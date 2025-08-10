НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Интервью «Барби не берут главных корон». Первая бизнес-красавица страны — о конкурсах, собственном бренде и внуках

«Барби не берут главных корон». Первая бизнес-красавица страны — о конкурсах, собственном бренде и внуках

Лидер конкурса «Мисс и Миссис Бизнес» была уверена в своей победе

199
1 комментарий
Инна Молчанова на конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Россия» в собственном платье и кокошнике от новосибирского мастера Ольги Пашкиной | Источник: Svetlova Group

Инна Молчанова на конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Россия» в собственном платье и кокошнике от новосибирского мастера Ольги Пашкиной

Источник:

Svetlova Group

Инна Молчанова почти всю жизнь проработала в банках — Сбербанке и «Левобережном», но однажды решила круто изменить свою жизнь. Из финансовой сферы она ушла в творчество: стала моделировать одежду и участвовать в различных конкурсах красоты. Сейчас Инна Молчанова владеет брендом женской одежды MIV, а в июне победила на всероссийском конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес». С красоткой, у которой уже трое внуков, поговорил обозреватель NGS.RU Илья Калинин.

Инна Молчанова — создатель бренда женской одежды MIV. 13 июня 2025 года победила в конкурсе «Мисс и Миссис Бизнес Россия» (категория «Классик», возраст 45+), финал которого прошел в Санкт-Петербурге.
«Мисс и Миссис Бизнес» — конкурс в бизнес-индустрии, участницы которого должны иметь не только красоту, но и свой бизнес либо успешно занимать руководящие посты в компаниях.
Инна Молчанова также получила титулы «Миссис Новосибирск Земля Classic 2024» и «Миссис Classic Хрустальная Корона России-Мира 2024» и Гран-при «Миссис Бизнес Новосибирск и Новосибирская область 2025». В июле 2025 года стала региональным директором конкурса «Миссис Бизнес Алтайский край»

«Я красивая — без ложной скромности»

Инна Молчанова в центре под № 29 | Источник: Олег Перешеин

Инна Молчанова в центре под № 29

Источник:

Олег Перешеин

— В июне вы завоевали корону конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия». Много соперниц было?

— Всего в конкурсе было 39 конкурсанток со всей России. В моей категории — восемь.

— Часто бывает, что смотришь на победительницу и думаешь: «Сколько ей денег пришлось заплатить за корону?» У вас вообще всё без денег было?

— Есть организационный сбор — он существует в любом конкурсе. Если брать в целом, ты получаешь шикарный праздник за эту сумму. Об организационном сборе обычно никогда не говорят, но он существует — это на затраты, которые несут организаторы.

«Мисс и Миссис Бизнес» — последний из российских конкурсов, где участвовала Инна Молчанова. Теперь она решила попробовать свои силы в «Миссис Вселенная» | Источник: Svetlova Group

«Мисс и Миссис Бизнес» — последний из российских конкурсов, где участвовала Инна Молчанова. Теперь она решила попробовать свои силы в «Миссис Вселенная»

Источник:

Svetlova Group

— Сумма сбора большая?

— Небольшая — по условиям договора мы ее не разглашаем. Но здесь ты не платишь деньги, чтобы купить корону — это точно. Все думают, что организационный сбор — сумма с тремя нолями. Абсолютно нет. Есть женщины, попадающие под понятие «Барби»: с красивыми внешними данными. И вот они думают, что у них все есть для конкурса. Но очень много случаев, когда такие Барби не берут главных корон.

— Ладно, точную цифру вы не скажете, но она меньше или больше 100 тысяч?

— Меньше. Многие считают, что конкурсы — не для них, что это слишком затратно. Это большое заблуждение.

— На конкурсе, уверен, было много не менее эффектных участниц, так чем, как вам кажется, выделились именно вы?

— Это же не первый мой конкурс. Я была уверена в том, что я еду на конкурс за главной короной. Во-первых, я красивая — без ложной скромности. Во-вторых, у меня очень сильно развито самообладание. Я абсолютно в любой ситуации остаюсь спокойной, а у многих ноги подкашивались. Наверное, это спокойствие и уверенность позволили мне победить. Я поставила цель и шла к ней, несмотря ни на что.

Участницы конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия 2025» | Источник: Svetlova Group

Участницы конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия 2025»

Источник:

Svetlova Group

— Помните первое ощущение, когда стало ясно, что корона ваша?

— Я кайфанула от того, что конкурс был честный. Испытала невероятную радость — такое удовлетворение! Всегда испытываю удовольствие от того, что ставлю цель, иду к ней и беру эту цель. Конкурс дал мне больше, чем я могла предположить. Когда я оттуда вышла, у меня было столько новых идей по бизнесу!

Сейчас я на какой-то волне вдохновения. И, конечно, хочу быть примером для всех женщин: я ведь не только мама, жена, но еще и бабушка троих внуков. Знаете, сколько женщин говорят, что я их вдохновила? Я — очень хороший пример того, что женщина может в 40 лет и работу поменять, и стать владелицей собственного бизнеса, и принять участие в конкурсе. Мы сами не знаем, на что мы способны. Конкурс показывает нам, насколько мы в своих возможностях неограниченны, сколько мы сами умеем делать, но не подозреваем о том.

— Дальше думаете участвовать в конкурсах?

— «Мисс и Миссис Бизнес» сотрудничает с «Миссис Вселенная», и на следующий год я планирую принять участие в международном конкурсе. Но уже не думаю принимать участие в конкурсах, которые проходят в нашем городе, да и всероссийский мне тоже не нужен — у меня уже есть их короны.

«В 40 лет жизнь только начинается»

Инна Молчанова с дочерями-близняшками | Источник: предоставлено Инной Молчановой

Инна Молчанова с дочерями-близняшками

Источник:

предоставлено Инной Молчановой

— Если миссис — значит, есть дети и муж. Вы упомянули еще и внуков. Расскажите, кто муж, кто дети?

— Муж — бизнесмен. У него оптовая компания по продаже ингредиентов кормов для животных. Ну и другие направления: для тех, кто занимается сырами, мясная продукция, моющие средства. То есть бизнес с несколькими направлениями.

А дети… Одна сидит с малышом, которому годик, а старшему — шесть лет, супруг — на СВО. А вторая дочь — она воспитывает четырехлетнего сына — моя помощница: помогает делать красивые эксклюзивные детали для моих женских нарядов.

— Ваши дети стали теми, кем вы хотели?

— Я хотела, чтобы они выросли хорошими людьми, но самое главное, чтобы они были счастливы. Когда дочери собирались идти учиться, они пришли ко мне и спросили, что я посоветую. А я сказала: «Давайте-ка, выбирайте сами».

Когда я получала второе высшее образование, я не выбирала. Тогда я работала в банке (Сбербанк, после — «Левобережный». — Прим. ред.), мне нужно было учиться именно в этом направлении — получить экономическое образование, хотя я человек творческий. Но в то время работа в банке была одна их тех, где стабильно выплачивали заработную плату.

В короне российского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес» | Источник: Татьяна Новак

В короне российского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес»

Источник:

Татьяна Новак

Мне хотелось, чтобы мои дети пошли учиться туда, куда сами захотят. Прошло много лет, и вот сейчас, несмотря на то, что у них есть по высшему экономичному образованию, одна дочь пошла учиться на дизайнера. И я этому рада, это ее призвание. Второй дочери нравится графический дизайн и работать с социальными сетями.

— А помните, кем вы хотели быть в детстве?

— Я мечтала быть дизайнером. Помню, как рисовала платья. Но тогда родители не спрашивали, кем я хочу стать, — им надо было, чтобы всё было, как у всех. Поэтому сначала я закончила «нархоз» (Ташкентский государственный экономический университет. — Прим. ред.), бухгалтерский учет, потом — НЭТИ, финансы и кредит.

Когда ты думаешь, что надо зарабатывать деньги, ты идешь и учишься тому, что пригодится, потому что на творчестве далеко не уедешь. Нужно кормить, растить и воспитывать детей. А сейчас, когда у тебя всё есть, а дети выросли, ты можешь себе позволить вторую часть жизни: жить в свое удовольствие и заниматься тем, чем хочешь. Героиня одного фильма говорила, что в 40 лет жизнь только начинается.

«Богинь много, и формы у них разные»

Модель из новой коллекции MIV с «дикими» принтами | Источник: Юлия Реутова

Модель из новой коллекции MIV с «дикими» принтами

Источник:

Юлия Реутова

— Какая работа вам принесла первые деньги?

— Я училась в школе, но уже начала шить. Без обучения: сама могла сделать выкройку и сшить красивые вещи. Это было, когда Советский Союз уже распался, в начале 1990-х. Многие спрашивали, глядя на мои вещи: «Где-то за границей покупаете?» На что я отвечала: «Сама шью». И все удивлялись. А потом стали заказывать. Это было первым, на чем я заработала. Потом, так получилось, я много лет работала в банках, но сейчас занимаюсь тем, что нравится: создаю красивую женскую одежду.

— Что приносит вам доход сейчас?

— Одежда и инвестирование. В части бизнеса, конечно, это создание одежды. Эксклюзивные модели. У меня бренд: MIV. Так как это — ручной труд, а творческий процесс занимает достаточно много времени, то моя одежда не стоит дешево.

— Вы упомянули еще инвестирование. Что это — пассивный доход?

— Да, это пассивный доход. Сейчас, учитывая ситуацию, всё очень сложно. Тут главное — не пускаться во все тяжкие, что касаемо крипты и всего прочего. Вот это — не моя история. У меня вложения более надежные: в недвижимость, чтобы не потерять того, что имеешь.

Инна Молчанова в платье своего бренда | Источник: Татьяна Новак

Инна Молчанова в платье своего бренда

Источник:

Татьяна Новак

— Деньги на бизнес где брали, у мужа?

— В короновирусный год — в марте 2020-го — не стало моей мамы. Это было неожиданно, ничто тому не предшествовало. Для меня это стало очень сильным нервным потрясением. В это же время мне пришло приглашение на кастинг в модельную школу. И я подумала: почему бы и нет? Стала обучаться в модельной школе, стали появляться коммуникации, стала приходить в себя. И муж сказал, мол, может, ты займешься тем, что любишь?

Я отказалась от стартового капитала, который супруг мне предложил. У меня осталась небольшая часть наследства от мамы, и я на эти деньги купила оборудование, зеркала, сняла недорогой офис и сделала шоурум. Изначально продавала чужие бренды, но постепенно сводила ассортимент только к своим моделям. Сейчас я это уже называю бутик или дизайнерское пространство, и пока в процессе открытия его на новом месте. На конкурсе, кстати, я решила, что буду заниматься еще и косметикой.

— Как происходит рождение нового наряда? Заказчик приходит, рассказывает или у вас рождается идея?

— У меня рождается: я придумываю, рисую. Бывают идеи вообще из области фантастики, но сажусь и думаю, как мне это сделать. Заказчицы приходят и говорят мне цветовую гамму, а я уже уточняю, какой это наряд будет: со стразами, с вышивкой, аппликацией, из какой ткани.

Мы никогда не делаем похожих моделей. Я решила, что буду делать коллекции, которые будут наполняться. Вот была у меня в этом году коллекция «Коралл», которая частично продалась, так я замещаю ее другими моделями в той же цветовой гамме.

Сейчас сделала коллекцию «Дикая» с диким принтом: леопард, ягуар, рептилии. Одновременно делаю модели с цветами и планирую еще коллекцию в русском стиле. Там будут запринтованные вещи: гжель и хохлома.

Меня спрашивали, буду ли я масштабироваться, но я не знаю. Может, только в плане косметики. А в плане эксклюзивных коллекций, наверное, нет.

Показ коллекции «Коралл» на Дне города в 2025 году | Источник: Егор Тиммерман

Показ коллекции «Коралл» на Дне города в 2025 году

Источник:

Егор Тиммерман

— Откуда черпается вдохновение?

— Мне кажется, меня вдохновляет всё. Всё, что я вижу и с чем соприкасаюсь. Вот я вижу женщин, и для меня они все удивительно красивы. Многие почему-то решили, что есть стандарт. Почему-то принято считать, что богиня — это только как Афродита. А богинь-то у нас много, и формы у них разные. Каждую женщину можно назвать богиней и каждая — прекрасна.

— Кто заказчик вашей одежды?

— Как правило, это женщины, которые уже зарабатывают. Они смелые, они не боятся как-то самовыразиться с помощью одежды, не боятся произвести впечатление, они хотят быть красивыми. Возрастного ценза нет: приходили мамы с пятнадцатилетними девушками, которые готовились к выпускному, а также была женщина с возрастом красивых цифр.

В основном, модели берут на какие-то торжественные случаи: свадьбы, дни рождения либо какое-то мероприятие. Но у меня есть и просто одежда. И я не за то, чтобы хламить гардероб. Из одного базового костюма можно сделать несколько образов: достаточно менять аксессуары, либо надеть его как-то иначе, завязать по-другому. Порядка шести–семи образов можно сделать из одного костюма.

В 2026 году Инна Молчанова планирует участвовать в конкурсе «Миссис Вселенная» | Источник: Татьяна Новак

В 2026 году Инна Молчанова планирует участвовать в конкурсе «Миссис Вселенная»

Источник:

Татьяна Новак

— Зависит ли успех вашего бренда еще от того, что некоторым стало сложнее ездить в Европу за покупками?

— О, да! Те, кто раньше ездил покупать одежду, например, в Италию, говорят, что у нас сейчас столько российских дизайнеров, что можно закупать всё под боком. Конечно, всё это сыграло мне на руку.

— Какова средняя стоимость модели вашего производства?

— От 15 до 35 тысяч рублей. Конечно, я понимаю, что на рынке это стоит дороже, но я не закладываю сюда никакие расходы. Я не плачу за рекламу, я не плачу блогерам, я не плачу СММ-щикам — у меня нет расходов, которые дают удорожание.

— Вы планируете этим заниматься всю жизнь? Или на пенсии займетесь чем-то другим?

— (Смеется) Как мне сказала моя подруга: «Ты же не хочешь быть нормальной бабушкой и воспитывать внуков?» Безусловно, внуки приезжают, я с ними остаюсь, если нужно, но то, чем я занимаюсь, мне очень нравится и приносит удовольствие. И дочь, которая мне сейчас помогает, говорит: «Мам, мне это так нравится! Я даже не представляла, что такое возможно».

Всё, что я сейчас делаю, я делаю для удовольствия. А когда это еще и приносит доход… Поверьте, это такая редкость: заниматься тем, что ты хочешь, и чтобы это еще приносило доход. Я счастливый человек, что могу себе это позволить.

Илья КалининИлья Калинин
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Комментарии
1
Гость
33 минуты
Только резиновая Зина, только хардкор. Клаус давно не торт, а кукла в домике. С кентом Кеном. Хороша мамаша и дочка ваша.
Читать все комментарии
