

Анна Катышева не ожидала такого фурора

71
Жюри оценило красоту и внутренний мир нашей землячки

Жюри оценило красоту и внутренний мир нашей землячки

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Репетитор и счастливая мама Анна Катышева не собиралась становиться королевой красоты. Просто хотела попробовать что-то новое — выдохнуть, вырваться из рутины, научиться чему-то новому. Так, случайное участие в региональном кастинге обернулось главной короной всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь». Наши коллеги из 29.RU поговорили с Анной о том, что помогло ей победить, почему поддержка мужа важнее титула и зачем каждой женщине иногда нужны каблуки и сцена.

Про путь архангелогородки к победе рассказывали и в этом видео

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

«На конкурс пошла случайно»

Анне Катышевой 38 лет. У нее есть муж, двое детей и любимая работа. Анна — переводчица с английского и французского языков и репетитор. Когда она была студенткой, участвовала в конкурсе красоты «Мисс Архангельск». Спустя 20 лет снова решила показать себя: в начале 2025 года по совету подруги северянка прошла кастинг «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье».

— Я вообще на этот конкурс пошла случайно, никаких целей в этом направлении не было. Главная цель была попробовать что-то новое, познакомиться с новыми людьми, научиться чему-то новому, — говорит архангелогородка.

Анна Катышева

Очень много существует разных стереотипов по поводу конкурсов красоты, например, что всё куплено, что всё нечестно. Вы знаете, когда я шла, я не думала об этом, я не искала какие-то изъяны, я старалась видеть только положительное.

Анна Катышева

победительница конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»

После двухмесячной подготовки Анна смогла завоевать главную корону регионального этапа и получила возможность представить свой регион в Санкт-Петербурге 12 июля.

«Победила, потому что хороший человек»

В масштабном соревновании приняли участие 52 финалистки из разных уголков страны. Все они тщательно готовились к финальному этапу: посещали занятия по хореографии, актерскому мастерству и дефиле, а также работали с психологом.

Члены жюри оценивали не только внешние данные и таланты участниц, но и их поведение за пределами сцены. За использование нецензурной лексики, курение или грубое отношение к соперницам, а также за несоблюдение правил могли быть сняты баллы.

Этим летом Анна Катышева впервые попала на федеральный конкурс красоты

Этим летом Анна Катышева впервые попала на федеральный конкурс красоты

Источник:

предоставлено Анной Катышевой

Анна призналась, что самым сложным оказался крайне интенсивный график, из-за которого практически не оставалось времени на сон. Она отметила, что волнение нарастало — переживала, сможет ли выдержать нагрузку и достойно представить себя, выделиться среди других королев красоты.

К финалу, по ее словам, ей удалось успокоиться и выступать уже с уверенностью. Во многом благодаря поддержке мужа и детей.

Анна представляла Поморье под номером 29: говорит, что выпал он случайно, но получилось очень символично.

— Я подготовила творческий номер, где была в роли стюардессы и говорила на трех языках: английском, французском и русском, затем пела песню «Душа непобедимая», написанную нашим северным композитором Людмилой Зыковой, а также показывала видеофильм с участием моей семьи, — рассказывает она.

Так Анна выглядела в образе стюардессы

Так Анна выглядела в образе стюардессы

Источник:

предоставлено Анной Катышевой

На сцене Анне нужно было показать семь образов. Повторять свои наряды с регионального этапа она не хотела, поэтому искала новые. Такие, чтобы подчеркнуть индивидуальность, женственность.

— В Архангельске я не смогла подобрать национальный костюм. И я вышла на дизайнера из Санкт-Петербурга, она для меня подготовила два национальных костюма: хохлому и королевский. Какие-то костюмы у меня были свои, какие-то я брала напрокат. И так в комплексе получилось неплохо, семь красивых образов, — делится конкурсантка.

Анна в роскошном платье под гжель

Анна в роскошном платье под гжель

Источник:

предоставлено Анной Катышевой

А это платье настоящей королевы

А это платье настоящей королевы

Источник:

предоставлено Анной Катышевой

Анна рассказывает, что, услышав о своей победе, сначала не могла поверить в реальность происходящего. Осознание того, что теперь она обладательница титула «Гран-при Миссис Великая Русь», пришло не сразу. Радостью от победы ей захотелось поделиться со всеми участницами, вместе с которыми она прошла непростой, но насыщенный путь.

Анна Катышева

Когда мне дали главную корону, мне сказали, что я победила не потому, что у меня длинные ноги или волосы, а потому что я хороший человек.

Анна Катышева

победительница конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»

Это была главная ценность для меня, потому что я считаю, что внутренний мир — это главное. И главное — это человечность, и человеческие отношения — это прежде всего.

«29» для Анны стало счастливым числом

«29» для Анны стало счастливым числом

Источник:

предоставлено Анной Катышевой

Конкурс — «ретрит и тренинг личностного роста»

Буря эмоций, по словам Анны Катышевой, утихла только спустя две недели после возвращения домой. Королева красоты говорит, что поездка в Петербург для нее была настоящим отпуском и ярким праздником.

— В обычной жизни я бы никогда не надела, не померила бы этот национальный костюм. А тут ты надеваешь его, надеваешь каблуки, выходишь на Дворцовую площадь, это целое шествие. Катание по Неве ночное, все мы в нарядных костюмах… — перечисляет она. — Конечно, это праздник.

Анна в национальном костюме

Анна в национальном костюме

Источник:

Светлана Просвиякова

Северной красавице любой наряд к лицу

Северной красавице любой наряд к лицу

Источник:

Валентина Филатова

Анна рассказывает, что получила колоссальную поддержку от друзей, знакомых и семьи. Пока была занята конкурсом, дети проявили самостоятельность и помогали маме.

— Раньше я бы не задумывалась, что будем какую-то песню, танец ставить. А тут у нас этот конкурс, он сплотил нашу семью, — говорит наша собеседница. — Мне сказали: «Ты для нас всегда королева». То есть мой муж вообще не понял, что я какое-то место заняла, потому что ему всё равно. Какое бы я место ни заняла, для него я всегда королева.

Каждая женщина чувствует себя королевой, когда ее ценят

Каждая женщина чувствует себя королевой, когда ее ценят

Источник:

Анна Катышева

А вот в интернете, помимо поздравлений и комплиментов, Анна получает и негативные комментарии. Их она не принимает близко к сердцу, говорит, что не все люди понимают истинный смысл конкурсов красоты:

— У многих людей нет понимания, что на конкурсе красоты оценивают не только внешние параметры. Это в первую очередь шоу, и это шоу про индивидуальность, оценивают еще и личность девушек, насколько они энергичные, так скажем. Каждый человек излучает то, чем наполнен.

Анна Катышева

Для меня конкурс красоты — это был просто своего рода тренинг личностного роста, возможность развиваться. Это своего рода как женский ретрит. То есть погружаешься и развиваешься во всех сферах.

Анна Катышева

победительница конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»

По мнению Анны, конкурс собрал вместе самых ярких и целеустремленных людей. Она была вдохновлена многодетными матерями, которые находят время и силы для того, чтобы хорошо выглядеть, заботиться о семье и строить карьеру.

— Каждая была достойна. Ну я даже не могу сказать «конкурентка». Да, мы все соревновались, но я относилась к каждой с уважением. И какая бы девушка ни победила, я была бы рада за каждую, — подчеркивает переводчица.

Вместе с новыми знакомствами, чемоданом подарков и короной победительница увезла с собой и разные выводы о себе. Например, после занятий с психологом в Петербурге, как рассказывает Анна, появилось чувство раскрепощения и внутренней свободы.

— У меня еще на конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь Поморье» появилось ощущение, что мне всё по плечу. Потому что раньше выйти на сцену и спеть песню — для меня это было что-то невероятное. На этом конкурсе я поборола свои страхи, комплексы. Я чувствую, что я внутренне расту, развиваюсь. И мне уже не страшно брать какие-то другие вершины, больше смелости, решимости, — отмечает она.

Источник: предоставлено Анной Катышевой
Источник:

предоставлено Анной Катышевой

«Каждая должна попробовать пройти этот путь»

Анна Катышева считает, что участие в конкурсе красоты может многое изменить. Главное — решиться. По ее словам, женщины после конкурса буквально преображаются: начинают заниматься собой, строят бизнес, поют, танцуют, дружат семьями и даже запускают совместные проекты:

— Я считаю, что каждая должна попробовать пройти этот путь, наконец попытаться вернуться к себе. Вообще заняться собой — это очень полезно. В обычной жизни, особенно русские женщины, они очень такие жертвенные: постоянно занимаются семьей, на себя времени никогда нет.

Анна Катышева

А тут ты вынуждена хотя бы два месяца, но регулярно, 2−3 раза в неделю готовиться и заниматься собой.

Анна Катышева

победительница конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь»

Репетитор уверена: такая атмосфера вдохновляет. Вокруг десятки женщин, полных энергии и желания меняться. Среди 52 участниц она почувствовала, как сама тянется за этим настроением.

По словам Анны, участие в конкурсе меняет не только саму участницу, но и ее близких. Женщина начинает больше улыбаться, появляется внутренний свет, и это сразу замечают дома. Муж может впервые назвать жену королевой, дети смотрят на нее с восхищением.

Конкурс красоты очень поднимает самооценку, признается архангелогородка

Конкурс красоты очень поднимает самооценку, признается архангелогородка

Источник:

Анна Катышева

Королева красоты желает будущим участницам конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь» не бояться. Если есть такой импульс — принять участие и не переживать, что время будет потрачено зря.

Анна благодарит команду проекта, особенно тех, кто стоял у истоков. Отдельные слова — региональному представителю, который уже пять лет проводит конкурс в Поморье, и директору.

— Я хочу поблагодарить прежде всего директора конкурса Ксению Владимировну. Это потрясающий вдохновитель. Такая красивая, хрупкая женщина, но она смогла вдохновить и организовать конкурсы практически в каждом городе России. Ее энергия заряжает настолько, что эти конкурсы из года в год повторяются и вдохновляют очень много других женщин, у которых жизнь меняется.

Источник: предоставлено Анной Катышевой
Источник:

предоставлено Анной Катышевой

В ближайшее время наша героиня не стремится возвращаться на сцену — «свое уже взяла». Однако с командой конкурса она обсуждает планы выйти на международный уровень.

— Вообще конкурс — это не главное в моей жизни. Это просто как красивый этап. У меня еще много других разных интересов. Я люблю путешествовать, заниматься саморазвитием, йогой, хожу в тренажерный зал, научилась кататься на горных лыжах и лошадях. С недавнего времени начала заниматься садоводством, что непросто в условиях Крайнего Севера, но очень увлекательно, — рассказала Анна.

Анна Катышева планирует и дальше обучаться танцам и вокалу. А еще мечтает увидеть свою фотографию в зарубежном журнале, но о модельной карьере всерьез пока не думает.

ПО ТЕМЕ
Алина Ромашова
Алина Ромашова
Корреспондент
Конкурс красоты Миссис Великая Русь Женская красота
