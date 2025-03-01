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Стиль и красота обзор «Я пошла на крайние меры»: секс-символ «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович — до и после пластики

«Я пошла на крайние меры»: секс-символ «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович — до и после пластики

Для достижения идеала она ложилась под нож хирурга и ломала ребра

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1 комментарий
Сейчас Ольга Якубович выгляди максимально эффектно. Но что было до? | Источник: Мария Романова / Городские медиаСейчас Ольга Якубович выгляди максимально эффектно. Но что было до? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Сейчас Ольга Якубович выгляди максимально эффектно. Но что было до?

Источник:

Пока одни участники «Битвы сильнейших» (16+) ошеломляют зрителей своими сверхъестественными талантами, другие приковывают внимание экстравагантной внешностью. Один из главных секс-символов шоу — Ольга Якубович. Ее красота и харизма заставляют многих замирать от восхищения. Но такой она была не всегда. Показываем, как менялась внешность эффектной брюнетки.

«Всё потому, что я перфекционист»

Если поставить рядом фотографии Ольги Якубович десятилетней давности и сейчас, вы подумаете, что это два разных человека. На ранних снимках она совсем не похожа на ту леди-вамп, что предстает сейчас перед зрителями. Не такие пухлые губы, не так ярко подчеркнуты скулы, менее изящный нос, не настолько осиная талия — ведьма мало чем выделялась из толпы.

Ольга Якубович в молодости. Через пару десятков лет она станет секс-символом «Битвы сильнейших» | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ольга Якубович в молодости. Через пару десятков лет она станет секс-символом «Битвы сильнейших» | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга Якубович в молодости. Через пару десятков лет она станет секс-символом «Битвы сильнейших»

Источник:

Сегодня Ольга не стесняется говорить о том, что прежний образ ее не во всем устраивал, и чтобы добиться преображения, она легла под нож хирурга. Поначалу это был легкий «косметический ремонт», а в 2022 году она решилась на первую масштабную операцию. К небольшой ринопластике добавились коррекция век, работа над овалом лица, маммопластика.

— Всё потому, что я перфекционист. Меня не совсем устраивал первый результат. Я не угомонюсь, пока не увижу желаемое, — рассказывала Ольга подписчикам своего блога. — Это касается всего, начиная с моих платьев и заканчивая внешностью, поэтому я переделываю даже хорошо сделанную работу. Мне нужно идеально. Я считаю, что каждый вправе выглядеть так, как он мечтает.

Это Ольга Якубович в 2011 году. С тех пор она сделала несколько пластических операций | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Это Ольга Якубович в 2011 году. С тех пор она сделала несколько пластических операций | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это Ольга Якубович в 2011 году. С тех пор она сделала несколько пластических операций

Источник:

Ольга отмечает, что относится к пластике не как к «страшным операциям», а как к косметологическим процедурам.

— Я корректирую внешность в лучшую, с моей точки зрения, сторону. И для меня это имеет очень большое значение, — объясняла Якубович.

Однажды, глядя на себя в зеркало, Ольга поняла, что для полноты сногсшибательного образа ей не хватает тонкой талии. Тогда она решилась на операцию, которую сейчас называет самой большой ошибкой в своей жизни.

Это фото сделано в 2006 году. Что же здесь может быть не так? Рассказываем ниже | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Это фото сделано в 2006 году. Что же здесь может быть не так? Рассказываем ниже | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Это фото сделано в 2006 году. Что же здесь может быть не так? Рассказываем ниже

Источник:

«Я пошла на крайние меры»

Идеальная талия, к которой стремилась ведьма, — 55 см. Ради достижения такого объема она перепробовала все диеты, но они не принесли желаемого результата.

— У меня всегда было четкое представление о том, как должно выглядеть мое тело. Идеальная фигура — это женственный силуэт, тонкая талия. Но как бы я ни худела, талия оставалась не такой, как в мечтах, поэтому я пошла на крайние меры, — рассказывает Ольга в блоге.

Видите здесь неидеальную талию? | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Видите здесь неидеальную талию? | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Видите здесь неидеальную талию?

Источник:

Крайними мерами оказалась сложная операция, с последствиями которой экстрасенс пыталась мириться несколько месяцев. По специальной технологии Якубович сломали ребра и впихнули ведьму в жесткий корсет.

— Мне не удаляли ребра, их надламывают по особой технике. А потом месяцами носить жутко тугой корсет, чтобы зафиксировать результат. Боль. Постоянный дискомфорт, но я терпела и верила, что это стоит того, — признавалась экстрасенс.

Возможно, слово «дискомфорт» недостаточно описывает страдания, которые пришлось терпеть Ольге в погоне за осиной талией. Однажды она неудачно повернулась, услышала хруст и испытала адскую боль.

Так Ольга Якубович выглядела в 2015 году | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Так Ольга Якубович выглядела в 2015 году | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Так Ольга Якубович выглядела в 2015 году

Источник:

— Я как-то села неудачно, и что-то хрустнуло в боку, теперь так больно. Сразу же написала хирургу, надо менять корсет, — рассказала Якубович. — Хирург сказал, что нет ничего страшного. В первые три недели после операции я могу слышать какой-то небольшой хруст. Но в клинику я все-таки съездила на перевязку и смену корсета.

Позже оказалось, что все лишения были напрасны: спустя несколько месяцев ребра Ольги Якубович вернулись на прежнее место.

Всё это было зря. Все страдания, мучения, боль, ограничения. В итоге — никакого результата, — жаловалась женщина.

Ольга уверенно чувствует себя в образе роковой женщины | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ольга уверенно чувствует себя в образе роковой женщины | Источник: olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга уверенно чувствует себя в образе роковой женщины

Источник:

«Первый раз муж, конечно, очень переживал»

Любовная ведьма замужем за известным юристом Михаилом Беридзе. Пара вместе с 2016 года. По словам Якубович, супругу нравятся результаты пластики после операций.

— Первый раз муж, конечно, очень переживал, для него операция — это страшно. Ездил со мной в клинику, ждал, пока я выйду из наркоза. Сейчас это стало уже нормой, и он знает, что я легко это переношу. Потом страхует меня, когда я прохожу реабилитацию в компрессионном белье. А результаты ему очень нравятся. У меня красивая фигура, и он получает от этого большое удовольствие, — рассказывала Якубович в интервью Voice.

С дальнейшими операциями Якубович придется повременить — в разгаре съемки «Битвы сильнейших». И может быть, через год Ольга появится совершенно в ином ведьмовском образе?

— Отвечу хейтерам, которые называют меня силиконовой, переделанной, раздутой, словно меня пчелы покусали. Я художник, и у меня есть определенное представление обо всем. На всё, к чему я прикасаюсь, у меня есть определенная картинка, которую я вижу. Это касается моего тела, лица, волос, рук. Я просто подгоняю свое тело под то, как я хочу видеть, — рассказывала Якубович.

olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) | Источник: Сейчас Ольга пришла к такому образу. И это, похоже, еще не конецolga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) | Источник: Сейчас Ольга пришла к такому образу. И это, похоже, еще не конец

olga_yakubowitch / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник:

Не только внешний вид Ольги Якубович обсуждают зрители и сами участники «Битвы экстрасенсов». Совсем недавно в Готическом зале бурно дискутировали по поводу отношений между соперниками яркой брюнетки — Ангелиной Изосимовой и Максимом Левиным. Что же их связывает между собой — только профессионализм или есть там любовные чары? Мы разобрались в их непростых связях.

Когда лучше выглядела Ольга — до операций или после?

Я за естественную красоту, так что до операций
Нравится, как выглядит сейчас
Она идет к телу мечты — дальше будет лучше
Это кто вообще?
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Комментарии
1
Гость
52 минуты
Какой ужас- не к ночи будь сказано-
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